Illa reivindica su fomento del catalán en Sant Jordi en medio de las críticas de la oposición

El president Salvador Illa reivindicó este jueves durante la Diada de Sant Jordi las políticas de su Ejecutivo en fomento del uso del catalán en un momento de recesión del idioma, como establecen todas las encuestas. El socialista siempre reivindica que ningún otro Gobierno catalán ha hecho tanto como el suyo en defensa de la lengua y en su discurso institucional citó las 50.000 nuevas plazas que el Govern ha creado para que las personas migrantes que accederán a la regularización puedan aprender las nociones básicas del catalán de forma voluntaria y obtener un certificado. La oposición discrepó y acusa al Govern de descuidar el idioma.

Todos los estudios confirman el retroceso del catalán. La última Encuesta de usos lingüísticos, publicada en 2025 con datos de 2023 por el Departamento de Política Lingüística y el Instituto de Estadística de Cataluña, arrojó que solo un tercio de la población (33%) tiene el catalán como lengua habitual, cuatro puntos menos que en el lustro anterior. El retroceso es aún mayor (13 puntos porcentuales) en relación a 2003 (46%). La encuesta revela un panorama especialmente preocupante en el ámbito Metropolitano de Barcelona, donde únicamente el 25% de la población usa el catalán de forma habitual.

Con todo, Illa envió un mensaje optimista: “El catalán nos necesita a todos y todas, optimismo y confianza. Estamos invirtiendo más que nunca en su promoción y fomento”, recalcó en un mensaje institucional en el Palau de la Generalitat, citando a las 150.000 nuevas plazas creadas para aprender el idioma. “Cada nuevo catalanohablante es una nueva esperanza, es el éxito colectivo del país”. El president centró su discurso en defender el proceso de regularización de migrantes y evitó cargar contra el acuerdo del PP y Vox en Aragón que apela a “librar Aragón de la imposición del catalán”, pese a que se habla en los municipios de La Franja oriental y que se considera “lengua propia original e histórica de la comunidad” en la Ley de Lenguas de Aragón de 2009. El líder parlamentario del PSC, Ferran Pedret, sí lo criticó, a través de un vídeo en la red: “Es lamentable. En esa parte del territorio aragonés se habla y se hablará catalán”.

Con diferentes matices, Junts y ERC aprovecharon Sant Jordi para defender lo que consideran una ofensiva contra la lengua. Los primeros pusieron la diana en el Govern y acusaron tanto a Illa como al consejero del ramo de tener una agenda “desnacionalizadora” mientras que ERC apunta al menosprecio que creen que hay detrás de decisiones del Ayuntamiento de Barcelona como la de no elegir ningún escritor en lengua catalana como pregonero de Sant Jordi (este año ha sido la escritora escocesa Ali Smith).

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una atención a los medios. EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)

“[El pacto PP-Vox] Es muy grave y demuestra la ofensiva contra el catalán en Aragón”, afirmó el portavoz de Junts, Josep Rius. “Pero no hace falta ir tan lejos cuando tenemos un president que, cuando le conviene, cambia de lengua y es capaz de decir Lérida para lograr cuatro votos”, en referencia al uso del topónimo castellano en unas declaraciones en esa lengua de Illa.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se hizo eco de unas declaraciones satíricas del escritor Eduardo Mendoza, que aseguró que habría que referirse a la efeméride como “el Día del Libro” al estimar que Sant Jordi “no tiene nada que ver con los libros ni con los escritores”. “Sant Jordi es una fiesta tradicional de Cataluña, es la fiesta del patrón de Cataluña, pero también es una fiesta en media Europa, y todos aquellos que la quieran borrar están condenados a fracasar porque no tienen ni idea de lo que significa Sant Jordi, ni en Cataluña ni en Europa”, replicó.

Una imagen del Pati dels Tarongers, durante la chocolatada. EFE/Quique García ***POOL*** Quique García (EFE)

Tras lamentar la políticas lingüística de Aragón, la líder parlamentaria de Comuns, Jéssica Albiach. reclamó a Illa más plazas para aprender catalán. “Las 50.000 que anunció el president son insuficientes”, subrayó. Albiach remarcó que debe ser un elemento vertebrador de la regularización de las 150.000 personas que pondrán al día su situación administrativa, por lo que remarcó que el Govern debe incrementar la oferta académica con horarios “flexibles”. “Queremos un país cohesionado alrededor de su lengua”, sostuvo. Rull y Junqueras coincidieron en que el catalán como una “herramienta de inclusión y de igualdad de oportunidades”. Junqueras no mostró sorpresa alguna por el acuerdo de Aragón al considerar que es “habitual” que PP y Vox lo ataquen. “Sencillamente porque atacan a las lenguas y la cultura”, apostilló.

La reivindicación del catalán no se limitó a los partidos: Òmnium Cultural y el Barça, por ejemplo, han rubricado su compromiso con el catalán y el catalanismo con una camiseta solidaria para proyectos de difusión del idioma con dos leyendas que juegan con otras que aparecen en el himno del club: “Tal se val d’on venim. Una llengua —bandera en el himno— ens agermana" (“Da igual de dónde venimos. Una lengua nos hermana”). En el anuncio participan jugadores y jugadoras del primer equipo del Barça.

El Govern celebró en 2025 su primer Sant Jordi con un perfil bajo, por la muerte del papa Francisco, y este jueves quiso devolverle la relevancia. Tras el discurso institucional, Illa recuperó el espíritu que concedió a esta jornada el expresident Jordi Pujol con un desayuno-chocolatada en el Pati dels Tarongers, adornado con rosas. La fiesta no se celebraba en el Palau desde hacía 20 años, al trasladarse primero al de Pedralbes en la época de Pasqual Maragall y quedar cancelada por los recortes y después la pandemia.

Defensor del legado pujolista, Illa deploró este miércoles que la Audiencia Nacional obligue a Pujol a acudir presencialmente al juicio en Madrid pese a su estado delicado de salud. La chocolatada fue precedida por una misa en la capilla Sant Jordi del Palau —acudió la mitad del Govern—, oficiada por el arzobispo Juan José Omella, que bendijo después las casetas de rosas del patio del palacio.