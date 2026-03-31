Sheinbaum recibe las tarjetas oficiales de la FIFA y promete una inauguración “histórica” del Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dado un toque de humor a los preparativos de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) 2026. En su despacho de Palacio Nacional, la mandataria ha recibido de las manos de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, las tarjetas arbitrales —amarilla y roja— con una advertencia: “Si alguien se porta mal, la tarjeta roja”. El encuentro sirvió a la mandataria mexicana para reiterar que el país está listo para el torneo, que los preparativos avanzan y que la inauguración en México será “histórica y excepcional”. “Estamos evaluando todo para el próximo Mundial, y todo va a salir maravilloso”, lanzó Sheinbaum en un video grabado al interior de su oficina con Infantino.

En el mensaje publicado en redes sociales, Infantino reforzó el tono: “Va a ser una fiesta, un éxito para México, porque somos todos mexicanos”. La escena ha sido breve, pero cargada de simbolismos. La mandataria ha dado algunos detalles que han roto los formalismos. El menú del desayuno con la máxima autoridad de la FIFA ha sido omelette de flor de calabaza, reveló la mandataria al inicio de la grabación entre risas de Infantino, quien ha calificado de “¡delicioso!“ el platillo. En el otro extremo del encuentro está una conversación seria de la que no han dado detalles. La logística para llevar a buen puerto la competencia futbolística más esperada del mundo.

El partido entre México y Portugal del pasado sábado, que marcó la reapertura del estadio Banorte en Ciudad de México, se ha convertido en una prueba anticipada del tipo de reto que enfrentará la capital mexicana durante el Mundial. Se ha tratado de un ensayo general que ha dado pie al desayuno que sostuvieron Sheinbaum e Infantino a petición presidencial. Antes del encuentro, el balance de Sheinbaum fue positivo. Para la mandataria, el desafío prioritario fue evitar el colapso vehicular en torno al reinaugurado estadio, no las largas filas, el tiempo, ni la falta de organización para llegar al estadio, tampoco las fallas de seguridad. “Con sus dificultades, fue un muy buen operativo de movilidad”, ha dicho la presidenta en su conferencia matutina de este lunes.

La evaluación oficial de Sheinbaum ha puesto el foco en lo que se evitó. “Si no se hubiera hecho nada, imagínense que hubieran llegado 100.000 vehículos al estadio Ciudad de México”, lanzó. La estrategia implementada apostó por desincentivar el uso del automóvil. Estacionamientos remotos, rutas de transporte colectivo y accesos controlados formaron parte del simulacro. La entrega de las tarjetas arbitrales en Palacio Nacional ha dejado la primera instantánea del reto que tiene México en las próximas semanas. El balón está en la cancha.

Mundial en casa y sin clases

El Gobierno de la Ciudad de México busca facilitar la movilidad en la capital mexicana durante los cinco juegos del torneo que se disputarán en el Estadio Banorte. Clara Brugada, la jefa de Gobierno, ha asegurado que ha solicitado a la Secretaría de Educación Pública que no haya clases en todo el sistema en las jornadas en las que hay partidos mundialistas. La Administración de Morena también busca que se reduzcan notablemente los traslados de millones de personas para que “existan las condiciones más favorables y que haya menos tránsito”.

“Hemos solicitado a la SEP que emita una definición acerca de que esos días se suspendan las clases y a las distintas coordinaciones empresariales que hagan lo posible para que sus trabajadores puedan trabajar desde casa, como en la pandemia”, aseguró Brugada en una conferencia de prensa informal. La jefa de Gobierno asegura que “pronto” recibirá respuesta a su petición.

La presidenta Sheinbaum ya decretó que el 11 de junio, el día en que México inaugura el Mundial contra Sudáfrica, será feriado. A este encuentro se suman cuatro más: el Uzbekistán-Colombia el 17 de junio; República Checa o Dinamarca-México, el miércoles 24 de junio; un encuentro de dieciseisavos de final el 30 de junio y otro de octavos el domingo 5 de julio.