Equinoccio de primavera 2026: zonas arqueológicas y actividades para el cambio de estación

Rituales y ceremonias espirituales coinciden con este fenómeno astronómico, que desde tiempos prehispánicos ha sido interpretado como un momento de renovación

Con la llegada del equinoccio de primavera —uno de los dos momentos del año en el que el día y la noche tienen la misma duración— miles de personas se preparan para acudir a zonas arqueológicas en México, donde cada año se realizan rituales, observaciones y actividades vinculadas a este evento. Lugares como Chichén Itzá, Teotihuacán y Monte Albán se convierten en puntos de encuentro para quienes desean presenciar efectos solares, participar en ceremonias simbólicas o simplemente conectar con el patrimonio cultural del país. A continuación, un repaso de algunos de los principales destinos y actividades para esta temporada.

Chichén Itzá, Yucatán

Año con año, miles de personas acuden a Chichén Itzá para presenciar el efecto de luces y sombras que representa el descenso de Kukulcán, la deidad maya con forma de serpiente emplumada, sobre la escalinata de la pirámide de El Castillo. Este fenómeno ocurre al atardecer durante el equinoccio y en otras fechas relevantes del calendario maya. Algunas zonas arqueológicas cercanas como Cobá, Dzibanché, Ichkabal, Muyil, Tulum y Kinichná, también son puntos de encuentro para recibir el cambio de estación.

Teotihuacán, Estado de México

El equinoccio en Teotihuacán es uno de los eventos más concurridos: tan solo en 2025 se congregaron más de 360.000 asistentes. Durante décadas, el ritual consistía en subir la escalinata de la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna para alzar las manos hacia el cielo; sin embargo, en años recientes se ha restringido el acceso a las estructuras por motivos de seguridad y conservación. Aun así, muchos visitantes continúan participando en rituales simbólicos asociados con la renovación y la energía a lo largo de la Calzada de los Muertos.

Monte Albán, Oaxaca

La traza geométrica de los edificios de la legendaria ciudad zapoteca se alinea con el paisaje y el Sol en fechas relevantes, como parte de las prácticas de arqueoastronomía de los pueblos originarios de México. Entre los hallazgos del sitio destacan representaciones del dios Xipe Tótec, asociado con la fertilidad, los ciclos agrícolas y la renovación vinculada a la primavera, lo que le otorga un valor simbólico adicional en el equinoccio.

Palenque, Chiapas

Si bien la zona arqueológica no presenta una alineación específica con el equinoccio, es considerada una de las más relevantes por haber funcionado como un importante centro de observación astronómica y calendárica para la civilización maya. Durante estas fechas, los visitantes acuden a Palenque por su valor histórico y por la conexión con la naturaleza que ofrece su entorno selvático.

Cerro de la Estrella, Ciudad de México

La cima del cerro de la Estrella o Huizachtepetl en Iztapalapa fue utilizada en la antigüedad como un sitio para practicar ceremonias religiosas y rituales para venerar al Sol. En las últimas décadas, las historias y el misticismo alrededor del lugar han atraído a decenas de personas que buscan “cargarse de energía” y conectar con su espiritualidad.

¿Cuándo es el equinoccio de primavera?

El equinoccio de primavera ocurrirá el 20 de marzo a las 8.46 horas, tiempo del centro de México, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Sin embargo, las actividades culturales se extenderán durante todo el fin de semana.

El INAH anuncia un operativo de seguridad

Ante la llegada de visitantes a distintas zonas arqueológicas por el equinoccio de primavera, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ha anunciado la implementación del Operativo Equinoccio de Primavera 2026.

El dispositivo se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo y tiene como objetivo garantizar la protección de 45 sitios que son considerados patrimonio arqueológico del país. Como parte de las medidas, las autoridades han informado que no se permitirá el ingreso con mascotas, alimentos, bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas ni bultos. Además, se exhortó a los visitantes a seguir las indicaciones del personal del INAH, evitar el acceso a zonas restringidas y respetar los horarios y aforos establecidos.