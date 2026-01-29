Los destinos favoritos de los lectores de EL PAÍS Viajes

Un año nuevo es un año de nuevos viajes y nuevos destinos por descubrir. Según el calendario chino, este será del caballo de fuego, que se inicia el 17 de febrero y va asociado a la energía, a la actividad y los nuevos comienzos. Creas o no en esta celebración, que cuenta con 4.000 años de historia, con EL PAÍS Viajes vamos a recorrer el mundo, pero esta vez de la mano de los que conocen nuestras rutas a la perfección: los propios viajeros.

Cada mes, EL PAÍS Viajes y azulmarino te ofrecen una serie de itinerarios únicos, diseñados con la colaboración de expertos en distintos ámbitos profesionales como el periodismo, la literatura, la arqueología o la historia y que son a la vez trotamundos apasionados. Así, Paco Nadal, Espido Freire, Álvaro Planchuelo, Patricia Paulo o Sebastián Álvaro, entre otros, ejercen de anfitriones y compañeros de viaje en estas experiencias aportando su visión única de cada lugar. Los viajes están diseñados para disfrutar de los rincones más espectaculares y sorprendentes del planeta como África, Asia o Sudamérica, a través de rutas inusuales, mucha naturaleza, lugares históricos o gastronomía local y, a la vez, con un enfoque sostenible y responsable, contribuyendo al bienestar social, económico y medioambiental de los lugares que se visitan.

En ese sentido, para los viajeros de EL PAÍS Viajes hay algunos destinos que son infalibles, porque se repiten año tras año, siendo los favoritos. Hoy vamos a contarte cuáles son para que tú también puedas unirte a las siguientes expediciones. ¡Toma nota, que empieza el viaje!

Abu Simbel, en Egipto. Pictorial Press Ltd (Alamy Stock Photo)

Egipto: en busca de las pirámides y de la historia

Egipto es uno de los destinos favoritos de nuestros viajeros. Cada año, varios grupos se adentran en su legendaria historia de la mano de uno de los egiptólogos más reconocidos de España, José Miguel Parra. Este doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid es un experto en el mundo faraónico, con numerosas publicaciones en su haber. Libros que deberías tener en cuenta si te gusta el Antiguo Egipto: Historias de la Historia del Antiguo Egipto (2025), Eso no estaba en mi libro de Historia del Antiguo Egipto (2016), La historia empieza en Egipto: Eso ya existía en tiempos de los faraones (2011) o Momias: la derrota de la muerte en el antiguo Egipto (2010). También formó parte, durante siete años, del Proyecto Djehuty, que tiene como objetivo excavar las tumbas de Djehuty y Hery en la orilla occidental de Luxor desde 2002.

Además de divulgar sobre egiptología en programas de radio y televisión, acompaña como guía experto a los viajeros de EL PAÍS Viajes desde hace muchos años a Egipto, el retorno del sol II, un viaje mítico que tiene varias paradas: la visita al templo de Isis en Philae, Luxor y Karnak, Komombo y Edfu, al Valle de los Reyes con las tumbas de Tutankamón y Seti I, al templo funerario de Hatshepsut, la tierra sagrada de Osiris en Abydos y Dendera, entre otros, pero que como objetivo esencial tiene una marcada cita en el calendario: ver la alineación solar en Abu Simbel. Cada año el 22 de febrero y el 22 de octubre ocurre un fenómeno singular en Egipto y es que los primeros rayos del Sol recorren los 60 metros desde el acceso hasta donde se encuentran las cuatro estatuas en el interior del templo de Abu Simbel, iluminando mágicamente a tres de ellas.

