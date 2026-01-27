Los 10 mejores lugares que no puedes perderte en Japón

El país del sol naciente tiene mucho por ver y hacer. Al organizar tu visita, ten en cuenta estos consejos de uno de los guías expertos de EL PAÍS Viajes

Hay destinos que no solo se visitan: se viven, se sienten y se recuerdan para siempre. Y Japón es uno de ellos. El país está experimentando un boom turístico sin igual que lo ha convertido, en los últimos 10 años, en un destino indispensable en la lista de viajes para hacer al menos una vez en la vida. En 2024, viajaron al país —según la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO)— un total de 182.300 turistas españoles, más del 57,3% con respecto al año anterior y un 40% más con respecto a 2019, año en el que llegaron 130.243 viajeros desde España.

Pero ¿qué tiene Japón para que tanto nos llame la atención? Sencillamente una cultura muy distinta a la nuestra, ciudades que han llegado a nuestro imaginario gracias al cine y la literatura, y mucha naturaleza, ideal para los amantes del senderismo, numerosos en España. ¿Sabías que el 70% del país corresponde a bosques y montañas? Su lista de parques nacionales es inabarcable, pero siempre ha de haber una parada en alguno, porque Japón cuenta con los más bellos del mundo.

Recorremos el país en uno de los viajes que te esperan este año junto a EL PAÍS Viajes. Hablamos de Japan Summer Vibes, una travesía que combina la delicadeza de lo ancestral con la audacia de lo contemporáneo, y que te espera el 8 de agosto de este año durante 14 días. Desde la energía inagotable de Tokio hasta la serenidad de los templos de Kioto, en este viaje cada día será una revelación: paisajes que parecen pinturas, rituales que desafían el tiempo, sabores que cuentan historias... Y, todo ello, junto a Marc Morte, escritor y guía de viajes experto en Japón, Corea, Turquía y la región del Cáucaso y Oriente Medio, que conoce los rincones más auténticos para experimentar, no solo lo conocido, sino lo desconocido. “Recorreremos ciudades que laten con modernidad, pueblos que conservan la esencia del Japón feudal y parajes naturales donde la armonía se convierte en arte”, explica desde EL PAÍS Viajes.

La calle Yanaka en el distrito de Ginza, Japón. Rory Prior (Alamy Stock Photo)

Recorrer Japón con EL PAÍS Viajes: los imprescindibles

Siguiendo el itinerario de EL PAÍS Viajes vas a poder llevarte, como señala Marc Morte, una fotografía completa del país. “Está pensado, teniendo en cuenta que es agosto y que no vamos a ir a ciertas zonas que sabemos que son más calurosas, para que el viajero se lleve una imagen general del país. En Nikko vamos a visitar el parque nacional que rodea todos los templos. Lo mismo para las zonas de Matsumoto y los Alpes japoneses, donde haremos caminatas, veremos antiguas poblaciones históricas y su vida rural. Y también visitaremos las dos ciudades más importantes: Kioto, con su tradición, y Tokio, con su modernidad, y las zonas de montañas que llevan un ritmo distinto”. Teniendo en cuenta el volumen turístico de algunas zonas urbanas, se seguirán rutas menos conocidas para disfrutar de algunos lugares con tranquilidad y, si es posible, en soledad.

La primera parada del viaje será Tokio, la capital del país, que cuenta con 14 millones de habitantes, y algunos de los lugares más importantes de Japón como el santuario Shinto Meiji, el Palacio Imperial con sus espectaculares jardines, y grandes museos como el Museo Nacional de Tokio o el Museo Edo-Tokyo. Una de las paradas tendrá lugar en Yanaka, barrio que conserva la esencia del viejo Edo, con callejuelas donde el tiempo parece haberse detenido. También en el distrito de Ueno, conocido por su zoológico homónimo, el más antiguo de Japón, sus pandas gigantes y el parque con su santuario.

Buscando el contraste, los viajeros visitarán Odaiba, la isla artificial que simboliza el Tokio del mañana, y el distrito de Ginza, un escaparate del lujo y la sofisticación para conocer lo mejor de la gastronomía y las tiendas de marcas de lujo de Japón.

Antes de marchar, los viajeros vivirán una experiencia única: asistir al entrenamiento de luchadores de sumo, ritual que combina fuerza y tradición en un silencio casi ceremonial. Después, los barrios de Harajuku y Shibuya sumergirán al visitante en la estética pop y la moda irreverente, con el famoso cruce peatonal como icono de la modernidad.

La bella Nikko, en Japón. Marek Slusarczyk (Alamy Stock Photo)

A través de un viaje en autobús, se llegará a la pequeña ciudad de Nikko, donde la naturaleza y la espiritualidad se entrelazan. El lago Chuzenji refleja montañas que parecen pintadas con acuarela; Yumoto Onsen invita a descubrir la tradición termal japonesa; la cascada Kegon se precipita con fuerza hipnótica, y el abismo de Kanmangafuchi, con sus estatuas de piedra, evoca un silencio sagrado.

