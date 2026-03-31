República Checa será el rival de México en el Mundial

La selección mexicana ve un aumento en la dificultad en el grupo que compartirá con Sudáfrica, Corea del Sur y ahora con los checos

Desde la base de la selección mexicana sabían que tras el sorteo del pasado diciembre había zozobra. No podían asegurar que el grupo sería accesible. Tenían que esperar a que se supiera el rival europeo porque sería, junto con Corea del Sur, el mayor rival que podían enfrentar en la fase de grupos del Mundial. México cerrará la fase de grupos contra República Checa en el Estadio Azteca.

El conjunto checo sorprendió en la repesca mundialista. En la primera ronda se midió ante Irlanda, misma selección que ganaba el partido 2-0 en los primeros 25 minutos. Hasta que comenzó la remontada del equipo comandado por el goleador Patrik Schick del Bayer Leverkusen. Primero fue un penalti bien cobrado por este último y a cuatro minutos del final Ladislav Krejčí marcó el 2-2. El juego se fue al alargue y después a los penaltis, donde los checos fueron mejores.

Este martes, los checos aprovecharon la localía en Praga apenas a los tres minutos de juego Pavel Sulc remató en el área tras un saque de banda. Los daneses quedaron petrificados y tardaron hasta el minuto 71 para encontrar el empate gracias a un cabezazo de Joachim Andersen. El juego, para disgusto de República Checa, volvió a la prórroga, aunque esta vez tuvieron la fortuna de pegar con un gol fúrico, el 2-1, de Krejčí, el mismo que arrebató el empate frente a los irlandeses hace unos días. Parecía que el resultado estaba cerrado hasta que otro remate de cabeza del danés Kasper Høgh encontró el 2-2 que animaba el partido. En los penaltis, los checos fueron más certeros (3-2) pese al espíritu combativo de Christian Eriksen y del atacante Hojlund.

El único antecedente que ha habido entre checos y mexicanos fue en la Copa del Mundo de Chile 1962 cuando el combinado mexicano se cruzó con la antes conocida como Checoslovaquia y el tricolor ganó 3-1 en Viña del Mar México nunca se ha enfrentado a Dinamarca en una Copa del Mundo y en 2026 tampoco lo será.

El plan de México es el siguiente: el jueves 11 de junio se enfrentará a Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo. El sábado 18 lo hará contra Corea del Sur en la cancha del Estadio del Guadalajara y cerrará su participación en la primera fase contra este equipo checo el miércoles 24 de junio.