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México
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Así fue el tiroteo en las Pirámides de Teotihuacán
Autoridades trabajan en la zona del tiroteo registrado en la piramide de la Luna, en Teotihuacán, el lunes 20 de abril de 2026.Foto: Emiliano Molina | Vídeo: EPV
tiroteo en teotihuacán

Video | Así ha sido el tiroteo en las Pirámides de Teotihuacán

Un ataque en uno de los emblemas arqueológicos más importantes de México ha dejado este lunes una turista canadiense muerta y al menos seis heridos

El País
México -
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Un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, una de las más visitadas de México, provocó minutos de terror el mediodía de este lunes. Es lo que se puede apreciar en un video obtenido por EL PAÍS, donde se puede apreciar la respuesta de las autoridades federales y locales tras la alerta de que había un tirador en lo alto de la Pirámide de la Luna. En un video grabado en un teléfono celular puede verse a elementos armados de la Guardia Nacional protegerse detrás de una patrulla de la fuerza de seguridad mientras avanzan rumbo al edificio prehispánico.

El ataque, que dejó dos muertos y seis heridos, entre ellos una turista canadiense y el tirador, provocó que decenas de turistas se pusieran pecho a tierra mientras los guardias nacionales y policías estatales avanzaban hacia el punto de la emergencia. En la grabación pueden escucharse los gritos de la gente, que pedía abatir al atacante mientras este subía los peldaños de la pirámide. También se aprecia cómo decenas de turistas huyen mientras las autoridades repelen la agresión.

Un portavoz de la Guardia Nacional afirma que los elementos federales no hicieron uso de sus armas largas. Cuando llegaron, dice el vocero, la emergencia ya había sido atendida por la policía estatal del Estado de México. En las imágenes, no obstante, pueden escucharse ráfagas de rifles de alto poder.

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