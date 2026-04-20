Sheinbaum asegura que su Gobierno no sabía de la presencia de agentes de Estados Unidos en Chihuahua

La presidenta indica que la operación tras la que fallecieron dos estadounidenses fue coordinada por el Gobierno local y se investiga si se violaron las leyes de seguridad nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que ni ella ni su equipo tenían conocimiento de la presencia de agentes de Estados Unidos en México, después de que un accidente en Chihuahua dejara dos elementos estadounidenses fallecidos. La mandataria ha asegurado que se revisará si hubo una violación a la ley de seguridad nacional y que la gestión ha estado a cargo del Gobierno de Chihuahua. “Hay colaboración, hay cooperación, pero no hay operaciones conjuntas ni por tierra ni por aire. Se colabora en el marco de inteligencia y se agradece el apoyo que se ha dado en este sentido en el marco de nuestra soberanía”, ha señalado. Sheinbaum ha recordado que la Constitución establece que el Gobierno federal debe autorizar a cualquier Estado para que haya participaciones de administraciones extranjeras en materia de seguridad en territorio nacional.

02:13 Gobierno mexicano desconocía la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua Un agente de investigación en Morelos, Chihuahua. Foto: Fiscalía del Estado de Chihuahua | Vídeo: EPV

La Fiscalía de Chihuahua ha comunicado este domingo que cuatro personas, dos trabajadores de la Embajada de Estados Unidos y dos de la Fiscalía estatal, habían muerto en un accidente automovilístico cuando regresaban de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el sur del Estado. El fiscal general del Estado César Jáuregui Moreno, ha asegurado que el vehículo derrapó y cayó por un barranco. Las víctimas son “dos oficiales instructores” de Estados Unidos y dos mexicanos, el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el agente Manuel Genaro Méndez Montes. Los estadounidenses estaban haciendo “labores de entrenamiento, asesoramiento y cursos en el intercambio habitual”, ha explicado el fiscal.

Sin embargo, la presidenta ha asegurado que el Gobierno federal no estaba enterado de la operación y ni de la presencia de esos agentes extranjeros. “No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de los Estados Unidos en México. Entonces, estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua y también al gobierno de los Estados Unidos”, ha sentenciado en rueda de prensa. Sheinbaum ha insistido, como ha hecho en otras ocasiones, en que no existen operaciones conjuntas en materia de seguridad entre ambos países, y que la relación se limita al intercambio de información de inteligencia.

El Gobierno federal ha pedido a la gobernadora María Eugenia Campos Galván que esclarezca las circunstancias del operativo, así como al embajador Ronald Johnson, quien lamentó el accidente sin esclarecer a qué agencia pertenecían los agentes ni su propósito en México. “Sí, tiene que quedar muy claro. Entonces, vamos a averiguar exactamente cuáles fueron las condiciones para ello y vamos a informar a la sociedad porque esto tiene que conocerse”, ha reiterado la presidenta y ha añadido que se estudiarán las sanciones legales en caso de determinar que se ha violado la Constitución.