México pide evidencias a Estados Unidos al señalar a funcionarios corruptos

Días complicados para la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y cooperación. Los países norteamericanos llevaban varios meses de una boyante colaboración que implicó la captura y envío de decenas de líderes criminales a EE UU, así como el aseguramiento de armas antes de su cruce a México. Quid pro quo. Sin embargo, la relación entró en una fase de crisis tras el descubrimiento, de parte de México, de la presencia de agentes de la CIA participando en actividades poco claras en su territorio, algo prohibido por la ley. Con eso de fondo, el embajador estadounidense, Ronald Johnson, hizo una fuerte crítica a México por la corrupción en el país. El diario Los Angeles Times ha publicado que las palabras del representante diplomático se enmarcan en una campaña de Washington en contra de funcionarios corruptos en México. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha pedido pruebas de esos señalamientos y ha reclamado a Estados Unidos por no hacer lo correspondiente con su propia corrupción.

“La lucha contra la corrupción le corresponde evidentemente al Gobierno de México […] igual que le corresponde a Estados Unidos por actos de corrupción de sus funcionarios. El tener gobiernos honestos, que no haya corrupción en los gobiernos, es algo que le corresponde a cada Estado”, ha dicho la presidenta en su conferencia diaria este lunes. “Si hay una investigación de alguna fiscalía contra algún servidor público en México, tiene que haber pruebas y evidencias claras”, ha señalado. “Nosotros no vamos a encubrir a nadie que tenga pruebas de corrupción. Y también, en Estados Unidos, tienen que revisar casos en Estados Unidos”, ha añadido. Sheinbaum ha indicado que México ha solicitado a Washington la extradición de dos empresarios con doble nacionalidad que están involucrados en el fraude del huachicol fiscal, sin que EE UU ha correspondido.

La información del diario angelino indica, citando fuentes confidenciales, que el embajador Johnson es la cabeza de una amplia “campaña anticorrupción” de la Administración de Donald Trump contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado, muchos de ellos pertenecientes al partido gobernante, Morena. El periódico refiere que la campaña irá más allá de la revocación de visas a políticos e implicará acusaciones formales de la fiscalía ante tribunales estadounidenses. Washington ha suspendido la visa a varios políticos y funcionarios mexicanos, aunque oficialmente no se ha dado a conocer a quiénes y por qué. El periódico angelino afirma que uno de los afectados es Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, un Estado donde el cartel de Joaquín Guzmán, El Chapo, ha logrado corromper amplias estructuras de la Administración local.

El embajador Johnsson estuvo la semana pasada en Sinaloa en un evento donde se anunciaron inversiones de empresas estadounidenses. El emisario de Washington pidió al Gobierno de Sheinbaum certeza, seguridad y un entorno libre de extorsiones para que prosperen los negocios. El llamado se daba en medio de la polémica por la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente de auto en Chihuahua y cuya presencia no se ha terminado de aclarar. Lejos de dar explicaciones, como ha exigido la Administración de Sheinbaum mediante una nota diplomática, Washington calificó a la mandataria de indolente por no compadecerse del fallecimiento de los agentes estadounidenses. La presidenta ha señalado que la cooperación bilateral se debe dar de manera transparente y con respeto a la soberanía. “Nosotros no queremos tener una mala relación con el Gobierno de Estados Unidos, pero tienen que respetarnos, igual que los respetamos”, ha afirmado.