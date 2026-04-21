Morante de la Puebla, la dolorosa contrariedad de un torero roto por dentro

El torero español Morante de la Puebla fuma un puro antes de salir a la plaza de toros en las fiestas de San Fermín en Pamplona, el miércoles 9 de julio de 2025.

La cogida plantea muchos interrogantes sobre el futuro del sevillano y añade un capítulo épico a su brillante hoja de servicios

Una cornada ha roto el semblante de José Antonio Morante de la Puebla (La Puebla del Río, Sevilla, 46 años) en uno de los momentos más felices, sin duda, de su ya larga carrera profesional.

Este lunes llegó a la plaza de La Maestranza con una sonrisa en los labios, dispuesto, seguro, a reverdecer otra vez viejas estampas de la tauromaquia más añeja, pero un toro se cruzó en su camino, lo atropelló con violencia y la expresión alegre del torero se tornó dramática y dolorosa. Clandestino, número 178, de capa castaña y 512 kilos, perteneciente a la ganadería salmantina de Hermanos García Jiménez, lo había roto por dentro cuando intentaba pararlo con el capote.

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La plaza quedó enmudecida; al torero lo trasladaron a la enfermería y comenzó una espera interminable hasta que, pasadas las diez de la noche, el parte médico firmado por Octavio Mulet, cirujano jefe, confirmaba la extrema gravedad de la cogida.

Este mediodía el propio Morante declaraba a las cámaras de Canal Sur TV que esta había sido la cornada más dolorosa de su vida. “Tenía un dolor inmenso y, además, muchísimo miedo porque vi que el toro me había cogido en peso y pensaba que estaba sangrando; cuando llegué a la enfermería y vi que el sangrado era poco, me relajé, pero sí que me dolió bastante”.

Con inusitada rapidez, la noticia corrió como la pólvora por todo el orbe taurino; no en vano quien estaba en la mesa de operaciones era un personaje especial, el torero más sobresaliente de la actualidad y uno de los más grandes de la historia.

Morante de la Puebla, en el momento en que le empitona 'Clandestino'. Julio Munoz (EFE)

Ahora, son muchos los interrogantes que se plantean en torno a su inmediato futuro: el tiempo de recuperación, si estará o no listo para su próximo festejo comprometido, el 10 de mayo en Valladolid, cómo afectará este accidente a su ánimo e, incluso, si esta cogida pudiera ser determinante para poner fin, de manera definitiva, a su trayectoria como matador de toros.

Lo cierto es que no estaba en el guion lo sucedido este lunes en la plaza sevillana; ni en la mente de los espectadores ni en la del torero. Quizá, porque al toro de hoy se le ha perdido el respeto, y su papel protagonista en esta fiesta ha quedado relegado al de mero comparsa. Pero Clandestino reivindicó su sitio y ha roto, sin él saberlo, el protocolo de la pasión.

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Porque eso, una pasión desmedida, es lo que arrastra este hombre, venerado como un artista genial, que siendo un veterano torero —28 años desde que tomó la alternativa en Burgos en 1997— ha sabido reconvertirse como la gran novedad de la tauromaquia del siglo XXI, el que abarrota las plazas en cuanto su nombre aparece en los carteles, el que ha movilizado a la juventud, quien tiene enamorada a la afición y sorprendida a la nueva y numerosa hornada de generosos espectadores.

Paradójicamente, esta cornada añade un capítulo épico a su brillante hoja de servicios, y servirá para engrandecer la figura de un torero revivido tras su frustrada despedida del pasado 12 de octubre en la plaza de Las Ventas, escenificada con toda solemnidad, y pronto olvidada en cuanto el nuevo empresario sevillano, José María Garzón, lo sedujo con aquello de qué va a ser de la tauromaquia sin ti…

Morante tras el festejo taurino de la Feria de Otoño celebrado en octubre, en la plaza de Las Ventas, en Madrid. Borja Sánchez-Trillo (EFE)

Sea como fuere, José Antonio Morante Camacho, hijo de una humilde familia de la localidad sevillana de La Puebla del Río, divorciado recientemente por segunda vez y padre de tres hijos, es un ser nacido para el toro, y ya, siendo un niño, jugaba en la calle a soñar con la gloria junto a su primo Juan Carlos, su mozo de espadas de toda la vida.

