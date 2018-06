“Parte de la mística del fútbol mexicano es la derrota inminente”

1974. Magia Negra.México no se clasificó en el Premundial en Haití.

1978. El 3-T. Era la táctica que utilizó el entrenador Antonio Roca que significaba: tres jugadores tácticos en cada línea: la defensa, media y delantera. Todos eran cracks en sus equipos. Pobre Leonardo Cuéllar, era un gran jugador.

1982. Mágico González. El exjugador de Cádiz fue parte de la selección de El Salvador que dejó fuera a México del Mundial de España.

1986. Sigue Paraguay. Como siempre se hace este tipo de planeación. Ya lo tenían pensado ganarle a Bélgica, luego Paraguay y después Irak. Se le gana a Bulgaria y después a Alemania. México perdió contra los alemanes.

1990. Los cachirules. A ese Mundial no fuimos por tramposos. La FIFA sancionó a la Federación Mexicana por mentir en las actas de nacimiento de sus futbolistas en un torneo juvenil y los dejaron sin ir a Italia.

1994. Citrus Bowl. El estadio donde jugó México frente a Irlanda y ganó 2-1.

1998. Jaap Stam. Para mí fue un gran momento ese gol del Luis Matador Hernández que le gana la espalda a Stam, el defensor más caro del mundo. El Matador ya había dado una buena Copa América, la del 1997. En el 1998 llegó como indispensable. Es verdad que era un jugador muy limitado. Era un jugador con mucha garra. Pasó por muchos equipos, tenía el pelo negro. Recién en Necaxa se pinta el pelo de rayos y ahí le entra una especie de magia.

2002. Tarjeta roja. Si hubiera una trinidad en el fútbol mexicano sería Luis Pirata Fuente, Hugo Sánchez y Rafa Márquez. El ex del Barcelona es un tipo con técnica, un tipo que saca el balón, que te da seguridad, pero siempre hay un momento en el que se quiebra, siempre hay un momento en el que mete esa barrida, un momento en el que pierde la cabeza, lo expulsan, esa impotencia me dio coraje.

2006. Barrilazo cósmico. El gol de Maxi Rodríguez. En Argentina tienen flip-books, estos libros de dedo que son caricaturas, como animaciones del gol de Maxi. Me los robo sistemáticamente de las librerías para juntarlos, les vamos a prender fuego.

2010. Guille Franco. El Vasco Aguirre tomaba unas decisiones inexplicables. Ese partido contra Argentina fue todo lo contrario al primero (2006), un error garrafal de Ricardo Osorio, un error del árbitro en fuera de lugar de Tévez, luego un golazo de Tévez. Chicharito anotó al entrar de cambio por el Guille Franco. Es un recuerdo con desgano.

2014. Robben cae. ¡Qué teatrero! Siempre somos de quejarnos: no era penal. Parece que no sabemos ganar. El fútbol mexicano ha perdido inocencia, ya no se comen goles como en la Copa América 1993 frente Argentina en un saque de banda. Nos falta pillería y nos sobran pretextos.