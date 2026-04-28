Una semana en la cárcel de Valdemoro: ocho móviles, más de 150 pastillas y medio kilo de droga

Ocho móviles, más de 150 pastillas y casi medio kilo de droga, esto es todo lo que han intervenido los funcionarios de la prisión de Valdemoro (Madrid) en una semana. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha hecho pública esta información para visibilizar el tráfico que existe dentro de las cárceles y la labor que realizan sus trabajadores para hacer que se cumplan las normas. El sindicato ha querido aportar estos datos para pedir mas medidas con las que hacer frente al tráfico de sustancias y objetos prohibidos en los centros penitenciarios.

El sindicato ha destacado estas incautaciones en un comunicado en el que señala que estos objetos intervenidos “evidencian una vez más la implicación, profesionalidad y compromiso de la plantilla”, que con su esfuerzo contribuye a “garantizar la seguridad” en el centro penitenciario de Valdemoro. Además, CSIF ha aprovechado la recopilación de objetos prohibidos para reiterar una vez más sus demandas, que pasan por el aumento de la plantilla para poder intensificar las requisas, cacheos y controles de seguridad; la mejora de los medios tecnológicos para poder detectar teléfonos móviles u otros objetos prohibidos; y medidas frente a nuevas amenazas.

“Desde CSIF subrayamos que la verdadera importancia de estas intervenciones radica en evitar la entrada y distribución de sustancias prohibidas dentro de prisión, para que se reduzca así el consumo de drogas entre los internos y se evite que, de esta manera, se multipliquen los incidentes”, recalca el sindicato.

El comunicado alerta además del “creciente uso de drones” para la introducción de droga y dispositivos móviles en los centros penitenciarios, y ha advertido de que, en la actualidad, “no se dispone de medios suficientes” para su detección ni neutralización, lo que representa un “grave riesgo para la salud”.