Paula Badosa, a flor de piel: “No seré recordada por los títulos, pero sí por ser capaz de volver”

Persona y tenista de extremos, muy pasional, Paula Badosa vive en una permanente encrucijada que le ha llevado a publicar un escrito en sus redes sociales en el que se sincera por completo. Cuenta la catalana (28 años) de dónde viene, dónde está y hacia dónde va; qué se siente al caminar sobre ese camino de espinas que la ha relegado del primer plano a la penumbra de la élite, más allá de las cien mejores —actualmente es la 113ª— y expuesta a una difícil situación. En concreto, la tenista dispone de solo dos semanas —hasta el 5 de abril, fecha que marca el corte de Roland Garros— para reingresar en el top-100 porque, de lo contrario, tendrá que disputar la fase previa del grande francés y su presencia, por tanto, no estaría garantizada.

Badosa fue eliminada en la segunda ronda del Masters de Miami por la joven Iva Jovic (8) y previamente por Yulia Putintseva en el estreno de Indian Wells. Entre medias jugó el torneo de Austian —el primero de categoría 125 desde hacía siete años— y allí llegó a las semifinales, además de haber encadenado tres victorias por primera vez desde que lo hiciera en el Open de Australia de 2025. Sin embargo, el mal no cesa y su cuerpo continúa castigándole; la espalda le obliga a vivir al día y, colateralmente, sufre por un lado u otro su musculatura. Demasiados parones y sinsabores durante los últimos tiempos y una pelea constante por regresar. Atrapada en la espiral. No se rinde, repite, y sentencia en esas líneas: “Paula no está de vuelta… pero lo estará”.

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El segundero ha iniciado la cuenta atrás y a ella, sobre el alambre, tan solo le queda una bala: participar en Charleston, del 30 de marzo al 5 de abril. Su realidad, no obstante, va mucho más allá de una cita puntual. Se trata de estirar y salvar una carrera que, en consonancia con su forma de ser, ha transcurrido de abajo arriba y arriba abajo sin parar. El eterno desafío de la búsqueda del equilibrio. “Miedo, el puto miedo. Qué jodido es. A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí. Las emociones son demasiadas y me veo superada. Las dudas se apoderan de mí y me siento perdida en un mar de emociones”, introduce la tenista, en su día (2022) segunda del mundo.

“Hay días en los que siento que tengo la fuerza suficiente, y otros en los que la montaña es demasiado grande... Y me pregunto si seré capaz. Supongo que sí. Porque si algo me define es que siempre resurjo. Turn the pain into power [convierte el dolor en poder], ¿no? ¿Por qué esta vez debería ser diferente?”, prosigue; “hay algo que tengo claro: siempre lo intentaré con todas mis fuerzas. Haré lo que haga falta. Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que esa versión sigue dentro de mí. No seré recordada por ser la que más títulos gane, pero quiero ser recordada por esto. Por estos momentos. Por demostrar que fui capaz de salir. Y que ese niño o niña que esté pasando por un momento difícil piense en mí y diga: ‘Si ella pudo, yo también”.

Badosa, campeona júnior de Roland Garros, en 2016, también conquistó Indian Wells en 2021, aunque dos años más tarde, cuando estaba cerca de la cima, una fractura vertebral truncó la buena trayectoria. “Para eso sigo aquí. Porque una vez más voy a demostrar que puedo salir. Será muy duro, pero prometo seguir hasta conseguirlo. Y aunque ahora no salgan las cosas, y haya mil opiniones... seguiré. Y seguiré”, prolonga la jugadora de Begur. “Y a mis fans: gracias. Porque muchas veces sois la fuerza que me falta. Escucharos en los partidos, con ese entusiasmo cuando ni yo misma puedo, es lo más valioso que este deporte me ha dado. Gracias. Paula no está de vuelta... pero lo estará”.