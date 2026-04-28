Más de 5.000 pastillas en un juguete por piezas: el método fallido de dos narcos para un envío de droga

La policía y unos diligentes empleados de un servicio de paquetería han frustrado el envío de una Torre Eiffel psicotrópica. Se trataba de un método por el que dos narcos estaban intentando enviar al extranjero droga por valor de 80.000 euros mezclada con piezas de este juguete desmontable. Sin embargo, su manera de proceder despertó sospechas entre los trabajadores de la empresa de envíos y la policía lo corroboró. Tras varios meses de investigación, la policía ha detenido a dos hombres como autores materiales y ha identificado al que diseñó el plan, que ya estaba en prisión por otros hechos.

Todo comenzó el 22 de agosto, cuando los trabajadores de la compañía de paquetes notificaron a la policía que habían apartado una caja que les resultaba sospechosa. El hombre que quería mandar el paquete al extranjero no aportó ninguna factura y exigía que este no fuera revisado de ningún modo porque alegaba que contenía “piezas de coleccionista” que podían sufrir daños en su manipulación.

Los agentes acudieron al punto en el que el hombre había dejado el paquete y al llegar comprobaron que se trataba de un embalaje de cartón de grandes dimensiones que en su interior contenía “tres cajas, formadas por 12 bolsas transparentes en las que se mezclaban las piezas de juguete con pastillas de color naranja en forma de nube y cuatro bolsas más con sustancia pulverulenta de color rosa”, especifica el cuerpo en un comunicado. En el interior de esa caja no había nada que fuese digno del archivo de un coleccionista, sino una Torre Eiffel por piezas mezclada con pastillas y polvo de colores.

Una de las bolsas con mezcla de piezas del juguete y pastillas de MDMA. Policía

El valor de la droga que contenían las bolsas de plástico podría haber alcanzado en el mercado más de 80.000 euros. “En total, fueron incautadas 5000 pastillas de MDMA y casi 800 gramos de sustancia pulverulenta que resultó ser ketamina y MDMA”, detalla la policía.

La investigación policial determinó que los responsables de ese envío eran dos varones. Uno, el que se había encargado de ir a un centro comercial para adquirir el juguete en el que iban a tratar de esconder las pastillas y el polvo estupefaciente. El otro, el que llevó el paquete a la empresa de envíos. Este segundo no cumplió del todo bien con su parte del plan. Se trataba de un chico joven que fue a la empresa sin la correspondiente factura que es necesaria para acreditar el contenido del paquete y además se negaba a la inspección de la mercancía, para lo que alegaba la excusa de que era un objeto de coleccionista.

Todo esto, con una actitud nerviosa que lo delató todavía más. Además, utilizó como remitente unos datos falsos que no coincidan con su documentación. Por si fueran pocas alarmas, realizó el pago de la tramitación con dinero en efectivo, como mecanismo para evitar ser vinculado con el envío.

Los agentes, dentro de su investigación, llegaron hasta el lugar donde se llevó a cabo la compra del juguete. El otro hombre implicado había acudido el día 20 de agosto a una tienda en un centro comercial de Madrid y le pidió al dependiente “un juguete formado por el mayor número de piezas”. Su objetivo no era poner a prueba su intelecto, sino tener suficiente espacio para colocar su mercancía. El detenido adquirió un artículo que abonó con dinero en efectivo a pesar de que costaba más de 600 euros. Además, no se quitó el caso de la moto en ningún momento, a pesar de estar en un espacio cerrado.

Los policías encargados del caso lograron identificar a los dos implicados en el envío tras varios meses de gestiones y también al autor intelectual del plan. “Se trataba de un tercer varón que encomendó la preparación y envío de la mercancía”, apunta la policía. Este individuo, se encontraba en prisión tras una investigación relacionada con el tráfico de sustancia estupefaciente a gran escala y finalizada en el mes de octubre del 2025.

El pasado día 18 de marzo, se llevaron a cabo las entradas y registros en los domicilios de estas dos personas, siendo detenidos en ese mismo instante como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. El juez decretó su inmediato ingreso en prisión.