Daniel Luque cortó una oreja, al igual que Talavante, ante una corrida muy noble de Núñez del Cuvillo, en una tarde de mucho viento que perjudicó especialmente a Manzanares

Lo de Daniel Luque tampoco es de este mundo; que lo suyo está muy por encima de lo que habitualmente se ve en el escalafón actual, se entiende. Se supone que ya se le reconocerá su condición de figura del toreo, porque su conocimiento de la técnica, los terrenos que pisa, la quietud que muestra y, sobre todo, la sensación cierta de que es capaz de pensar e innovar en la cara del toro así lo demuestran.

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Ayer, otra vez y van muchas desde hace años, el torero de Gerena ofreció una lección magistral de toreo; mejor dicho, desgranó en la plaza un espectáculo de magia. Su primer toro, el más bravo en el caballo, y con el que destacó en banderillas Juan Contreras, llegó a la muleta con pocas ganas de lucha, apocado, triste, casi sin vida. Luque comenzó tratándolo con mimo, con suavidad, para no contrariarlo, cuidándolo como si fuera un enfermo. Y por arte de magia, eso es, se metió en su terreno, entre los pitones, pero no para darse un arrimón bullanguero, sino para enseñarlo a embestir. Y ahí, en las cercanías, lo muleteó a placer, y entre sus pinceladas hubo un natural inmenso y otro de pecho del mismo calibre. Lo mejor es que concitó la atención general, consiguió emocionar a los tendidos y demostró que es un mago.

Estaban las espadas en todo lo alto cuando salió el sexto, a la espera de que el torero protagonizara otro número tan espectacular como el anterior, pero eso era pedir demasiado. El toro fue un manso que lanzó coces al caballo del picador, acudió alegre en banderillas y se lució Antonio Manuel Punta, Luque brindó al público, pero se equivocó. El toro iba y venía, pero con aspereza, punteaba la muleta en cada embestida, con la cara siempre arriba al final de cada muletazo, y la mente preclara del lidiador solo consiguió que no decayera el interés, que no fue poco.

Estuvo bien Talavante; mejor que en anteriores ocasiones, quiere decirse. No es menos cierto que le tocó en suerte el toro más dulce de la tarde, el segundo, un bendito, desbordante de bondad, con las fuerzas tan justas como suficientes para colaborar al éxito del torero. Talavante ofreció su mejor versión: naturales de buen trazo, trincherillas garbosas y largos, muy largos, pases de pecho. Algunos pasajes de la faena de muleta resultaron bonitos, aunque escasamente emotivos, quizá por los aires de carretón del animal. Mató muy bien de una estocada en todo lo alto y paseó una merecida oreja. Muy larga, excesiva, fue su labor ante el quinto, soso y remiso a embestir, al que Talavante quiso exprimir para cerrar una tarde de éxito. No fue posible. Volvió a destacar en los pases de pecho, y en algunos compases con la mano zurda, que es la que mejor maneja, pero la obra careció de remate.

Fue una tarde muy ventosa y el más perjudicado fue Manzanares, que está lejos de quien fue hace ya algunos años. El viento vale como inconveniente —la muleta volaba descontrolada—, pero no como excusa. Tuvo delante dos toros nobles, sobre todo el que abrió plaza, que repitió con casta y calidad, pero toda la labor del torero resultó cansina y superficial. Mató bien al cuarto, con el que parecía estar empeñado en salir del paso con muchos pases que no dijeron nada.