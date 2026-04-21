Deutsche Telekom estudia una megafusión con T-Mobile para crear la mayor teleoperadora del mundo

La operadora alemana Deutsche Telekom está considerando una combinación total con su filial estadounidense T-Mobile US. De materializarse, la operación daría lugar al mayor operador de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil, por delante de China Mobile. También podría convertirse en la mayor operación corporativa de fusiones y adquisiciones de la historia, según informa Bloomberg.

El proyecto, que aún está en fases preliminares de estudio, contempla la creación de una nueva sociedad que lanzaría una oferta en acciones por ambas compañías. Este vehículo permitiría agrupar las operaciones de Deutsche Telekom y T-Mobile en una estructura, bajo la propiedad conjunta de los actuales accionistas de las dos empresas. Deutsche Telekom ya controla aproximadamente un 53% de T-Mobile, pero la operación iría mucho más allá de la actual relación accionarial, al plantear una integración plena del negocio a ambos lados del Atlántico. El grupo resultante podría aspirar posteriormente a cotizar tanto en Estados Unidos como en una gran plaza europea.

Las conversaciones se encuentran en una fase inicial y cualquier avance requeriría un importante respaldo político tanto en Berlín como en Washington. El Estado alemán y el banco público KfW controlan conjuntamente alrededor del 28% de Deutsche Telekom, lo que les otorga una capacidad de influencia relevante sobre cualquier decisión estratégica.

Entre los posibles condicionantes del acuerdo figuran compromisos de inversión en Estados Unidos y el mantenimiento de una presencia significativa en Alemania. Además, la nueva estructura probablemente se constituiría fuera de Alemania, en una jurisdicción europea neutral, siguiendo modelos utilizados en otras grandes operaciones transfronterizas. Bloomberg recuerda el precedente de la fusión entre Praxair y Linde, estructurada mediante una holding en Irlanda que permitió la integración de ambas compañías y su posterior cotización en Nueva York y Fráncfort.

De materializarse, la operación permitiría reducir el descuento de valoración con el que cotiza Deutsche Telekom frente a su filial estadounidense, mucho más rentable. Actualmente, T-Mobile acumula una capitalización cercana a 217.000 millones de dólares, mientras que Deutsche Telekom ronda los 141.000 millones de euros. En el último año, ambas compañías han registrado caídas bursátiles, del 22% en el caso de la filial estadounidense y del 10% en el grupo alemán.

El consejero delegado de Deutsche Telekom, Tim Höttges, ya había advertido recientemente de las dificultades regulatorias en Europa para impulsar grandes campeones tecnológicos y señalaba que el valor del grupo está cada vez más vinculado a su negocio en Estados Unidos.

Pese al alcance potencial de la operación, las fuentes subrayan que no existe certeza de que el plan llegue a materializarse. Las compañías han explorado en el pasado distintas fórmulas de integración sin llegar a concretarlas. En paralelo, el contexto político añade complejidad adicional, con tensiones entre Estados Unidos y Europa en materia comercial y estratégica, mientras la Unión Europea estudia flexibilizar su marco de fusiones para favorecer la creación de grandes grupos capaces de competir globalmente.