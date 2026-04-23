Camello desata la locura en Vallecas y el Espanyol sigue sin ganar en 2026

El Rayo dio este jueves un paso importantísimo para la permanencia en Primera División tras vencer en Vallecas a un Espanyol que no sabe lo que es ganar en 2026 y ya son 15 partidos sin sumar de tres. El primer gol en Liga de Camello esta temporada y el penalti detenido por Daniel Cárdenas a Kike García dan vida a un Rayo que se acerca a la salvación y que mantiene aún el sueño por conquistar la Conference League.

RAY Rayo 1 Dani Cárdenas, Pep Chavarría, Jozhua Vertrouwd (Abdul Mumin, min. 80), Pathé Ciss, Andrei Ratiu, Pedro Díaz (Sergio Camello, min. 80), Isi Palazón, Pacha Espino (Ilias Akhomach, min. 57), Jorge de Frutos, Óscar Valentín (Unai López, min. 75) y Alemão (Gerard Gumbau, min. 75) ESP Espanyol 0 Marko Dmitrovic, Fernando Calero (Clemens Riedel, min. 77), Leandro Cabrera, Omar El Hilali, Carlos Romero, Pere Milla (Miguel Rubio, min. 90), Tyrhys Dolan (Cyril Ngonge, min. 77), Edu Expósito, Pol Lozano (Charles Pickel, min. 45), Kike García y Roberto Fernández (Ramon Terrats, min. 66) Goles 1-0 min. 86: Camello Arbitro Adrián Cordero Vega

Tarjetas amarillas Pere Milla (min. 1), Pol Lozano (min. 18), Augusto Batalla (min. 34), Pathé Ciss (min. 49), Cabrera (min. 74), Cyril Ngonge (min. 82)

Obligado por las bajas, Íñigo Pérez tuvo que hacer varios cambios en el once titular para un partido crucial en su lucha por la salvación. Con Luiz Felipe y Álvaro García lesionados y Lejeune sancionado, el técnico retrasó la posición de Pathé Ciss al centro de la zaga junto a un inexperto con escasos minutos como es Vertrouwd. El Espanyol quiso aprovechar esa inexperiencia en la defensa rival con un delantero veterano como Kike García.

Los primeros minutos fueron para los de Manolo González, que estuvieron cerca del primer gol con un voleón a la escuadra de Edu Expósito que despejó Daniel Cárdenas —titular esta noche para dar descanso a Batalla— a córner. Pero ese control blanquiazul poco a poco se fue diluyendo por el gran trabajo del doble pivote compuesto por Pedro Díaz y Óscar Valentín.

El encuentro se volvió tosco, se llenó de imprecisiones y con muy poca continuidad por las constantes interrupciones del juego. Pero pasada la media hora el Rayo dio un paso al frente para llevar la manija del partido. Isi, el capitán, fue el que llevaba la batuta escorado hacia la banda izquierda donde al Pacha Espino le costaba profundizar en una posición tan poco habitual para él. El murciano llegó a disparar hasta cinco veces desde la frontal del área ante una defensa del Espanyol bien ordenada. Aunque ya fuera por imprecisión o por un resbalón, Isi no atinaba a disparar a puerta.

Manolo González decidió cambiar a Pol Lozano en el descanso para dar entrada a Pickel para cambiarle la cara al equipo que no lograba llegar al área rival. Después de un pequeño retraso para que iniciara el primer tiempo debido a que una de las porterías de Vallecas tenía un hueco en la red que tuvo que solucionar el propio guardameta rayista Cárdenas, el árbitro pitó el comienzo. Y fue el Rayo de nuevo el que tomó la iniciativa con un remate de cabeza de Isi a bocajarro que despejó Dmitrovic sobre la línea cuando la grada se levantaba para cantar el gol. Luego Alemao la tuvo también de cabeza y de nuevo el meta serbio sacó sobre la línea con el pie.

El Espanyol poco a poco comenzó a salir al ataque y en una jugada en la que Kike García remató dentro del área, el balón pegó en el brazo de Óscar Valentín y el colegiado pitó penalti. El propio delantero fue el encargado de lanzar la pena máxima, disparó fuerte a su izquierda, pero Cárdenas adivinó el lado y salvó al Rayo de encajar un tanto a falta de 15 minutos para el final del encuentro.

El Rayo dio un paso atrás después del susto del penalti y el Espanyol olió el miedo. En un centro de Ngonge desde la esquina, Luis Milla cabeceó solo en el segundo palo a escasos metros de la portería, pero la mandó fuera.

El miedo a perder de ambos equipos parecía apoderarse del encuentro, pero entonces llegó el tanto del Rayo para desatar la locura en Vallecas. En una salida a la contra comandada por Ilias Akohmach, el balón le llegó a Camello, el delantero se deshizo de El Hilali con un auopase y en el mano a mano ante Dmitrovic, batió al portero serbio con un remate por debajo de las piernas.

El Rayo iguala con 38 puntos al Espanyol, mira hacia el encuentro ante la Real Sociedad, también en casa, y se acerca a la salvación con el sueño europeo vigente. Los de Manolo González, que continúan sin ganar en este 2026, siguen sin cerrar la permanencia y el lunes que viene reciben a un Levante enrachado que quiere la salvación.