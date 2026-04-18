La Fiscalía pide formalmente a EE UU la extradición de la esposa de César Duarte

La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado formalmente a Estados Unidos la extradición de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador priista de Chihuahua César Duarte. La justicia del Estado norteño la tiene en la mira por los delitos de peculado agravado y robo. La noticia ha sido confirmada este viernes por el fiscal chihuahuense, César Jáuregui, en una declaración informal a medios mexicanos.

Gómez Fong fue detenida en Texas a finales de marzo por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Desde entonces, ha estado recluida en el Centro de Procesamiento de de El Paso, que comparte frontera con Chihuahua. La FGR ya había anticipado que haría los trámites para solicitar su regreso a México. “Ella está, en esots momentos, bajo un procedimiento migratorio por un juez de Estados Unidos. Está revisando su estatus migratorio. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua envió información a ese juez relacionada con las órdenes de aprehensión que la señora tiene pendientes”, ha afirmado Jáuregui.

El periódico La Jornada informó en 2020 que un juez federal concedió una orden de captura contra la pareja de Duarte por su presunta complicidad con el exgobernador. Sin embargo, la mujer tramitó un amparo contra cualquier intento de detención y extradición a México. En aquel momento se encontraba en Miami, Florida. De hecho, el diario El Universal informó que Gómez Fong abrió dos negocios en la ciudad estadounidense. Durante el Gobierno de su marido (2010-2016), dirigió el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal. Se trata de un cargo honorario sin goce de sueldo.