Por otro lado, también se realiza un viaje a las principales pirámides de Egipto. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se construyeron o qué es lo más importante que ver en cada una de ellas? Todos estos detalles cobran vida en uno de los viajes favoritos: Las pirámides de Egipto, una travesía hacia el corazón de la historia que también guía Jose Miguel Parra. Si quieres asistir a alguno de ellos, estas son las fechas previstas:

El templo Angkor Wat en Camboya. R.M. Nunes (Alamy Stock Photo)

Los viajes de Paco Nadal, una aventura prometida

“Viajar es más que ir de un lugar a otro; es descubrir, aprender, compartir y emocionarse. Cada viaje es una nueva página en el libro de la vida”, sostiene Paco Nadal. Con él y EL PAÍS Viajes han descubierto el mundo numerosas personas, muchas de las cuales vuelven una y otra vez a repetir.

¿Qué tiene este periodista de viajes que tanto engancha? Pues, seguramente, se debe a una mezcla de ingredientes, pero su forma de comunicar es única, y además le avalan más de 35 años de carrera profesional en el mundo de los viajes. Ha participado en numerosos programas de televisión y radio y, ahora, tiene una legión de seguidores en sus redes sociales a los que lleva a diario por todo el mundo. Aunque África es uno de sus destinos favoritos, en su lista figuran grandes clásicos con nuevos descubrimientos. Este año, por ejemplo, viajará a Laos y Camboya, al Perú inca y colonial y a Corea del Sur. De hecho, sus viajes figuran en la lista de las 12 recomendaciones de los expertos de EL PAÍS Viajes para este año. Si tú también quieres viajar con Paco Nadal, toma nota, estos son sus próximos viajes:

Chawton House Library, una mansión isabelina que perteneció al hermano de Jane Austen, Edward. Graham Prentice (Alamy Stock Photo)

Viajes literarios con Espido Freire

Los viajes literarios son una de las tendencias viajeras de este año. Los viajeros están interesados en conocer las localizaciones que inspiraron a sus escritores favoritos, en conocer bibliotecas antiguas o librerías con cafetería en las que pasar un buen rato. En EL PAÍS Viajes lo sabemos desde hace mucho tiempo, por eso una de las expertas favoritas es la escritora Espido Freire, con quien se han descubierto los universos de Jane Austen, las hermanas Brontë y el Rey Arturo en numerosas ocasiones. Para ella, como explicaba en una entrevista a EL PAÍS Viajes, los viajes literarios sirven para conocer mejor a los autores. “Los hay que buscan conocer mejor una obra o el escenario de una obra, y los hay que están influidos por el cine o por las series y lo que buscan es la ubicación de dónde se ha rodado. Entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo, o incluso combinando los tres, vamos a realizar un viaje diferente”.

En sus viajes siempre hay un punto en común: el disfrute. No hace falta ser un ávido lector, ni ser un experto en el autor o autora protagonista del viaje, pero sí tener curiosidad. “Además, cada uno también puede organizar su propio viaje dentro del viaje. Es decir, si en un momento determinado viene una pareja, que está de aniversario y le apetece irse de cena por su cuenta, pues siempre hay libertad de hacerlo. Todo perfil de viajero es bienvenido siempre que sea una persona educada y respetuosa, que es lo que necesitamos en todos los viajes”, aseguró.

Los “viajes Espidianos” de este año son varios y aún están por concretar muchos otros, pero uno de los más esperados es el de Bloomsday, en Irlanda que se realizará el próximo 15 de junio. Cada 16 de junio, las calles de Dublín se transforman en un escenario vivo de literatura, historia y celebración. Se celebra el Bloomsday, el día en que los dublineses —y viajeros de todo el mundo— rinden homenaje a Leopold Bloom, el protagonista de Ulises, la obra maestra de James Joyce.