El entorno de Nikko y sus montañas sagradas permite conocer de cerca la adoración sintoísta y budista, desde al menos el siglo VIII. Sus santuarios y templos están declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, y el parque nacional circundante es un lugar que visitan excursionistas de todos los niveles.

Desde Nikko se viajará hasta Matsumoto, en el corazón de los Alpes japoneses, al norte del país. De la ciudad, lo que más llama la atención es el castillo de Matsumoto, construido en el siglo XVI. También sus baños termales históricos donde se bañaban los samuráis, el Museo de Arte de la ciudad y la Escuela Kaichi, un clásico centro de educación primaria de Japón.

Desde Matsumoto, el pueblo de postal Narai-juku transporta al Japón feudal, con sus casas de madera y una atmósfera nostálgica, mientras que Kamikochi, el santuario natural en los Alpes japoneses, ofrece un paisaje de montaña idílico.

El viaje continúa por otra de las zonas rurales más visitadas y mejor conservadas, Shirakawa-go. Sus casas gassho-zukuri, declaradas Patrimonio de la Humanidad, muestran la arquitectura rural más emblemática de Japón.

Sanmachi Suji en Takayama. Magdalena Bujak (Alamy Stock Photo)

En ruta hacia Kioto, el viaje se detiene en la ciudad de Takayama, muy popular para el turismo local. Además de sus dos festivales, el de primavera y otoño, Takayama es conocida por sus mercados matinales, las calles históricas y talleres donde la madera cobra vida en manos de los antiguos artesanos. Considerada la joya de la corona de Gifu, es también una parada infalible para los que buscan senderismo en los Alpes japoneses.

Ahora sí, nos despedimos de los paisajes naturales para terminar en Kioto. Allí se visitarán templos y jardines que parecen diseñados para la contemplación. “Con el bus a disposición, el viaje culminará con un recorrido para conocer la espiritualidad japonesa: Fushimi Inari y sus miles de torii rojos; Sanjūsangen-dō, con sus 1.001 estatuas de Kannon; Ginkaku-ji y Nanzen-ji, donde la estética zen alcanza su máxima expresión, un almuerzo en Higashiyama, donde se hará un homenaje a la gastronomía local, y finalmente, se admirará el castillo de Nijo-jo que recuerda el poder de los shogunes y todas las leyendas.

El bello onsen del parque nacional de Daisetsuzan, en Hokkaido. Robert Harding (Alamy Stock Photo)

Los 10 mejores lugares (y consejos) que no puedes perderte en Japón, según un experto en el país

Ahora que ya conocemos el recorrido, con la ayuda de Marc Morte marcamos un decálogo con aquello que no puede faltar en un viaje a Japón. Estas son las recomendaciones:

Visitar un santuario y un templo , para poder diferenciar ambos y ver cómo es el sentimiento religioso en Japón. Como sabes, la espiritualidad en el país es muy importante. La mayoría de los japoneses practican el sincretismo, es decir ambas religiones —budismo y sintoísmo—. Entrar en un Konbini. Se trata de una tienda de conveniencia, algo muy común en la cultura del día a día de Japón. Para nosotros es un supermercado 24 horas, pero en Japón debes visitarlos porque han hecho de ellos todo un arte, donde no falta ningún detalle ni producto que no resulte sorprendente para un viajero. Además de los konbini, hay que visitar los supermercados locales que hay en los barrios y sus grandes almacenes para ver qué consumen. Caminar por un barrio que no sea nada turístico. Fuera de los centros turísticos, en las principales ciudades, hay que ir a conocer los barrios donde vive la gente, cómo es su día a día. Atrévete a comer en restaurantes aunque no entiendas nada de la carta. La gente te acabará ayudando a escoger. Salir de la zona de confort y no acabar en los restaurantes más turísticos siempre recompensa en un viaje a Japón. Salir a la naturaleza. Japón es un país donde el 70% son bosques con 35 parques nacionales. En la web Oficial de Turismo vas a encontrarlos todos. Ir a ver uno de los castillos japoneses. Moverse en transporte público para ver cómo se desplazan, hay que vivir la vida local. Hacer un viaje en tren. La puntualidad y la calidad de los viajes en tren en el país merece ser experimentada. Ya sean viajes regionales como de larga distancia, es muy recomendable. Descubrir un onsen, las aguas termales japonesas. Si quieres vivir la experiencia más auténtica, lo mejor es que te alojes en un ryokan, o posada tradicional japonesa. Y tengas muy en cuenta las normas de comportamiento. En la cultura japonesa es muy valioso saber cómo comportarte en este lugar. Dormir una noche en un tatami y un futón. En muchos lugares es difícil encontrar ya este tipo de alojamientos, pero sí en las zonas más tradicionales.

¿No te encajan estas fechas para viajar al país? Aquí tienes otras rutas con EL PAÍS Viajes a Japón:

La esencia de Japón , con Patricia Paulo. Fecha y duración: 12 de mayo - 13 días. con Patricia Paulo. Fecha y duración: 12 de mayo - 13 días.

Kumano Kodo, el camino sagrado, con Patxi Uriz. Fecha y duración: 15 de mayo - 13 días. con Patxi Uriz. Fecha y duración: 15 de mayo - 13 días.