Sorprendió desde sus inicios, antes de que debutara como novillero en 1994 y fuera apoderado por Leonardo Muñoz, padre del torero Emilio Muñoz. Pero su carrera no ha sido fácil. Tomó la alternativa lejos de La Maestranza, en la plaza de Burgos el 29 de junio de 1997, volvió a Sevilla dos años después y dejó una brillante carta de presentación: salió a hombros por la Puerta del Príncipe el 19 de abril de 1999; pero lo que parecía una carrera fulgurante al estrellato se detuvo de repente y el joven torero se vio obligado a una larga travesía del desierto.

Morante de la Puebla tras cortar dos orejas en la corrida del Domingo de Resurrección en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla, el 5 de abril. Julio Muñoz (EFE)

No ha sido, por fortuna, un torero muy castigado por los toros. Las más importantes han sido la que sufrió el 29 de abril de 2000 en La Maestranza cuando un toro de Victoriano del Río le produjo destrozos musculares en el muslo izquierdo; otra en agosto de 2009 en El Puerto en el muslo derecho; en Huesca, en 2013, y en Pontevedra el 10 de agosto de 2025.

Morante ha sido siempre un torero con amplio conocimiento de la técnica, pero también irregular e inconstante: ha contado siempre, eso sí, con el beneplácito de la afición entendida, pero, durante años, su estrella anduvo lejos de la luz de las grandes figuras.

Así, hasta que en 2004 convocó a los medios de comunicación en Sevilla y los sorprendió con la noticia de que padecía serios problemas psíquicos y que viajaría a EEUU para someterse a un tratamiento de terapia electroconvulsiva (conocida vulgarmente como electroshock).

Esa fue su primera retirada de los ruedos, pero aquel anuncio encerraba algo más: cambió por completo la percepción pública sobre su figura, y esa enfermedad, que aún arrastra, ha sido y sigue siendo protagonista principal en su carrera.

Tres años más tarde, en 2007, volvió a colgar el traje de luces porque, según dijo, había perdido la ilusión tras cortar una sola oreja en una encerrona con seis toros en Madrid; y en 2017, otra despedida momentánea “porque los presidentes y los veterinarios me han aburrido”.

Poco a poco, José Antonio Morante iba despejando los vértices de una personalidad compleja; un ser humano taciturno, veleidoso, bohemio, de pocas y sentenciosas palabras, en permanente lucha con fantasmas psíquicos que le han obligado a someterse a largos y duros tratamientos médicos que han influido en su carrera y le han entristecido el semblante.

Rechazo de la modernidad

Esos problemas los expresó con meridiana claridad en mayo de 2021 en una entrevista concedida a este periódico, en la que se presentó como un hombre del siglo XXI encerrado en una lámpara de principios del XX. Dijo que añora la tradición, rechaza la modernidad, admira a Joselito el Gallo y su época, y que sobre el escritorio original del rey de los toreros, que guarda en su casa de La Puebla, descansan libros de toros y de filosofía. “Yo soy un hombre tradicional”, afirmó, “y esa idea de que la fiesta tiene que reinventarse me parece un horror”. Entonces, explicó también sus estrechas relaciones con Santiago Abascal, presidente de VOX. “Las autoridades políticas han mantenido una actitud de silencio y pasotismo sobre los problemas del toreo, que poco a poco ha ido perdiendo entidad. La prohibición en Cataluña es un ejemplo. El Tribunal Constitucional no puede tardar siete años en decidir si se pueden prohibir o no los toros. Vox nace de la cobardía del PP y para defender las tradiciones; y me uno a ellos como el que se agarra a un clavo ardiendo”. Añadió que no se consideraba un erudito para decidir lo que está bien o mal, pero “sí comulgo con la política de contención que defiende este partido”.

