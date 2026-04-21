Kevin Warsh asegura que no será “un títere” en manos de Trump y defiende la independencia de la Reserva Federal

Kevin Warsh, nacido en Albany (Nueva York) hace 56 años, vivió este martes uno de los momentos decisivos de su carrera. El candidato del presidente estadounidense, Donald Trump, para presidir la Reserva Federal compareció en la influyente Comisión Bancaria del Senado para defender su nominación, un proceso que parece que no será corto por el malestar entre algunos legisladores por las presiones de Trump y las dudas sobre sus injerencias.

En ese contexto, Warsh se presentaba ante los senadores con el plan de defender la autonomía de la Fed ante la frecuente costumbre del ocupante del Despacho Oval por inmiscuirse en los asuntos de política monetaria. Pese a que ha insistido una y otra vez en que se mantendrá independiente, no ha tenido una jornada fácil ante las preguntas aceradas de los senadores.

―¿Va a ser usted un títere de calcetín [sock puppet], del presidente? ―preguntó el senador John Kennedy, republicano por Luisiana.

―En absoluto ―respondió Warsh.

―¿Va a ser usted un títere de alguien? ―insistió Kennedy.

―No. El Presidente me ha nominado para el cargo y actuaré de manera independiente si soy confirmado como Presidente de la Reserva Federal ―zanjó el candidato a presidir la Fed.

La respuesta de Warsh se produjo tan solo un par de horas después de que el presidente estadounidense afirmara en una entrevista en la cadena CNBC que se sentiría decepcionado si Warsh no recorta los tipos de interés “de inmediato” una vez que sea nombrado oficialmente. “Deberíamos tener los tipos más bajos del mundo”, ha abundado el mandatario, quien ha insistido en mantener abierta la investigación sobre el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, por los sobrecostes de la reforma de la sede de la institución.

Con esas palabras previas de Trump, el papel de Warsh no era fácil ante los 24 legisladores (13 republicanos y 11 demócratas) que tendrán que decidir si cumple los requisitos para el cargo de presidente de la Fed.

“Permítanme ser muy claro: la independencia de la política monetaria es esencial”, proclamó Warsh durante su discurso inicial. “Los responsables de la política monetaria deben actuar en interés de la nación. Sus decisiones son el producto del rigor, la deliberación y una toma de decisiones libre de interferencias; y, tal como afirmó la senadora Warren, no considero que la independencia de la política monetaria se vea amenazada cuando los funcionarios electos expresan sus opiniones sobre las tasas de interés”, abundó en un intento de despejar las dudas sobre la autonomía de la Reserva Federal.

Warsh, que ya fue miembro de la Fed entre 2006 y 2011, en plena crisis financiera, es conocido por sus estrechos lazos con Wall Street, donde conserva grandes amistades desde los inicios de su carrera profesional en el banco de inversión Morgan Stanley, tras graduarse en la Universidad de Stanford. “El presidente nunca me pidió que predeterminara, me comprometiera, fijara ni decidiera sobre ninguna tasa de interés en ninguna de nuestras conversaciones, ni yo jamás habría accedido a hacerlo”, afirma Warsh ante otra pregunta de Kennedy.

Pese a su defensa de la autonomía del cargo, su nominación no será inmediata. El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Sur, advirtió durante la audiencia que bloqueará la nominación mientras siga abierta la investigación criminal del Departamento de Justicia (DOJ) sobre Powell por los sobrecostes de las obras de reforma de la sede de la Fed. “Si encarceláramos a todos los funcionarios del gobierno federal cuyos presupuestos se hubieran excedido, tendríamos que reservar un área aproximadamente del tamaño de Texas para una colonia penal debido a la forma en que funcionan los proyectos gubernamentales”, manifestó Tillis durante su turno de preguntas. El veterano senador republicano aseguró que, si no fuera por este asunto, respaldaría a Warsh, a quien considera un buen candidato. “Tenemos que poner fin a esta investigación falsa”, reclamó.

Los analistas empiezan a hacer cálculos sobre el momento en que Warsh será finalmente elegido. El mandato de Powell concluye el 15 de mayo, pero hay serias dudas de que su sustituto cuente con el apoyo del Senado para esa fecha dada la postura inamovible de Tillis, quien ha dicho que se jubilará al final de este mandato, lo que le da más independencia. Y, por otro lado, a causa de la insistencia de Trump en mantener abierta la investigación de la fiscalía general. Algunos temen que si Warsh no es elegido antes de julio, tenga que esperar hasta después de verano para ver su confirmación.

Uno de los puntos cumbres del debate fue el intercambio entre la senadora demócrata Elisabeth Warren y el candidato a la presidencia de la Fed. Cuando la senadora por Massachusetts le preguntó si creía que el presidente Donald Trump perdió las elecciones de 2020 o hubo fraude, como defiende el presidente, Warsh se negó a responder. “Si soy confirmado, intentaremos mantener la política al margen de la Reserva Federal”, se limitó a decir el candidato. Pero Warren insistió en la pregunta. “Necesito medir su independencia y su valentía”, inquirió la legisladora demócrata, que se convirtió en la mayor opositora al nombramiento de Warsh. “Creo que este organismo certificó esa elección hace muchos años”, dijo Warsh tratando de salir del paso para no contradecir al presidente de Estados Unidos, quien sostiene, sin pruebas y pese a que los tribunales no le dan la razón, que le arrebataron las elecciones de 2020.

Pero no fue el único encontronazo de Warhs y Warren. La senadora se interesó en conocer detalles de la fortuna de más de 100 millones de dólares del candidato y arrojó una sombra de duda sobre los negocios de Warsh con Trump. El candidato aseguró que había cumplido los requisitos del comité de ética del Senado y se negó a ofrecer más detalles acogiéndose al compromiso de confidencialidad, pero prometió deshacerse de aquellas inversiones que pudieran suponer un conflicto de interés.

Más allá de los asuntos ajenos a la política monetaria, Warsh defendió una “reforma desde los cimientos” de la Fed. Dejó claro que no cree en las orientaciones prospectivas, las guías sobre las futuras decisiones de los bancos centrales. Abogó por reducir el balance de la Reserva Federal, pero de forma paulatina. Dijo que una política que se inició hace 18 años no puede eliminarse de la noche a la mañana. Pero avanzó que reduciría la deuda a largo plazo en manos de la institución.

También defendió un enfoque más pragmático de la inflación, alejado de los actuales datos, que considera obsoletos. Y criticó la sobrereacción de los bancos centrales ante perturbaciones puntuales en la economía. “Es importante que el banco central colabore con el gobierno en aquellas áreas en las que existan puntos de convergencia. Por consiguiente, considero que es muy probable que así suceda en el futuro”, dijo. Cuando se le preguntó por los problemas de asequibilidad y la crisis del coste de la vida que está haciendo mella en los bolsillos de las familias estadounidenses, dijo: “Los banqueros centrales no deberían cuestionar lo que la gente siente y percibe en sus propias vidas; la experiencia de las personas es importante para ellas. Lo que sí puedo afirmar es que el banco central tiene cierta responsabilidad respecto a las situaciones que ustedes han descrito. El legado de la inflación, lo que considero el mayor error de política económica en 40 o 50 años, ocurrió hace apenas unos pocos años, y todavía estamos lidiando con sus secuelas”. Se refería a las respuestas económicas a la crisis de la pandemia.

Por último, dejó clara su visión sobre la inteligencia artificial. “Este es el momento más disruptivo de la historia económica moderna en Estados Unidos y en el mundo”, señaló para defender que la IA provocará grandes aumentos de productividad que permitirán unas tasas de interés mucho más reducidas.