Un tiroteo en Teotihuacán deja dos muertos y tres heridos

Un hombre ha abierto fuego este lunes desde lo alto de la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán. El sospechoso ha disparado contra los turistas que visitaban el lugar, matando a una mujer canadiense y lesionando a otras tres personas. El tirador finalmente se ha suicidado, según ha informado el Gabinete de Seguridad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que ha instruido a las fuerzas de seguridad para que investiguen los hechos y que el personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige al lugar para brindar atención y acompañamiento a las víctimas.

El ataque armado ha iniciado pasado el mediodía en el extremo norte del complejo arquitectónico. Un hombre ha escalado la Pirámide de la Luna, la segunda más grande de Teotihuacán, de 43 metros de altura, y ha abierto fuego desde lo alto. En frente de la estructura está la Plaza de la Luna, un espacio abierto en el que varios turistas estaban paseando como parte del recorrido histórico del lugar. Las autoridades han informado en un comunicado preliminar que se ha desplegado un operativo en la zona. “Un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente, una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y tres personas más resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica”, se detalla en la publicación. Los agentes han asegurado un arma de fuego, un arma blanca y varios cartuchos.

Los videos que han comenzado a circular en las redes sociales muestran el desconcierto de los primeros minutos, cuando se han oído las detonaciones, y luego el pánico que ha contagiado a los visitantes. Las imágenes muestran a personas corriendo por la plaza y a varias mujeres escondiéndose tras los muros de las estructuras de piedra. “¡Llamen a la policía!“, se escucha gritar a una de ellas. Al final de las imponentes escaleras de la pirámide, se distingue a un hombre con camisa de cuadros caminando por la plataforma superior, mientras que un grupo de personas agrupadas en una de las esquinas de esa superficie se protegen con el cuerpo pegado al suelo.

Hace menos de un año que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reabrió el acceso a lo alto de la Pirámide de la Luna, después de que finalizaran los trabajos de conservación. Subir a lo alto de la estructura estaba prohibido desde 2020, como sigue estando restringuido a las dos otras edificaciones importantes del complejo: la Pirámide del Sol y el Templo de Quetzalcóatl. Sin embargo, el permiso para ascender se reanudó el pasado mayo, pero solo al primer cuerpo de la edificación para evitar dañar o comprometer la estructura del monumento construido entre el año 100 y 650 d.C.

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