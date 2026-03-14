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México
Mundial de Futbol 2026

México pierde a Marcel Ruiz, el cerebro del equipo para el Mundial

Una rotura de ligamento deja sin Copa del Mundo al mediocampista de 25 años del Toluca. Es la séptima baja de la selección dirigida por Javier Aguirre

Marcel Ruiz, durante un partido con el Toluca, a finales de 2025.Hugo Rivera (Jam media/Getty Images)
Diego Mancera
Diego Mancera
México -
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Si hay una palabra que resume el año mundialista de México es lesión. Y sí, otro futbolista de alto nivel se perderá la Copa del Mundo. Se trata de Marcel Ruiz, un joven de 25 años, quien se había afianzado en el mediocampo de la selección mexicana, con una buena proyección. Con él ya son siete los jugadores que han quedado fuera de circulación para el disgusto del seleccionador Javier Aguirre y de los aficionados que aguardan el arranque del Mundial en casa, el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica.

Ruiz se lesionó el pasado miércoles durante un partido entre su club, el Toluca, y el San Diego, en un juego de la Liga de Campeones de la Concacaf a los 12 minutos de partido. Tuvo un choque en el campo y se llevó las manos a la rodilla derecha. No parecía ser algo pasajero por la reacción del propio futbolista. Al término del encuentro, Ruiz salió con una bolsa gigantesca sobre la rodilla y desconsolado. El equipo mantuvo silencio respecto a su salud hasta este viernes, cuando anunció que Ruiz sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y también una lesión de menisco. El jugador tiene que ir sin remedio al quirófano.

Aguirre pierde un elemento esencial en la médula del equipo. La capacidad de proyección, control del balón, conducción y creatividad de Marcel Ruiz ayudaba al equipo a encontrar vías para el ataque y, sobre todo, para la estabilidad. Hizo buena mancuerna con Edson Álvarez, en proceso de recuperación tras una operación en el tobillo.

Esta misma semana también se rompió el segundo guardameta de la selección mexicana, Luis Ángel Malagón, tras padecer una ruptura en el talón izquierdo. Al momento están lesionados Álvarez, Gilberto Mora, César Huerta, Rodrigo Huescas y Jesús Chiquete Orozco. Para fortuna del equipo mexicano, estos días volvió a entrenarse Santiago Giménez, el goleador del AC Milan, y Luis Chávez está desde hace semanas en rehabilitación tras sufrir otra ruptura de ligamento cruzado. La próxima semana, Aguirre deberá entregar una lista de futbolistas que disputarán los amistosos contra Portugal, el 28 de marzo en la reinauguración del Azteca, y el 31 ante Bélgica en Chicago.

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