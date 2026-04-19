Cartagena, una devaluada Puerta del Príncipe

El caballero alicantino cortó tres orejas; dos, Guillermo Hermoso, y una Lea Vicens, a una nobilísima y templada corrida de El Capea

Andy Cartagena salió a hombros por la Puerta del Príncipe, la primera de la Feria de Abril, después de una actuación manifiestamente mejorable, más espectacular que torera, y más pendiente el caballero de buscar el aplauso fácil que de torear a caballo. Merecería un concienzudo estudio averiguar por qué la presidenta la concedió las dos orejas del cuarto de la tarde tras una actuación poco más que vistosa en la que sobresalieron las banderillas al violín (en una de ellas resultó herido uno de sus caballos) y un par a dos manos. Mató de un rejón en lo alto que produjo derrame y allá que se lo llevaron a hombros.

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De verdad, de verdad, quien tenía que haber salido de tal guisa es El Capea, el dueño de los toros, que envió una Sevilla una corrida correctamente presentada, muy pareja de hechuras, de largas y constantes embestidas, nobilísima, dulce como el almíbar, que colaboró a que la terna se confiara a sus anchas como si estuviera en un tentadero.

A pesar de ello, el espectáculo solo se vino arriba en el tercero de la tarde, cuando Guillermo Hermoso esperó a su toro en la puerta de toriles, el animal salió con muchos pies y puso en serios apuros al caballo Jíbaro que salió airoso de la persecución.

La actuación del navarro estuvo basada en el clásico toreo a caballo, en las cercanías y en los quiebros en un palmo de terreno. Falló en el primer rejón de castigo, pero superó el borrón clavando banderillas y rosas y un dominio espectacular de las monturas que levantaron los ánimos de los ánimos.

Los levantó Guillermo Hermoso porque andaban alicaídos desde el comienzo del festejo.

Cartagena está obsesionado con los aplausos. Lo suyo es más un espectáculo ecuestre que toreo a caballo. Enseña al público el rejón de castigo, se va al centro y brinda la faena, da un par de vueltas, ha enseñado a Hechicero a pedir las orejas, y después le indica al animal el camino del patio de cuadrillas para recibir la enésima ovación. Clavó con facilidad en sus dos toros y practica un rejoneo añejo, falto de innovación y escaso de emoción. Como mató con eficacia a su lote, le concedieron un trofeo en el primer toro y las dos, de modo incomprensible, en el otro.

Otro toro, como los seis, para el triunfo, fue el primero de Lea Vicens, de una nobleza perruna y templanza en los genes. La amazona clavó sin problemas, siempre lejos de su oponente, con ajuste, lo que resta emoción a toda su labor. En el mismo tono se desarrolló la lidia del quinto, pero como necesitó de dos golpes de descabello perdió la posibilidad de acompañar a Cartagena en el paseo final.

Hermoso de Mendoza perdió la Puerta del Príncipe porque falló a la hora de matar al sexto. Antes había ofrecido una hermosa lección de temple a lomos del caballo Berlín, un espectáculo en sí mismo. Clavó rejones de castigo y banderillas con torería y se lució con las hermosinas y un dominio total de la situación. Lo suyo fue lo más torero de la tarde, pero salió andando de la plaza.

Por cierto, se echó de menos la presencia de Diego Ventura; los tendidos solo se cubrieron en sus tres cuartos partes, cuando esta es una corrida de lleno cada año.