Un juez ordena dar atención médica urgente al narcotraficante mexicano ‘El Güero’ Palma

Un juez federal ha ordenado a las autoridades penitenciarias dar atención médica inmediata a Héctor Palma Salazar, más conocido como El Güero Palma, capo histórico del narcotráfico mexicano. Encarcelado en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1 del Estado de México, popularmente llamado Penal del Altiplano, la defensa de El Güero Palma tramitó hace días un amparo por ser “ignorado en el área de salud” y no recibir los cuidados necesarios que su estado de salud requiere. En el texto, el narcotraficante, de 66 años, afirma encontrarse “muy grave de salud”. Según ha dicho su defensa, Palma tiene un rosario de enfermedades que incluyen varias hernias y un cáncer de piel que requiere revisiones periódicas fuera del penal, que lleva dos años sin poder recibir.

De acuerdo con el auto, se concede la suspensión ya que “se advierte que se compromete gravemente su dignidad e integridad personal” de El Güero Palma. Desde el 13 de abril, “fue ignorado de manera dolosa en el área de salud del lugar en el que se encuentra privado de su libertad, pues aduce que se encuentra muy grave de salud”, y ordena que “se otorgue al quejoso el servicio médico, tratamientos y medicamentos que necesite acorde con el estado e historial clínico que presente”. El escrito del juez también describe el estado de salud que dice tener el preso: “Fue diagnosticado de tres hernias discales en su columna y desde lo cual le afecta el nervio ciático, de ahí que tiene dolores muy fuertes por el simple hecho de respirar tanto en la espalda y en el pecho, lo cual le provoca insomnio por las noches”.

Este es otro capítulo de la odisea judicial de este padre fundador del Cartel de Sinaloa, que durante la década de 1990 y junto a Joaquín El Chapo Guzmán, convirtió a esta organización de narcotráfico en la más poderosa de México en esa época. Nacido en un hogar humilde de Mocorito, Sinaloa, en 1960, comenzó como ladrón de coches y luego sicario para el antiguo Cartel de Tijuana, con quienes rompió tras el brutal asesinato de su esposa y sus dos hijos pequeños.

Su periplo carcelario comenzó en 1995, tras ser capturado en Nayarit después de un accidente de avioneta. En 2016, Palma fue deportado a México para ser juzgado por el homicidio de dos personas a mediados de los años noventa y delincuencia organizada, procesos que han sido desechados por el Poder Judicial. Tras 12 años en una cárcel mexicana, fue extraditado a Estados Unidos en 2007, donde lo condenaron a 16 años de prisión. Solo cumplió nueve por un acuerdo con la justicia al norte de Río Bravo y en 2016 volvió a México, esposado, donde lo encerraron en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Sus abogados llevan desde entonces buscando vacíos legales para poder sacarlo de prisión, mientras la justicia mexicana encuentra nuevos crímenes que imputarle y mantenerlo en prisión.