Badosa cae de nuevo y se aleja de Roland Garros

La española cae en Linz ante la 117ª del mundo y, salvo una carambola por las bajas, tendrá que jugar la previa del grande francés. Es la 105ª, pero podría descender más

Pelea y pelea Paula Badosa, pero no termina de dar con la fortuna. La española, de 28 años, apura sus opciones para acceder al top-100 y evitar así tener que disputar la fase previa de Roland Garros, pero a su voluntad no le terminan de acompañar los resultados. Al contrario. Este martes, la tenista de Begur encajó un severo golpe al caer en el torneo de Linz (WTA 500) ante la local y desconocida Lilli Tagger, que actualmente ocupa el puesto 117 del ranking. Después de 2h 12m, la austriaca confirmó su victoria en el desempate del segundo set (6-3 y 7-6(5) y la española se marchó de nuevo cabizbaja, sabiendo que ahora queda en manos de una carambola para eludir el peaje parisino.

En función de lo que suceda esta semana en los diferentes escenarios competitivos, Badosa podría perder todavía más posiciones en el listado mundial, coincidiendo con el límite establecido por Roland Garros para anunciar las listas definitivas. Hoy por hoy, la española no accedería al cuadro principal y tendría que superar la siempre envenenada fase clasificatoria. El grande francés publicará el próximo lunes (13) la nómina final de jugadoras. No obstante, le queda la esperanza de que se produzcan algunas bajas entre las tenistas que la preceden y entrar así como suplente; es decir, solo una carambola garantizaría su presencia en el torneo (del 24 de mayo al 7 de junio). Ha recibido una invitación para competir la próxima semana en Rouen, pero este torneo no entra ya en el plazo.

Badosa se encontró incómoda de inmediato y cedió ante Tagger, un tallo de 1,85 y 18 años que complicó sobremanera a la catalana con su revés a una mano. Trató de revolverse en la recta final, pero perdió precisión en los instantes decisivos y se despidió a las primeras de cambio. Ya le sucedió en Adelaida, Abu Dabi e Indian Wells. La semana pasada se quedó en los octavos de Charleston, donde buscaba arañar los puntos necesarios, y previamente perdió en la segunda escala de Miami; idéntico recorrido en el Open de Australia. Ahora es la 102ª del mundo, aunque virtualmente la 105ª y el adiós austriaco es especialmente doloroso por el perfil modesto de la rival.

Cabe recordar que ya perdió ante otras dos rivales fuera del top-100, la rumana Bianca Andreescu (165ª) y la bielorrusa Aliaksandra Sasnonich (109ª). Castigada de manera recurrente por las lesiones, Badosa sobrelleva como puede la lesión que arrastra en la espalda desde hace tres años y a lo largo de los últimos meses ha sufrido varios contratiempos musculares (psoas, muslo…). En su momento llegó a ser la número dos del mundo (2022) y también conquistó Indian Wells (2021), la única representante femenina del tenis español en conseguirlo. En términos de ranking, ahora es la tercera jugadora nacional, por detrás de Cristina Bucsa (31ª) y Jessica Bouzas (47ª).