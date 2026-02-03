En el corazón de la región de Champagne: historia y sofisticación

Desde la majestuosa catedral de Reims hasta las galerías subterráneas de Moët & Chandon, recorreremos con EL PAÍS Viajes paisajes y lugares que han dado vida al vino más emblemático del mundo

Al noroeste de Francia, la región de Champagne se extiende entre viñedos y bodegas catalogadas como Patrimonio Mundial por la Unesco, un paisaje único cargado de historia y cultura que merece ser conocido a través de un viaje. Con un centenar de bodegas y rutas señalizadas a través de los viñedos —entre las que se encuentran La Montagne de Reims o la Côte des Bar— las colinas de la zona descubren su bien más preciado: el champán, el vino espumoso más famoso del mundo.

Sin lugar a dudas, es un territorio inesperado para el que la conoce por primera vez por sus numerosos atractivos. Pueblos con encanto como el de Hautvillers, ciudades históricas como Reims con su majestuosa catedral, Troyes, la capital histórica de la región, Langres y su sendero con vistas espectaculares o el pueblo medieval de Sézanne, con sus callejuelas empedradas entre la colegiata de Saint-Denis y la plaza del Champ-Benoist. Y, a orillas del río Marne, Châlons-en-Champagne revela un rico patrimonio, con la colegiata Notre-Dame-en-Vaux, inscrita en la prestigiosa lista de la Unesco, hasta el convento de Sainte-Marie, pasando por el castillo del mercado y los encantadores puentes de piedra.

Champagne está llena de vida todo el año. En verano, la vendimia cobra protagonismo, y mientras que el otoño es ideal para ver todos los viñedos y su color dorado, en invierno la nieve cubre las parcelas con su color blanco. Finalmente, en primavera, todo estalla con más luz y calor. Cualquier momento es ideal para descubrir los secretos de la elaboración de este famoso vino, pero descubriremos la región en otoño y de la mano de EL PAÍS Viajes con una ruta muy especial.

¿Qué se podrá ver? Desde la majestuosa catedral de Reims hasta las galerías subterráneas de Moët & Chandon, con degustaciones exclusivas, experiencias sensoriales y encuentros con la tradición, los viajeros se sumergirán en un universo donde el tiempo parece detenerse entre viñedos dorados y copas que brillan como joyas. Este itinerario no es solo un viaje, es un homenaje al arte de vivir. Lo acompaña Lola Bernabé, más conocida en redes sociales como Loleta. Esta escritora, fotógrafa y enamorada de la cocina es la anfitriona perfecta para conocer una región que se debe vivir con los cinco sentidos. Durante cinco días y desde el 7 de octubre, Bubbles à la champagne trasladará al corazón de la región. Estas serán algunas de las paradas que encontrarás en el itinerario. Esperamos que las disfrutes. ¡Chin chin!

La catedral de Reims, Patrimonio Mundial de la Humanidad. John Kellerman (Alamy Stock Photo)

Reims, el corazón de la región de Champagne

La ciudad de Reims es de obligada visita, especialmente por su catedral. La duodécima ciudad más poblada de Francia acoge varios monumentos catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Desde 1991, su catedral fue considerada una de las obras maestras del gótico por sus bellísimos elementos arquitectónicos. La Cathédrale Notre-Dame de Reims pertenece al siglo XII y es conocida porque desde la Edad Media era el lugar donde se celebraba la consagración de los reyes de Francia. Más de 30 soberanos fueron consagrados aquí, el último de ellos fue Carlos X en 1825. También forman parte de la lista de la Unesco la antigua abadía con la basílica de Saint-Remi y el palacio de Tau, residencia arzobispal donde se conservan piezas únicas procedentes de las coronaciones, como el manto de Carlos X.

No podemos hablar de Reims sin nombrar el vino más prestigioso de Francia, el champán. Les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne están inscritos también en la lista de la Unesco desde 2015. En Reims, esto se aplica a las casas de la colina de Saint-Nicaise: Pommery, Veuve Clicquot, Taittinger, Ruinart y GH Martel. Sus sótanos son únicos, ya que están compuestos por crayères, impresionantes galerías excavadas en la tiza, algunas de las cuales datan de la Edad Media. Todas ellas imprescindibles para conocer la esencia del lugar.

Reims también es conocida porque tras la Primera Guerra Mundial, quedó completamente devastada y, por esa razón, fue necesario reconstruir muchos de sus edificios que hoy figuran entre los más visitados. Cada domingo se ofrecen visitas guiadas desde la Oficina de Turismo. Además, es una ciudad para disfrutar comiendo: chocolates, quesos y galletas figuran entre la lista de los favoritos. En Reims se encuentra la fábrica de galletas más antigua de Francia, visitar la fábrica de Fossier conocida por sus galletas es toda una aventura culinaria.