El Jal Mahal, en Jaipur. Veeravong Komalamena (Alamy Stock Photo)

Destinos con el toque espiritual de Patricia Paulo

¿Necesitas un viaje que te remueva por dentro con el que reflexionar y encontrar algo de calma en tu vida? La experta en viajes y coach especializada en desarrollo personal es una de las guías favoritas de nuestros viajeros. Sus itinerarios por la India y el Tíbet son algunos de los clásicos del programa, que se repiten año tras año. ¿Por qué? La mezcla entre turismo, historia, cultura y espiritualidad marcan sus propuestas. Así lo explicaba ella misma: “A mí me encanta cuando vamos a la India y llevamos a la gente a Benarés, que es la ciudad más sagrada del hinduismo. Allí, todos los días a las seis de la tarde hay un aarti frente al río Ganges. Es cierto que ese aarti es más turístico, pero es muy especial porque es como si fuera una coreografía de cinco sacerdotes al mismo tiempo ofreciendo fuego, flores, agua, incienso… Parece un festival de luz y sonido. Normalmente, suelo cerrar el viaje siempre allí, porque creo que te llevas un recuerdo muy bonito de lo que es la India y te vas haciendo tu ofrenda también al río Ganges. La idea de mis viajes es que la gente lo experimente y que lo viva por sí misma”.

Toda su formación en las tradiciones filosóficas, religiosas y espirituales más influyentes de Oriente y Occidente la convierten en la anfitriona perfecta para conocer el mundo. Este 2026, su viaje a Holi, el festival más colorido de la India figura entre la lista de las 10 mejores recomendaciones del año, y también explorará el sur de China para llegar al altiplano tibetano. ¡Súmate ya a los grupos!

El tren de Ghan, una aventura para vivir en Australia. IconsAustralia (Alamy Stock Photo)

Australia y el mítico tren de Ghan

Cada día en Australia puede ser una aventura: playas paradisíacas, parques nacionales y rutas para hacer trekking, surf, desiertos y escapadas urbanas con buen ambiente y mucha música. El sexto país más grande del mundo y de Oceanía que ostenta el puesto de ser el continente habitado más llano y seco del mundo, está lleno de vida. ¿Sabías que alrededor del 69% de sus mamíferos y del 45% de sus aves son endémicos? Se estima además que muchas de sus especies están por clasificar, por lo que su biodiversidad es una de las más fascinantes de la Tierra.

Habitada en su origen por los aborígenes australianos, conforma una historia y un legado cultural que invitan a un gran viaje. Lo saben bien los viajes de EL PAÍS Viajes, ya que es un destino recurrente. Este 2026 también habrá itinerario a Australia, pero mucho más especial porque tendrá como objetivo disfrutar de una travesía en The Ghan, el mítico tren que viaja por el interior del país, y en el que nuestros viajeros, tendrán la oportunidad de subirse para vivir una experiencia transformadora.

Hong Kong y Australia, de las luces al outback en el mítico The Ghan, con Pío Cabanillas. Fecha y duración: 30 de octubre - 22 días. con Pío Cabanillas. Fecha y duración: 30 de octubre - 22 días.

El Kumano Kodo, el camino de peregrinación de Japón. Sean Pavone (Alamy Stock Photo)

Japón, en todas sus facetas

Japón es un viaje que hay que hacer, por lo menos, una vez en la vida. Aunque hay personas que quedan tan enamoradas que deciden una y otra vez visitarlo, porque siempre ofrece una nueva visión. Es un destino, además, que está creciendo cada año, llegando a los más de 40 millones de viajeros en 2025. Desde los festivales en honor a los cambios de estación como el Momiji o el Hanami, hasta los recorridos por su naturaleza apabullante y parques nacionales, pasando por sus ciudades más conocidas, como Tokio o Kioto, las estaciones de esquí de Hokkaido con sus espectaculares montañas nevadas, o sus templos y santuarios que muestran el lado tradicional y religioso de una cultura que atrae a medio mundo.

Hay muchas formas de viajar a Japón, y por eso los viajeros de EL PAÍS Viajes eligen este destino cada año: cuentan con los mejores guías, con itinerarios que se salen fuera de lo común y más visto, y te ofrecen todos los consejos y la organización para visitar el país como un local, con toda la información en tu mano. ¿Tú también te apuntas?

Descubre las posibilidades de 2026:

La esencia de Japón , con Patricia Paulo. Fecha y duración: 12 de mayo - 13 días. con Patricia Paulo. Fecha y duración: 12 de mayo - 13 días.