El diestro Morante de la Puebla durante la corrida del pasado domingo, en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla. Julio Muñoz (EFE)

El 7 de agosto de ese 2021 se produjo un hecho trascendental en su vida torera: con lleno hasta la bandera, se encerró en El Puerto de Santa María con seis toros de Prieto de la Cal, una dura ganadería alejada de las figuras, y la experiencia resultó muy negativa. Pero lo que podría significar el hundimiento de su frágil ánimo le sirvió para reivindicarse como figura.

En la feria sevillana de San Miguel de ese año renació un torero nuevo, ilusionado, capaz, comprometido, un artista en plenitud, que triunfó también en Madrid en la feria de Otoño, días antes de que le concedieran el Premio Nacional de Tauromaquia.

Al año siguiente volvió a triunfar en Sevilla y Madrid y finalizó la temporada como líder del escalafón con 100 corridas lidiadas. Y el 26 de abril de 2023, cortó las dos orejas y el rabo al toro Ligerito de la ganadería de Domingo Hernández en La Maestranza, lo que supuso su consagración como figura histórica del toreo.

Pero la enfermedad mental, el trastorno disociativo que padece, seguía en la cabeza de Morante, y en 2024 se vio obligado a suspender la temporada hasta en tres ocasiones.

Aconsejado por su íntimo amigo y apoderado desde 2021, el odontólogo portugués Pedro Jorge Marques, se sometió a un nuevo tratamiento en el país vecino, y en marzo de 2025 reconoció en una entrevista en Abc que había pensado en la muerte como alivio y que su enfermedad era “compleja, triste y dolorosa”.

Morante de la Puebla, tras sufrir la cogida durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla. Julio Munoz (EFE)

A pesar de todo, reapareció esa temporada en Sevilla, donde fue el triunfador de la Feria de Abril, se anunció en San Isidro y se entretuvo en realizar su faena más sentida en esta plaza, y días más tarde, el 8 de junio, salió por vez primera por la Puerta Grande de Las Ventas.

Para entonces, hacía mucho tiempo que José Antonio Morante era reconocido como un mito, como un torero de otra dimensión. Y así es, un revolucionario del toreo moderno, un torero valiente y artista (“el más artista de los toreros valientes, y el más valiente de los toreros artistas”, ha escrito sobre él el periodista Paco Aguado), un genio capaz de conmover, de entusiasmar y plasmar en una pincelada una antología del toreo.

Y el 12 de octubre de 2025, después de otra exhibición de torería, por la mañana, en el festival en homenaje a Antoñete, organizado por él, y en la corrida vespertina, se dirigió al centro del ruedo de Las Ventas y, entre la sorpresa general y envuelto en lágrimas, se desató la coleta y dijo adiós al toreo.

Esa tarde, el toreo se quedó huérfano, y así lo entendió el nuevo empresario de Sevilla, José María Garzón, que no sabía cómo organizar una Feria de Sevilla en 2026 sin el nombre de Morante en los carteles. Viajó a Portugal, donde el torero vivía, lo visitó después varias veces en su finca de La Puebla, comieron y tomaron café varias veces, hasta que Morante —sin hablar de dinero, asegura el empresario— dio su visto bueno a reaparecer en Sevilla. “Es que no sé hacer otra cosa”, reconoció entonces a este periódico.

Se anunció cuatro tardes en el abono sevillano, y el pasado día 16 volvió loca a la concurrencia con una lección magistral sobre el toreo antiguo y moderno. No salió por la Puerta del Príncipe porque falló con la espada y el Reglamento se lo impidió. Pero dio igual. Su obra caló muy hondo, y por eso se le esperaba con tanta expectación el pasado lunes. Tanta, que nadie pensó en el toro, ese protagonista relegado tantas veces al papel de figurante y que rompió el semblante del torero, tornó la sonrisa en mueca dolorosa y dejó en silencio a una plaza sorprendida.

Es la contrariedad de una cornada, inherente a la fiesta de los toros.