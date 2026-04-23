Los libros esenciales para conocer a Gonzalo Celorio, el mexicano ganador del Premio Cervantes

El autor ha sido reconocido con el máximo galardón de la literatura en lengua castellana en una ceremonia con la presencia de los Reyes

El autor mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 78 años) ha recibido en España el Premio Cervantes 2025, el máximo galardón de la literatura en lengua castellana que otorga el Ministerio de Cultura, en una ceremonia presidida por el rey Felipe VI y la reina Letizia. En su discurso —en el que hizo mención a El Quijote y a la figura de Miguel de Cervantes Saavedra— Celorio reflexionó sobre los vínculos entre México y España, al señalar que la identidad mexicana no puede entenderse sin su relación histórica y cultural con este país.

De ascendencia asturiana y cubana, el escritor se ha consolidado como una de las voces más relevantes de la literatura mexicana contemporánea. Su obra se caracteriza por ofrecer una mirada melancólica sobre la memoria. En sus libros, Celorio ha explorado tanto su historia familiar como las vidas de otros autores con los que se ha vinculado a lo largo de su trayectoria.

Celorio también ha destacado por su experiencia como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por su gestión como director del Fondo de Cultura Económica y por su actual labor al frente de la Academia Mexicana de la Lengua. “Siento que tengo ahora, para decirlo en términos de un mito mexicano, el síndrome del Pípila, porque voy cargando una gran piedra que es toda la tradición de estos premios dados a personalidades tan importantes, que yo admiro muchísimo, y ahora estoy en este elenco y espero poder estar a la altura”, dijo en una entrevista del año pasado con este diario, cuando se anunció el reconocimiento.

A continuación, un repaso por algunos de los títulos que han marcado la carrera de Gonzalo Celorio:

Amor Propio (1992)

La primera novela de Celorio cuenta las transformaciones de Ramón Aguilar, Moncho, en su camino a la adultez. Desde la ficción, la obra ofrece una mirada al movimiento estudiantil de 1968 y al desencanto propio de la madurez, abordado con ironía, mientras las fiestas se convierten en momentos clave en la transformación del protagonista.

Y retiemble en sus centros la Tierra (1999)

La historia presenta al catedrático Juan Manuel Barrientos, quien llega al Centro Histórico de Ciudad de México para encontrarse con sus alumnos. Al darse cuenta de que no llegarán, emprende un recorrido por varias cantinas que se convierte en un espacio de introspección y búsqueda personal.

El metal y la escoria (2014)

Con esta obra, el autor trata de resguardar las memorias de sus antepasados. El metal y la escoria repasa la migración de la familia, desde su abuelo que abandonó un pequeño pueblo en Asturias en busca de mejores oportunidades, hasta sus parientes que, ya en México, construyeron una nueva vida. Ante la inminente amenaza del olvido, el nieto decide reconstruir ese legado.

Los apóstatas (2020)

Celorio fue el menor de 12 hermanos, por lo que la admiración por los mayores lo llevó a indagar en su pasado. Miguel y Eduardo se ordenaron en la vida religiosa por distintos motivos, por lo que en este libro el autor reconstruye sus trayectorias a partir de sus recuerdos de infancia y los cuestionamientos del presente.

Mentideros de la memoria (2022)

El texto recupera testimonios de la vida de autores con los que Celorio convivió, entre ellos Juan José Arreola, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Augusto Monterroso, Gabriel García Márquez, y Umberto Eco.

Ese Montón de Espejos Rotos (2025)

Tras repasar las vidas de quienes lo han marcado, en su obra más reciente el autor vuelve la mirada hacia sí mismo: su vocación literaria, su formación intelectual y su trayectoria académica, aunque evita definir esta obra como una autobiografía.