Faitelson pide perdón a José Ramón Fernández públicamente y enfría una disputa que había escalado a lo personal

David Faitelson ha ofrecido este lunes una inesperada disculpa a José Ramón Fernández. Ambos periodistas, que fueron colegas, maestro y discípulo durante décadas, se enemistaron en 2023 y han protagonizado un cruce de duras acusaciones personales en el último año. El reencuentro se ha dado en el Salón de la Fama en Pachuca, al que Faitelson acudió para entregar un reconocimiento a Raúl Orvañanos. Allí coincidió con Fernández, tomó la palabra y dijo en el micrófono: “Quiero extenderle la mano a mi maestro, porque pudieron haber pasado muchas cosas, pero yo soy un hombre agradecido”, ha dicho.

El momento se tensó cuando desde el público Álvaro Morales, colaborador de ESPN, donde trabaja Fernández, interrumpió con un grito: “Le dijiste cocainómano”. Faitelson pidió respeto y siguió. Entonces vino la disculpa. “Si en algún momento me equivoqué, José Ramón, yo de todo corazón le pido una disculpa. Usted fue como un padre para mí. Lo veo a los ojos y me equivoqué”, ha dicho con la voz entrecortada. “No estaba preparado para esto, pero en la vida hay que dar la cara”. Fernández escuchó sin responder. No hubo abrazo ni conciliación, pero sí un apretón de manos.

01:36 Faitelson pide disculpas a José Ramón Así fue el momento de la disculpa. Foto: Aggi Garduño | Vídeo: W Radio

El gesto llega en medio de la escalada de la disputa, que había rebasado desde las diferencias profesionales para instalarse en los agravios personales. La fractura, según relata el propio Fernández en su libro El Protagonista (Grijalbo, 2025), comenzó con la salida de Faitelson de ESPN, donde eran compañeros, para irse Televisa. Fernández cuestionó la forma en que Faitelson se marchó a la televisora que ha criticado por años y cuestionado por su línea editorial. Estando al aire acusó a Televisa de contratar comentaristas “como metralletas” y, al ser cuestionado de si hablaba de Faitelson, respondió: “Un sicario”. Eso fue en mayo del año pasado.

La respuesta no tardó y fue igual de dura. Faitelson escribió en X que Fernández había tenido problemas con el consumo de cocaína en la etapa final de su paso por TV Azteca y aseguró que Ricardo Salinas Pliego, presidente de la empresa, lo había apartado del cargo y enviado a España para recuperarse. Fernández respondió días después. Admitió haber probado la cocaína en medio de problemas de salud como insomnio y tratamientos médicos, pero negó una adicción y rechazó la versión de que hubiera sido removido por ello. “La probé, no me funcionó y la dejé”, explicó. También relata en su libro de memorias que viajó a España por recomendación médica y con apoyo de Salinas Pliego, pero negó que hubiera sido una salida forzada. “Es mentira. Al contrario, me liquidó conforme a la ley”, escribe.

En el mismo libro, el veterano periodista abrió otro frente al relatar un presunto episodio de abuso protagonizado por Faitelson durante su etapa en TV Azteca, a principios de los años 2000. Fernández describe que testigos le narraron un incidente ocurrido durante la producción del programa La Polaka y asegura haber recibido fotografías del momento. Dice también que jamás las haría públicas ni las utilizaría para “destrozar familias”. En entrevista con este diario, Fernández describió el último tramo de su convivencia con Faitelson como “muy tóxico”. Señaló una fricción constante durante la salida de ESPN: “Que haga lo que quiera. De fútbol, no sabe nada”.