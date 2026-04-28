Ir al contenido
_
_
_
_
Madrid
PRISIONES

Una semana en la cárcel de Valdemoro: ocho móviles, más de 150 pastillas y medio kilo de droga

Los funcionarios de prisiones piden más medidas para evitar el uso de drones para introducir objetos en los centros

Vista exterior del Centro Penitenciario III de Valdemoro, en Madrid. Andrea Comas
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Ocho móviles, más de 150 pastillas y casi medio kilo de droga, esto es todo lo que han intervenido los funcionarios de la prisión de Valdemoro (Madrid) en una semana. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha hecho pública esta información para visibilizar el tráfico que existe dentro de las cárceles y la labor que realizan sus trabajadores para hacer que se cumplan las normas. El sindicato ha querido aportar estos datos para pedir mas medidas con las que hacer frente al tráfico de sustancias y objetos prohibidos en los centros penitenciarios.

El sindicato ha destacado estas incautaciones en un comunicado en el que señala que estos objetos intervenidos “evidencian una vez más la implicación, profesionalidad y compromiso de la plantilla”, que con su esfuerzo contribuye a “garantizar la seguridad” en el centro penitenciario de Valdemoro. Además, CSIF ha aprovechado la recopilación de objetos prohibidos para reiterar una vez más sus demandas, que pasan por el aumento de la plantilla para poder intensificar las requisas, cacheos y controles de seguridad; la mejora de los medios tecnológicos para poder detectar teléfonos móviles u otros objetos prohibidos; y medidas frente a nuevas amenazas.

“Desde CSIF subrayamos que la verdadera importancia de estas intervenciones radica en evitar la entrada y distribución de sustancias prohibidas dentro de prisión, para que se reduzca así el consumo de drogas entre los internos y se evite que, de esta manera, se multipliquen los incidentes”, recalca el sindicato.

El comunicado alerta además del “creciente uso de drones” para la introducción de droga y dispositivos móviles en los centros penitenciarios, y ha advertido de que, en la actualidad, “no se dispone de medios suficientes” para su detección ni neutralización, lo que representa un “grave riesgo para la salud”.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Organizador de zapatos compacto con capacidad hasta 12 pares. COMPRA POR 19,98€
escaparate
Porta embutidos apilable apto para congelador y microondas. COMPRA POR 4€
escaparate
Protector facial antimanchas y antiarrugas SPF 50+ con niacinamida. COMPRA POR 12,95€
escaparate
Batería externa de 22.5W. Tiene una velocidad de carga tres veces más rápida que otras. COMPRA POR 15,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_