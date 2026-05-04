Fiesta de goles en la ida de los cuartos de final de la Liga MX

El fútbol mexicano comenzó su fase decisiva, el manjar de cada seis meses, sin los jugadores que participarán en la Copa del Mundo. Una selección de 12 futbolistas convocada por Javier Aguirre, el seleccionador, supuso un mordisco para algunos de los clubes que aspiran a ser campeones de la Liga MX. La sangría, sin embargo, se ensañó con las Chivas de Guadalajara, equipo que aportó cinco jugadores y que este fin de semana cayeron en la ida de los cuartos de final ante los Tigres (3-1).

Los rojiblancos causaron sensación durante el torneo gracias a los goles de su goleador Armando Hormiga González. Ese apetito goleador le llenó el ojo a Aguirre para ser tomado en cuenta para la selección. A él se le unió el guardameta Raúl Tala Rangel, quien ha tomado la ventaja para ser el titular en la Copa del Mundo por encima de Guillermo Ochoa. También fueron requeridos Roberto Alvarado, Luis Romo y Brian Gutiérrez. Esas ausencias pesaron tanto que las Chivas sucumbieron ante unos Tigres que no aportaron ningún futbolista, ni a Diego Lainez, Ozziel Herrera o Jesús Angulo. La vuelta será hasta el próximo sábado 9 de mayo en Guadalajara (19.07 horas).

Los jugadores del Guadalajara antes del partido contra Tigres. Daniel Becerril (REUTERS)

Los Pumas, dirigidos por Efraín Juárez, mantienen ese fuego que encendieron con mucho tesón y garra. El club universitario terminó como líder del torneo regular y le tocó enfrentarse con el peor clasificado, el América, su mayor rival en Ciudad de México. Los universitarios y las águilas perdieron un hombre cada uno: el delantero Guillermo Martínez y el defensa Israel Reyes, respectivamente. Los de la UNAM y los de propiedad de Televisa protagonizaron un empate (3-3) de locura. Los de Juárez llegaron a tener la ventaja de 1-3 hasta que los azulcremas recurrieron a la experiencia para encontrar jugadas en el área chica. Ahí encontraron dos penaltis a favor que supieron engañar a una leyenda como Keylor Navas. La serie queda abierta para el Día de la madre en el césped del Estadio Olímpico Universitario (19.15 horas)

El Cruz Azul, que a días de encarar la liguilla despidió a Nicolás Larcamón como su entrenador, se midió contra el Atlas. El equipo de la cementera se quedó con el triunfo de forma agónica en los últimos minutos (2-3) para tener mayor tranquilidad en la vuelta del 10 de mayo (21.15 horas). El plantel celeste está guiado ahora por Joel Huiqui, uno de sus exfutbolistas y que hace méritos para poder quedarse con el puesto. La otra serie la definirán el Toluca, actual bicampeón de la Liga MX, y el Pachuca. Los diablos dejaron ir a Alexis Vega y a Jesús Gallardo para que, como el resto de convocados a la selección, se tomaran unos días de descanso antes del inicio de la concentración pactada para el miércoles 6 de mayo.