Daniel Mérida firma su primera gran tarde en Madrid con su primer triunfo en un Masters 1000

El joven madrileño, ya dentro del ‘top-100’ de forma virtual, derrota a Trungelliti (6-4, 1-6 y 7-6(6), 2h 41m) tras salvar dos bolas de partido y se medirá el sábado en la siguiente ronda ante Moutet

Daniel Mérida, un madrileño de 21 años que hasta esta temporada no había firmado sus primeros triunfos en la élite del tenis, selló esta tarde su primera victoria en un Masters 1000. El jugador del Club de Tenis Chamartín derrotó en la primera ronda de Madrid al argentino Marco Trungelliti (6-4, 1-6 y 7-6(6), 2h 41m), un veterano de 36 años que actualmente ocupa el puesto 77 del ranking y al que ya había ganado dos días antes en la fase previa pero después había sido repescado por las bajas.

El choque entre Trungelliti y Mérida fue muy emocional. El español, con una derecha muy potente, remontó dos bolas de partido en el tercer set para forzar el desempate, donde finalmente se impuso. “Lo que he intentado es luchar hasta el final, disputar hasta la última bola, y por eso me he llevado el partido”, decía después en la sala de prensa. En la siguiente ronda le espera el sábado el francés Corentín Moutet (30º), un jugador de sangre caliente tan anárquico como imaginativo.

La actitud del público en la Pista Tres de la Caja Mágica llevó al argentino incluso a amenazar con retirarse por los cánticos, el ruido de una bocina y los silbidos e insultos de varios aficionados. El jugador de Santiago del Estero, una provincia del norte de Argentina, dialogó con el juez de silla en varias ocasiones para pedirle que pusiera orden, detuviera el ruido y avisara a los agentes de seguridad. “Obviamente, hemos vivido un ambiente un poco especial, los partidos de tenis no suelen ser tan al límite. Hubo un momento que el partido se paró porque alguien le dijo algo y él lo escuchó, pero no sé lo que le dijo”, contó después Mérida, que virtualmente ya está en el top-100 del circuito ATP.

El madrileño consiguió este año su primera final en el tenis profesional. Lo hizo a principios de abril en Bucarest, un torneo 250 —la cuarta categoría de torneos—, cuando cayó en tres sets ante el también argentino Marinao Navone.

El tenis de Mérida todavía tiene que evolucionar, pero el madrileño cuenta con buenos tiros en la derecha y el revés, también con dosis de imaginación y una defensa como la que ayer desesperó a Trungelliti en la recta final del partido. “Es un sueño estar en el top-100 y haber ganado mi primer partido aquí en casa”, añadió.

Además de Mérida, este jueves también triunfó Pablo Carreño, que derrotó al húngaro Marton Fucsovics (4-6, 7-6(5) y 6-2, 2h 29m) y se medirá con Alejandro Davidovich el sábado. Hacía 10 años que el asturiano no ganaba en la Caja Mágica, donde solo acumula dos victorias. Sin embargo, se despidieron del torneo Martín Landaluce, Jessica Bouzas y Kaitlin Quevedo.