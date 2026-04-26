El Govern impulsa un plan de choque para aligerar las listas de la dependencia con ayudas inmediatas

El president Salvador Illa ha anunciado este domingo en el Món Sant Benet, donde ha reunido este fin de semana a su Govern, un plan de choque para aligerar las ayudas a la dependencia con un importe de 25 millones de euros. El Ejecutivo aprobará este martes un decreto-ley que comportará de entrada la contratación de 200 profesionales del sector. “Hay 128.000 personas que esperan la ayuda y no queremos que lo hagan más. Abrimos una via rapida para desbloquear ese tapón”, ha afirmado Illa. El Ejecutivo aplicará dos medidas inmediatas este junio: 18.000 personas verán confirmada de forma inmediada el grado III de dependencia con su correspondiente asignación -una asignación puente de un mínimo de 200 euros- y se resolverá vía exprés los expedientes de otras 65.000 que ejecerán de cuidadores.

Arropado de 14 de sus consejeros y en una declaración institucional en unos jardines al pie del monasterio, Illa ha desgranado la esencia del Plan Cura, que juega con los conceptos de las cuatro iniciales: compensar, unificar, reforzar y agilizar. Actualmente, se necesitan una media de 397 días para recibir la ayuda y el objetivo es que se obtenga en 60. El programa supone un cambio de paradigma porque comporta pasar la dependencia de un procedimiento administrativo a uno asistencial de la misma forma que se acude a un médico. “Pasamos de concebir un itinerario administrativo a poner la persona en el centro”, ha subrayado el president.

El objetivo del plan a largo plazo es que haya una coordinación integral entre los servicios de Drets Socials y Salud para lograr, con el tiempo, que tramitar la ayuda de dependencia sea como ir al médico. El plan se ha realizado como una prueba piloto en Vic y se han acortado los plazos de manera significativa. El programa se desplegará paando de 25 servicios de evaluación de la dependencia a 375 equipos de atención primaria y 107 de servicios sociales. La previsión es que en el futuro se valore el grado de dependencia de las personas afectadas con una visita conjunta domiciliaria entre el personal médico y de servicios sociales. A partir de septiembre y hasta marzo, se prevé extender el plan piloto abarque a un millón de personas.

El president Illa y sus consejeros, antes de tomar la fotografía de familia en el Món Sant Benet. Alberto Paredes (Europa Press)

“El nuevo plan Cura es la transformación más ambiciosa desde que existe la ley de dependencia”, ha subrayado Illa en referencia a la norma aprobada hace 20 años bajo el mandato de José Luís Rodríguez Zapatero. En Cataluña, están amparadas por la dependencia casi 253.000 personas y solo en 2025 se recibieron 158.000 solicitudes, el doble que hace 10 años. “La gestion se tiene que acoplar al cambio demográfico. El sistema está desfasado”, ha afirmado el president que ha subrayado que la reforma no es una actuación “puntual” sino estructural. “Pasamos de concebir itineraroi administrativo a poner la persona en el centro”, ha dicho.

Illa ha realizado estas declaraciones en un receso de la IV Trobada de su Goverm después de las que se celebraron en Poblet (2024) y Núria y Artés (2025). Pese a que Cataluña sigue sin tener presupuestos, el president no ha hecho mención alguna a esa carencia que en este caso no afectará al plan CURA porque los 25 millones están incluidos en el suplemento de crédito ya aprobado en el Parlament. En su discurso, Illa ha subrayado que Cataluña la buena marcha de la economía, ha citado sus políticas innovadoras en vivienda y ha repetido por dos veces esta frase: “Cataluña va mejor ahora que hace un año y en 10 será el mejor país de Europa para vivir”.