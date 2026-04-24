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Cataluña
SUCESOS

Muere electrocutado en la zona de vías del tren de Castellbisbal

La circulación de la línea R4 se ha interrumpido a raíz del incidente

Carteles luminosos informativos en los andenes de la estación de Rodalies. [ALBERT GARCIA] Albert Garcia
Agencias
Barcelona -
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Una persona ha muerto electrocutada en la zona de vías del tren de la estación de Rodalies de Castellbisbal (Barcelona) en un suceso de este viernes sobre las 4.00 horas de la madrugada.

La investigación policial para esclarecer el suceso está abierta, han informado fuentes de la policía catalana a Europa Press. A raíz del incidente se ha interrumpido la circulación de la línea R4 de Rodalies entre Martorell y L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a petición de los Mossos entre las 6.27 horas y las 6.54 horas, ha informado Renfe.

La compañía Renfe ha informado de que, tras restablecerse la circulación ferroviaria, los trenes presentan demoras que pueden superar los 20 minutos de media y que las frecuencias de paso habituales se irán recuperando progresivamente.

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