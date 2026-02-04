Un juez federal suspende el juicio contra César Duarte de manera indefinida

Un juez federal ha suspendido este martes de manera indefinida el juicio contra el exgobernador priista de Chihuahua César Duarte (2010-2016) por un presunto delito de lavado de dinero, según han recogido los medios nacionales. El exfuncionario fue detenido en la capital chihuahuense por la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 8 de diciembre, cuando gozaba de libertad condicional, a pesar de estar vinculado a otros delitos de corrupción. El Ministerio Público federal apunta al supuesto lavado de más de 73 millones de pesos (más de 4,2 millones de dólares) entre 2011 y 2014.

En su decisión, el letrado Daniel Marcelino Niño también ha aclarado que la medida cautelar concedida a Duarte, de 62 años, no implica su libertad por el momento, de acuerdo a la información recogida por El Universal. El diario Reforma recoge que la resolución de Niño fue dictada ante el amparo que presentó Duarte contra la vinculación a proceso en su contra por lavado de dinero, decretada el pasado 14 de diciembre por otra jueza.

La llegada al cargo de la nueva fiscal general, Ernestina Godoy, aceleró la ejecución de un expediente contra el exgobernador priista, que estuvo forjándose por un año y medio, cuando el Ministerio Público estaba a cargo de Alejandro Gertz (2019-2025). México esperaba a que Estados Unidos —país que lo extraditó en 2022, acusado de desvío de recursos públicos y asociación delictuosa— accediera a que se sumara una nueva acusación en su contra, por blanqueo de capitales.

Tras su arresto en diciembre, Duarte fue enviado a la cárcel del Altiplano, Estado de México. El exgobernador perdía de este modo los privilegios de los que había gozado en el Estado norteño, en el que enfrentaba algunas acusaciones del fuero estatal en libertad condicional. La Fiscalía de Chihuahua le acusaba de haber desviado 6.000 millones de pesos (más de 300 millones de dólares) y él trató de extender la versión de que era inocente y que era un perseguido político de Javier Corral, su sucesor en el Gobierno de Chihuahua (2016-2021), un señalamiento que este último ha negado.

La historia de Duarte ha pasado por diversos giros narrativos. Fue prófugo, estuvo buscado por la Interpol, fue detenido en 2020, encarcelado en Estados Unidos durante dos años, extraditado a México y devuelto a prisión. La libertad condicional en Chihuahua le permitió moverse sin restricciones por la capital, pero sin salir de ella. Fue entonces cuando reapareció en público, con entrevistas y conferencias. Un paso para tratar de lavar su imagen desde el fin de su mandato, en 2016.