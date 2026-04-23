Sabalenka se estrena con un triunfo en su tierra favorita: “Siempre me emociona volver a Madrid”

La número uno derrota en el Masters a Stearns (7-5 y 6-2) en una gira de arcilla en la que busca ser la primera en ganar cuatro veces en la Caja Mágica y lograr su objetivo de fondo de triunfar al fin en Roland Garros

No hay ningún otro torneo de tierra batida en el que Aryna Sabalenka haya triunfado como en el Masters de Madrid. De los 24 títulos que ha levantado en su carrera la número uno del mundo, que cumplirá 28 años el próximo 5 de mayo, solo cuatro han sido sobre arcilla. Tres los alzó en la Caja Mágica —el cuarto en la ciudad austriaca de Linz en 2020— la mujer que más veces ha vencido en el torneo (2021, 2023, 2025) junto a la checa Petra Kvitova. La bielorrusa apeó este jueves en su estreno a la estadounidense Peyton Stearns (7-5 y 6-2, 1h 35m), 43ª del ranking. En las cuatro anteriores ocasiones en las que superó su primera ronda, la tenista de Minsk siempre pisó la final (2021, 2023, 2024 y 2025). “La gente aquí conecta conmigo y me apoya mucho. Siempre me emociona volver a Madrid, sentir la atmósfera del estadio. Y luego, la comida es increíble. Eso es todo lo que me importa, el apoyo y la comida”, declaró hace unos días Sabalenka en el recinto del barrio de San Fermín.

Su idilio con Madrid es absoluto. La bielorrusa se aloja este año en el lujoso y exclusivo hotel Four Seasons, muy cerca de la Puerta del Sol, y disfruta de sus paseos por el Parque del Retiro. Su juego en la capital de España se ve favorecido por la altitud de la ciudad —unos 650 metros sobre el nivel del mar—, lo que hace que los tiros de la jugadora que más fuerte le pega a la bola en todo el circuito salgan todavía más disparados. “Nunca olvido el sentimiento de la derrota. Me duele ese sentimiento, lo odio. Nunca lo olvido y por eso siempre intento salir y dar mi mejor versión, porque no quiero lidiar con esa situación de perder”, explicó la tenista el pasado martes, antes de iniciar hoy la defensa del título que logró el año pasado en la Manolo Santana al tumbar en la final a la estadounidense Coco Gauff.

Sabalenka, a su llegada a la ceremonia de los Premios Laureus el pasado lunes en Madrid. Borja B. Hojas (Getty Images for Laureus)

Sabalenka aterrizó en Madrid, donde recibió el pasado lunes el Premio Laureus a mejor deportista del año, tras llevarse los WTA 1000 de Indian Wells y Miami, el Sunshine Double, como le llaman los anglosajones. También triunfó en enero en Brisbane —un WTA 250, la cuarta categoría de torneos—, pero ese mismo mes se le escapó el que hubiera sido su tercer Open de Australia al caer en la final ante la kazaja Elena Rybakina en su única derrota de la temporada.

Antes de llegar a la Caja Mágica, la bielorrusa renunció a ir a Stuttgart para “descongestionar el calendario”. “Esta temporada mi físico ha estado peor, y he tenido que descansar un poco para recuperarme y hacer lo correcto para mi cuerpo. Que muestre mi mejor tenis cada vez que compito significa mucho”, comentó. El torneo alemán, un WTA 500, es el primero relevante sobre tierra batida en el circuito que la bielorrusa acostumbraba a jugar los últimos años. Ahí cayó en la final en cuatro ocasiones (2021, 2022, 2023 y 2025). Los nervios y las grandes citas son precisamente su asignatura pendiente: “He estado trabajando con psicólogos y he estado haciendo todo para mantenerme mentalmente saludable. Lo que he descubierto durante los años es que es muy importante rodearte de gente con la que te sientes cómoda, te sientes protegida y te sientes libre de decir lo que quieras”.

La tenista de Minsk domina el circuito de la WTA desde que recuperó el mando en octubre de 2024. Suma cuatro majors en su historial, dos menos que Iga Swiatek, pero tan solo los ha conseguido en el cemento de Australia (2023 y 2024) y de Nueva York (2024 y 2025). Este abril llega más descansada a la gira de tierra batida, con el foco puesto en Roland Garros, donde en 2025 cedió ante Gauff en su primera final en París. Antes pasará por la arena del Foro Itálico de Roma, donde tampoco ha triunfado nunca, y en Madrid le espera el sábado en la siguiente ronda la rumana Jaqueline Cristian (33ª), a la que ya barrió en marzo en Indian Wells por 6-4 y 6-1. La volcánica Sabalenka, una pegadora de manual, está en su arcilla favorita. “Madrid es superespecial para mí. Siempre me emociona volver aquí y jugar en esta pista hermosa. Amo esta ciudad y amo estar aquí”, dijo en 2025 tras levantar el trofeo que este año defiende por tercera vez.