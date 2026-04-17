Jorge Campos, el ídolo de la moda más futbolero

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La irreverencia de Jorge Campos (Acapulco, 59 años) tiene una cromática especial, una que recuerda a los cuadros de Kandinski o de Matisse. De ese rosa electrizante al amarillo más peliagudo. El portero mexicano, quizás el más atrevido de todos los tiempos, es sinónimo de moda futbolera, esa que ha permeado en las calles con el orgullo de volver a portar una camiseta de fútbol. Ese toque mágico de Campos ha revivido en plena época mundialista con miles de reproducciones de sus camisetas que cruzan de norte a sur todo México. Ahora, el guardameta estelariza una línea de ropa que recupera algunas de sus mejores ideas de camisetas.

Jorge Campos cumplirá 60 años en octubre de 2026. El portero se ha dejado querer por miles de aficionados mexicanos e internacionales al abrir hace unas semanas su cuenta de Instagram (más de 145.000 seguidores y contando). Ahí deslumbran sus uniformes de grecas y verde chillante. En su primera fotografía, donde se le ve despejando un balón, también se escucha la melodía Llegó Jorge Campos de Onda Vaselina, una canción que se lanzó en 1994, año de la Copa del Mundo de Estados Unidos. Este jueves, Campos ha presumido una serie de chamarras, playeras, calcetines y sandalias que ha hecho en conjunto con American Eagle. “Salí, guapo, ¿no?“, se lee en su mensaje.

En año de Mundial, las principales marcas buscan siempre atraer a los futbolistas en retiro para enarbolar campañas que queden en el recuerdo. Hay una masa importante de aficionados que a finales de los 90 aún recuerdan el comercial de Nike donde Campos juega contra el equipo del infierno. Aunque por sí solo, el Brody Campos hace que cualquier aparición suya sea memorable. Desde hace más de una década participa como comentarista en la cadena TV Azteca y es convocado regularmente a los partidos de leyendas que organiza la FIFA.

Campos asistió a tres Copas del Mundo. La primera fue en Estados Unidos 1994 y la segunda en Francia 1998. En ambas fue titular, en ambas se hizo de un renombre internacional al ser un chapulín bajo los tres palos. Tenía una elasticidad inesperada, un alto oportuno y unos reflejos de agente de la KGB. Su buen rollo lo transmitía a sus compañeros que veían a un líder carismático en el que podían confiar por si eran bombardeados en el área con remates del rival. En 2002, a Campos le tocó ser suplente de otro portero hecho de chicle como lo fue Óscar Conejo Pérez. Cuatro años más tarde volvió a ir a la Copa del Mundo pero en calidad de auxiliar de Ricardo La Volpe. Si La Volpe era el puño de hierro, Campos era un abrazo al autoestima.

En 2023, Jorge Campos elevó su legado. El Museo de Artes Decorativas de París incluyó uno de sus uniformes como parte de la exhibición Moda y deporte, de un podio a otro, donde se presentaron grandes artilugios de los deportistas de todos los tiempos. Ahí lució una de las indumentarias estridentes del mexicano, quien se dio el gusto de acudir y repartir una serie de fotografías a sus inagotables aficionados.

Amante del golf, del surf, de los Pumas, de la sonrisa fácil. Jorge Campos se regodea en el año en que México vivirá su tercera Copa del Mundo como anfitrión. Se sabe embajador ante el mundo y el mundo sigue recordando al futbolista que disfrutaba de ser portero y delantero al mismo tiempo con un uniforme que ni la mejor inteligencia artificial podría replicar.