Kumano Kodo, el camino sagrado , con Patxi Uriz. Fecha y duración: 15 de mayo - 13 días. con Patxi Uriz. Fecha y duración: 15 de mayo - 13 días.

Japan Summer Vibes , con Marc Morte. Fecha y duración: 8 de agosto - 14 días.

La Reserva Nacional de Masái Mara, en Kenia. Perla Copernik (Alamy Stock Photo)

Kenia, un viaje a África para hacer una vez en la vida

Viajar a África es uno de los objetivos vitales de muchas personas, y un destino que nunca deja indiferente: por sus gentes, por los paisajes, la cultura, la fauna salvaje —única y excepcional en el mundo— y la gastronomía local, que siempre aporta sabor y sorpresa a los paladares más occidentalizados.

Se trata de un destino para sentirse en libertad y muy enraizado, y por eso uno de los más populares de EL PAÍS Viajes que se ha ido repitiendo año tras año con distintos guías y expertos. Hay muchas razones, y una de ellas es que los viajes a Kenia —como todos los que se realizan al continente africano— están perfectamente organizados y cuentan con numerosos servicios, seguridad en los traslados, guías locales, seguros de viajes y asesoramiento, además de itinerarios exclusivos.

Este 2026, concretamente, se realizan dos viajes, uno que tiene como prescriptora a Ana Maroto, bióloga y fundadora de Orango Parque Hotel en Guinea-Bisáu, y otro, al periodista Mariano López. Ambos tienen de especial que visitarán la Reserva Nacional Masái Mara, que es una de las más conocidas y favoritas en Kenia, además de otros lugares increíbles como el parque nacional de Amboseli o las cataratas Thompson.

Kenia. Del Amboseli al Masái Mara , con Mariano López. Fecha y duración: 27 de marzo - 9 días. con Mariano López. Fecha y duración: 27 de marzo - 9 días.

Kenia, entre elefantes, lagos y leyendas, con Ana Maroto. Fecha y duración: 22 de junio - 9 días. con Ana Maroto. Fecha y duración: 22 de junio - 9 días.

La ciudad de Chinguetti en el desierto del Sáhara de Mauritania. Images & Stories (Alamy Stock Photo)

Mauritania, el ojo del Sáhara

Otro de los destinos favoritos de los viajeros de EL PAÍS Viajes es el desierto. En varios destinos se incluye una parada en alguno de ellos, pero de todos los desiertos, el que más llama la atención siempre es el Sáhara. En Mauritania, gran parte del territorio lo cubre este majestuoso desierto que se puede ver con uno de los itinerarios más increíbles que puedas encontrar ahora mismo y que incluye, además, una parada en dos de las ciudades históricas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el país: Chinguetti y Ouadane.

En la primera, se conocerán “las bibliotecas del desierto”, donde hay manuscritos coránicos del siglo XII, un tesoro bien guardado en edificios recientemente restaurados. Y en la segunda, tras una travesía por el erg Ouarane, se visita el famoso “Ojo del Sáhara”, una formación geológica extraña y misteriosa en la que algunos dicen que se encontraba la Atlántida. ¿Cómo? Pues con una aventura con vehículos 4x4 y combinando noches en vivac en el desierto en tiendas dobles bien equipadas, con albergues y hoteles con encanto en las ciudades y oasis.

Este viaje lo guía uno de los expertos más conocidos y queridos de EL PAÍS Viajes, Álvaro Planchuelo, quien desde 2016 ofrece toda su sabiduría y experiencia a los viajeros. Arquitecto, diseñador, escritor, fotógrafo de viajes, arqueólogo, restaurador de monumentos, técnico en energías renovables y cooperante, Planchuelo no es solo un viajero, es un maestro en la convergencia de disciplinas que enriquecen cada rincón del planeta con su presencia. Si te interesa formar parte de la travesía por Mauritania, podrás unirte próximamente a los nuevos grupos que ya se están organizando. Al ser un viaje que se realiza de forma recurrente, suelen realizarse varias salidas durante el año. Las próximas están pensadas para otoño de 2026:

