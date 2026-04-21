Badosa no escapa de su angustiosa realidad

La española pierde en la primera ronda contra la desconocida Grabher (7-6(3), 4-6 y 6-0) y prorroga su serie de malos resultados

Días duros para Paula Badosa, que abandona otra vez la pista contrariada y cabreada, muy frustrada; especialmente dolida porque esta vez la derrota (7-6(3), 4-6 y 6-0) llega en Madrid, uno de sus escenarios predilectos y donde su carrera en la élite empezó de verdad a coger vuelo. Tenía entonces 23 años y toda una carrera por delante, pero ahora la circunstancia es muy distinta. A sus 28 años, 29 en noviembre, la catalana vive constantemente en una encrucijada y atrapada en una realidad angustiosa de la que no consigue salir; un proceso que la enganchó y no la suelta. Cede esta vez contra la desconocida Julia Grabher. Aun así, seguirá intentándolo.

Más información Badosa cae de nuevo y se aleja de Roland Garros

[Noticia de última hora, en breve publicaremos la ampliación].