De un año a otro, las dudas rodean de nuevo a Iga Swiatek. ¿Su plan? La “inspiración” de Nadal

Iga Swiatek desembarcó el curso pasado en la Caja Mágica de Madrid sumida en una profunda crisis, tras una sequía de un año y desprotegida técnica, táctica y anímicamente. No se le había conocido así de vulnerable. Sin embargo, la tenista polaca no es de las que se rindan con facilidad. “Estoy segura de que puedo ser capaz de volver de cualquier tipo de crisis”, decía en un encuentro con este periódico, convencida de que el retorno llegaría más pronto que tarde. Y así fue. Apenas mes y medio después alzó su quinto grande, en Wimbledon, pero tras el logro fue perdiendo otra vez la brújula de manera progresiva y este 2026 se traduce en una sucesión de resultados muy discretos, nada acordes a una competidora de su envergadura.

Así que, para remontar el vuelo, la fórmula de siempre: trabajo, trabajo y más trabajo. Ella, estajanovista de manual, maniobró primero —despidió el preparador Wim Fissette— y viajó a Mallorca después. Allí se reunió con su nuevo técnico, Francis Roig, y de la mano de este y con el consejo de Rafael Nadal emprendió una renovación cuyo objetivo es llegar a punto a Roland Garros. La de Varsovia (24 años) se ejercitó durante una semana en Manacor y de allí, cuenta a los periodistas, extrajo “inspiración”. Devota del mallorquín, cree haber obtenido lo necesario para convertirse de nuevo en esa “roca” que torturaba a las rivales con un ritmo de bola infernal sobre tierra.

“Sinceramente, no esperaba que [Nadal] dijera que sí porque está muy ocupado, diría que incluso más que cuando estaba en el circuito”, introduce. “Hablamos mucho sobre sus experiencias y también sobre qué debía ajustar yo. También me transmitió mucha calma y me recordó que debía mirar a largo plazo, con perspectiva, aunque centrándome solo en el próximo torneo. Eso me ayudó mucho”, prorroga Swiatek, que esta temporada no ha jugado demasiado —cinco torneos y la United Cup de enero— y hasta ahora no ha podido brillar. Su balance es de 13 victorias y siete derrotas —pobre para una figura—, y en ninguna de las citas ha logrado franquear la barrera de los cuartos de final.

“Jamás he entrenado tanto como ahora”, bromea. “Pero en el tenis no puedes esperar nada. Lo único que puedes hacer es enfocarte en el trabajo e ir partido a partido. Ahora mismo estoy centrada en mi primer partido, o más bien ni siquiera en el partido todavía, sino en los entrenamientos y en adaptarme a las condiciones”, precisa la ganadora de seis majors; “solo quiero aprovechar bien el tiempo y, luego en pista, poder hacer lo que hemos estado trabajando con Francis”. Ese Francis es Roig, el hombre (58 años) que aderezó con sus directrices el tenis de Nadal desde 2005, cuando se integró en la estructura del equipo del balear como colaborador. El vínculo finalizó en 2022.

Gambas y croquetas

El barcelonés llegó a ser el 60º del mundo en individuales (1992) y selló su carrera como doblista (2001). Tras desligarse de Nadal asesoró a Matteo Berrettini, Emma Raducanu y de forma fugaz al francés Giovanni Mpetshi Perricard. “Nos conocimos en Mallorca y tuve la oportunidad de entrenar con él durante diez días antes de mi primer partido en Stuttgart [recientemente, el 15 de abril]. Fue genial. Tiene muy buen ojo y detecta rápido lo que necesita el jugador”, aprecia Swiatek, que hasta la fecha ha contado con cuatro entrenadores —Sierzputowski y Wiktorowski, antes de Fissette y Roig— y ahora confía nuevamente en revertir la situación de cara a un tramo trascendental del curso.

Swiatek, recientemente en Stuttgart. Kai Pfaffenbach (REUTERS)

En 2025 no pudo atrapar su cuarto cetro consecutivo en París, vencida en las semifinales, pero luego se resarció en Wimbledon y ya solo se le resiste Australia entre los cuatro grandes. Su último trofeo data de agosto (Cincinnati) y ahora se atiene a los tiempos del proceso: milagros, a Lourdes. En el tenis rara vez hay algo instantáneo. “Él y yo compartimos la misma forma de ver las cosas”, se refiere a Roig; “pero los cambios no se producen en una semana ni un mes. Mentalmente hay que modificar una serie de cosas hasta que se vuelvan automáticas. Estoy intentando tener paciencia y no espero jugar perfecto de repente. La idea está ahí, el proceso ha empezado, y eso me hace estar motivada”.

De momento, el primer ensayo no obtuvo el resultado deseado, al caer en la segunda estación de Stuttgart frente a Mirra Andreeva, pero la polaca confía en haber cogido el impulso necesario en la isla. Cuenta que le gusta la gastronomía española y que estos días comerá algo de pulpo y gambas, y que también probará alguna que otra croqueta. “Pero sin pasarme”, matiza, al mismo tiempo que trasmite que explorará “tiendas locales” y se tomará “un buen café” para tratar de reconquistar la arena de Madrid, que hizo suya hace dos años. “Los jugadores españoles suelen ser muy sólidos, y eso me ayuda”, mientras algunas rivales bromearon al verle recibir instrucciones de Nadal, caso de Madison Keys: “¡Eso debería estar prohibido…!”.