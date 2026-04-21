Lo que se sabe del tiroteo en Teotihuacán

Un hombre de 27 años abrió fuego desde lo alto de la Pirámide de la Luna y disparó contra cientos de turistas. Mató a una mujer canadiense y dejó 13 heridos

Un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, ubicada 50 kilómetros al oriente de Ciudad de México, ha dejado dos muertos —uno, el atacante, por suicidio— y al menos trece heridos. El suceso, ocurrido después del mediodía, se cobró la vida de una turista canadiense. Entre los heridos, hay dos menores de edad y al menos 13 personas de distintas nacionalidades. Las autoridades mexicanas desplegaron un operativo en la zona y desalojaron el complejo, que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, mientras que los heridos —siete por arma de fuego y seis más tras caer de las escalinatas de la pirámide al intentar ponerse a salvo— fueron trasladados a distintos hospitales de la región.

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La identidad del atacante

Tras las averiguaciones en la zona, la noche del lunes la Fiscalía del Estado de México identificó al agresor después de hallar una credencial entre sus pertenencias: se trataba de Julio César Jasso Ramírez, un hombre de 27 años, originario de Tlapa, Guerrero. En su mochila llevaba cartuchos y material sobre el atentado de Columbine, perpetrado en Estados Unidos el 20 de abril de 1999.

El momento del ataque

El tiroteo empezó poco antes del mediodía en la Pirámide de la Luna, la segunda más grande del complejo arqueológico, y duró varios minutos. El atacante actuó solo: se había hospedado en un hotel de la zona el día anterior a la balacera y había premeditado el ataque.

El hombre abrió fuego con un revólver calibre .38 desde una de las plataformas que intercalan con las escalinatas para ascender a la pirámide. En videos de testigos que circulan en redes sociales, el atacante, que llevaba consigo un cubrebocas y vestía camisa a cuadros y pantalón negro, camina con pistola en mano en lo alto del monumento mientras decenas de turistas que subían a la pirámide se tiran al suelo para evitar las balas. Tras un par de detonaciones, otros visitantes corren y se resguardan en las estructuras que rodean a la Plaza de la Luna, un área abierta que antecede a la pirámide.

Luego, el atacante fue acorralado por agentes de la Guardia Nacional, que le dispararon en una pierna para neutralizarlo. Herido y sin salida, el hombre volvió el arma contra sí mismo para suicidarse antes de ser detenido.

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Una víctima mortal y decenas de heridos

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, una mujer canadiense falleció tras el tiroteo, además del agresor, que se suicidó en el sitio. La última actualización oficial arroja 13 heridos: siete por impacto de bala, entre los que se cuentan dos colombianos (uno de ellos menor de edad), una mujer canadiense, una brasileña, dos estadounidenses y un ciudadano ruso. Los seis restantes (cuatro estadounidenses, una colombiana y una brasileña) presentan lesiones musculo-esqueléticas y abrasiones propias de caídas que ocurrieron al momento del tiroteo.

Las reacciones al tiroteo

A través de su cuenta de X, la presidenta Sheinbaum condenó el ataque y afirmó que coordina un operativo conjunto entre Secretaría de Gobernación y Cultura en el sitio: “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”. Anita Anand, Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, se refirió al ataque como un “horrendo acto de violencia” en su cuenta de X y aseguró estar en contacto con el canciller mexicano, Roberto Velasco. “Una canadiense fue asesinada y otro herido en Teotihuacán. Gracias a mi contraparte, Roberto Velasco, por estar en contacto cercano y responder rápidamente a esta situación”, escribió.

La noche del atentado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó a través de redes sociales de que la zona arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

La seguridad a 51 días de la Copa del Mundo

Con más de 1,6 millones de visitantes en 2025, Teotihuacán es la segunda zona arqueológica más concurrida de México detrás de Chichén Itzá (Yucatán) y uno de los principales atractivos turísticos del centro del país. La imagen de los peritos analizando la escena del crimen en lo alto de la Pirámide de la Luna ocurre a 51 días de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la capital y siembra dudas sobre si México está listo para ser anfitrión de la Copa del Mundo debido a que atraviesa una crisis de inseguridad, un cuestionamiento que cobró fuerza a finales de febrero, cuando un operativo del Gobierno federal culminó con la caída de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y derivó en varias jornadas de violencia y narcobloqueos como respuesta del crimen organizado.

A inicios de marzo y después de reunirse con representantes de la FIFA, el Gobierno anunció el Plan Kukulkán, un operativo que incluye más de 100.000 agentes, aeronaves y sistemas antidrones que resguardarán estadios, hoteles, aeropuertos y zonas para aficionados en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, las tres sedes mexicanas donde se jugarán encuentros de la Copa del Mundo.

La presidenta Claudia Sheinbaum prometió que se reforzará la seguridad en todas las zonas arqueológicas y destinos turísticos del país para evitar que un ataque así vuelva a ocurrir. “La pregunta es cómo es que entra con un arma. Esa es la pregunta que se hacen todos. No hay arcos de seguridad en los sitios arqueológicos, nunca los ha habido porque no se había presentado esta situación”, señaló.