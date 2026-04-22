Nace la tercera cría de mono araña en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, una especie extinta hace 30 años en la zona

El mono araña habita principalmente en las selvas tropicales del sureste del país, donde fue reintroducido en 2016, y está catalogado en peligro de extinción

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha confirmado el nacimiento de una nueva cría de mono araña (Ateles geoffroyi vellerosus) en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, en Chiapas. Este es el tercer individuo nacido en el ecosistema desde que la especie fue reintroducida en 2016, tras más de tres décadas de ausencia registrada en la zona oeste del parque.

La cría de mono araña es descendiente de una pareja que formó parte del grupo de 12 individuos reintroducidos el 28 de noviembre de hace 10 años. Desde entonces, el macho alfa y la hembra dominante han logrado establecerse en la pared oeste del cañón, y hoy conforman una familia de cinco ejemplares en perfecto estado de salud: la pareja fundadora, una hembra juvenil —la primera cría—, un macho juvenil —la segunda cría— y el recién nacido.

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El mono araña se distingue por su cola prensil de función táctil, la ausencia de pulgares para facilitar la braquiación (que pasan de una rama a otra) y una dieta frugívora de especies nativas, como chicozapote e higo. Debido a las características de su alimentación, son importantes dispersores de semillas, siendo especies clave para la regeneración de ecosistemas.

La estructura social de los monos araña y su lenta tasa reproductiva, con periodos de gestación y crianza de hasta cuatro años, hacen que cada nacimiento represente un logro para la conservación de la especie. Además, la temporada de reproducción y nacimientos depende en gran medida de la disponibilidad de alimento. En México, este habitante de las selvas tropicales del sureste del país está catalogado en peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-201.

Algunas de las amenazas a esta especie incluyen la pérdida del hábitat por cambios de uso del suelo debido al aumento de actividades agropecuarias, la deforestación, la cacería y el tráfico de individuos jóvenes para su venta como mascotas.

Ante la presencia de la nueva cría, las autoridades ambientales han emitido recomendaciones específicas dirigidas a prestadores de servicios náuticos y visitantes del Cañón del Sumidero. Las autoridades solicitan mantener una distancia mínima de 20 metros desde la orilla del río ante cualquier avistamiento, evitar ruidos excesivos y no realizar acciones que puedan estresar a los animales. Asimismo, advierten de que el macho alfa ejerce una protección activa sobre su descendencia y que podría reaccionar de forma agresiva ante estímulos percibidos como amenaza.

De acuerdo con el comunicado de la Conanp, el logro es resultado de un trabajo en conjunto con el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (Zoomat) y la asociación civil Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta (Cobius). “Proteger la vida silvestre en el Parque Nacional Cañón del Sumidero es una responsabilidad compartida. Este nacimiento enriquece el patrimonio biocultural de Chiapas y confirma que el corazón natural del Estado sigue siendo un refugio seguro para la biodiversidad“, señala el documento.

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