La histórica bodega de Veuve Clicquot. Guyon21 (Alamy Stock Photo)

Descubrir el universo de la célebre Maison Veuve Clicquot

En esta parada descubriremos la Villa Demoiselle, una obra maestra del ‘art nouveau’ —arte muy presente en Reims y la región— que combina historia y diseño contemporáneo. Recorrer sus salones es viajar en el tiempo. Aquí se podrán desvelar los secretos de las cuvées más refinadas y la alquimia que convierte cada botella en arte líquido.

Y, por supuesto, el universo de la célebre Maison Veuve Clicquot y su atelier de champagne rosé. Para quienes no la conozcan, la Maison cuenta con 250 años de vida y tiene una historia muy peculiar. Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, hija de un fabricante textil de Reims, nació en 1777 y quedó viuda a los 27 años, pero eso no le supuso un hándicap para asumir las riendas del negocio del champán, convirtiéndose así en una de las primeras mujeres empresarias de Francia. Se atrevió con la dirección de la empresa fundada por su suegro en 1772, un papel que desempeñó con pasión y determinación. Madame Clicquot, ‘la gran dama del champán’, como se la conoce popularmente, convirtió su nombre en una marca de excelencia y la dio a conocer en todo el mundo.

La Avenida del Champagne en Epernay. Tim Graham (Alamy Stock Photo)

Epernay, la capital del Champagne

Epernay está considerada la capital de Champagne por varias razones. La primera de ellas es que cuenta con una avenida dedicada a esta bebida, ya que la calle más prestigiosa de la ciudad (y de la región) hace honor a su nombre. A lo largo de más de un kilómetro, alberga una sucesión de espléndidos castillos y mansiones, entre ellos las sedes de grandes casas de champán de Francia. Quizá lo más impactante de ella es todo lo que esconde debajo: ¡un total de 200 millones de botellas!

Ubicado también en la prestigiosa Avenida de Champagne, el Museo del Vino y la Arqueología Regional de Champagne (Musée du Vin de Champagne et d’Archéologie Régionale) narra la historia de la región, desde la formación de su suelo hace millones de años hasta la actualidad. Un museo, sin duda, que hay que visitar por su importancia cultural. Además, desde Epernay hay numerosas rutas turísticas para visitar los viñedos y así completar esta experiencia vinícola.

Hautvillers y las numerosas referencias al monje Dom Pérignon. Hemis (Alamy Stock Photo)

Hautvillers, cuna del champán y feudo de Dom Pérignon

Entre un mar de viñas emerge el pueblo de Hautvillers, donde aún flota el recuerdo de Dom Pérignon, el monje benedictino del siglo XVII que desarrolló técnicas revolucionarias en la elaboración del vino. Un proceso que daría como resultado, siglos más tarde, que fuera considerado como uno de los vinos más importantes de Francia. ¿Sabías que se servía en Versalles y lo disfrutaba nada menos que Louis XIV? Su legado sigue inspirando la visión creativa de Dom Pérignon y está vigente en el pueblo donde, por ejemplo, se puede ver una estatua en su honor en el parque Pierre Cheval, además de su tumba, ubicada en la iglesia de Hautvillers. Un paseo en bicicleta o una ruta de senderismo hará que se pueda valorar mucho más una región rendida a los pies del champán, pero también a la belleza de una tierra a la que se le ha sabido sacar rendimiento.

Los jardines de Moët & Chandon. Martin Thomas Photography (Alamy Stock Photo)

Una visita a las galerías secretas de Moët & Chandon

El viaje termina de una forma excepcional, brindando en un lugar que representa perfectamente la esencia de este viaje: en el domaine Moët & Chandon, donde recorremos sus célebres crayères, antiguas canteras de yeso convertidas en catedrales subterráneas que hoy guardan tesoros burbujeantes. Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, estas galerías son un viaje al corazón de la historia del champán. Desde 1842, la casa Moët & Chandon —con 1.300 hectáreas de rico suelo calcáreo— ha lanzado 76 champanes y posee una de las colecciones más prestigiosas del mundo, todos ellos bien conservados en las bodegas Grand Vintage Reserve.

*Si quieres más información sobre todos nuestros viajes, consulta nuestra web de EL PAÍS VIAJES.

Puedes seguir a EL PAÍS VIAJES en Facebook e Instagram, o suscribirte aquí a la newsletter de EL PAÍS Viajes.