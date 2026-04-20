Lo que se sabe del tiroteo en Teotihuacán

Un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, ubicada 50 kilómetros al oriente de Ciudad de México, ha dejado dos muertos —uno, el atacante, por suicidio— y al menos siete heridos. El suceso, ocurrido después del mediodía, se cobró la vida de una turista canadiense. Entre los heridos, hay un menor de edad y al menos cuatro personas de distintas nacionalidades. Las autoridades mexicanas desplegaron un operativo en la zona y desalojaron el complejo, mientras que los heridos —cuatro por arma de fuego, dos tras caer de las escalinatas de la pirámide y una persona atendida por crisis nerviosa— fueron trasladados al Hospital General de Axapusco, en el Estado de México.

El momento del ataque

El tiroteo empezó después del mediodía en la Pirámide de la Luna, la segunda más grande del complejo arqueológico, y duró varios minutos. Un hombre aún sin identificar abrió fuego desde una de las plataformas que intercalan con las escalinatas para ascender a la pirámide. En videos de testigos que circulan en redes sociales, el atacante, que llevaba consigo un cubrebocas y vestía camisa a cuadros y pantalón negro, camina con pistola en mano en lo alto del monumento mientras decenas de turistas que subían a la pirámide se tiran al suelo para evitar las balas. Tras un par de detonaciones, otros visitantes corren y se resguardan en las estructuras que rodean a la Plaza de la Luna, un área abierta que antecede a la pirámide.

Las víctimas

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, una mujer canadiense falleció tras el tiroteo, además del agresor, que se suicidó en el sitio. Los heridos hasta el momento, son seis: dos colombianos (uno de ellos menor de edad), un ruso y un canadiense. Todos fueron trasladados al Hospital General de Axapusco y de acuerdo con el IMSS-Bienestar, tras ser valorados ninguno reporta lesiones de gravedad.

Las reacciones al tiroteo

A través de su cuenta de X, la presidenta Sheinbaum condenó el ataque y afirmó que coordina un operativo conjunto entre Secretaría de Gobernación y Cultura en el sitio: “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”. Anita Anand, Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, se refirió al ataque como un “horrendo acto de violencia” en su cuenta de X y aseguró estar en contacto con el canciller mexicano, Roberto Velasco. “Una canadiense fue asesinada y otro herido en Teotihuacán. Gracias a mi contraparte, Roberto Velasco, por estar en contacto cercano y responder rápidamente a esta situación”, escribió.

La seguridad a 51 días de la Copa del Mundo

Con más de 1,6 millones de visitantes en 2025, Teotihuacán es la segunda zona arqueológica más concurrida de México detrás de Chichén Itzá (Quintana Roo) y uno de los principales atractivos turísticos del centro del país. La imagen de los peritos analizando la escena del crimen en lo alto de la Pirámide de la Luna ocurre a 51 días de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la capital y siembra dudas sobre si México está listo para ser anfitrión de la Copa del Mundo debido a que atraviesa una crisis de inseguridad, un cuestionamiento que cobró fuerza a finales de febrero, cuando un operativo del Gobierno federal culminó con la caída de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y derivó en varias jornadas de violencia y narcobloqueos como respuesta del crimen organizado.

A inicios de marzo y después de reunirse con representantes de la FIFA, el Gobierno anunció el Plan Kukulkán, un operativo que incluye más de 100.000 agentes, aeronaves y sistemas antidrones que resguardarán estadios, hoteles, aeropuertos y zonas para aficionados en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, las tres sedes mexicanas donde se jugarán encuentros de la Copa del Mundo.