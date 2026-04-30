Nueva York vivirá el Mundial 2026 en las calles con Fan Fests y pantallas gigantes

El Mundial de fútbol está a la vuelta de la esquina. El próximo 11 de junio, cuando el balón ruede en el Estadio Azteca para la celebración del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, no solo se inaugurará un torneo; se abrirá, una vez más, ese paréntesis en el tiempo en el que el mundo parece latir al mismo ritmo.

La edición de 2026 de la Copa del Mundo, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, será también una prueba de escala. Nunca antes el Mundial se había extendido tanto en territorio ni en número de partidos. En ese mapa expandido, Estados Unidos concentrará la mayor parte de los encuentros ―78 en total―, y ciudades como Nueva York y Nueva Jersey volverán a tener un rol estelar en la competición, como ya ocurrió en la Copa Mundial de la FIFA 1994. El MetLife Stadium acogerá ocho partidos, incluida la final del 19 de julio.

El fútbol, a diferencia de otros espectáculos globales, no se agota en el estadio. O quizá ocurre, con más intensidad, fuera de este. Esa intuición parece guiar la apuesta de Nueva York para llevar el Mundial a la calle, devolverlo a la multitud. En este sentido, el alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron una red de Fan Fests distribuidos en los cinco distritos, todos gratuitos. La decisión no es menor. En un torneo marcado por el encarecimiento de las entradas —quizá el más costoso que se recuerde—, la política pública interviene para preservar algo esencial: la dimensión compartida del juego.

“Cuando pienso en mi primera Copa Mundial, algunos de mis recuerdos más significativos no fueron en el estadio, sino en las zonas de aficionados, rodeado de miles de personas unidas por un amor puro al deporte. Eso es lo que estamos construyendo aquí: una Copa Mundial que pertenece a los neoyorquinos. Al traer estos eventos gratuitos para aficionados a cada distrito, nos aseguramos de que todos puedan ser parte de esa alegría”, declaró el regidor en la presentación de la iniciativa.

Cinco distritos, cinco escenarios

La Gran Manzana apuesta por convertir sus calles en puntos de encuentro donde el fútbol se viva como una celebración abierta, diversa y accesible. Las zonas para aficionados se extenderán por los cinco distritos principales de la ciudad, pero estarán activas en períodos específicos.