Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 26 de marzo

Consulta los números premiados del sorteo de este jueves

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra este jueves por un bote de 1,1 millones de euros

Loterías y Apuestas del estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

Las cantidades a las que se puede optar son variables, dependen de cada categoría y de la recaudación acumulada en cada apuesta.

En el sorteo de Bonoloto de ayer miércoles no hubo acertantes de primera categoría, pero sí un ganador de segunda categoría. Se llevó un premio de más de 149.000 euros y su boleto premiado fue sellado en Herrera del Duque, Badajoz. De tercera categoría fueron 119 los premiados que se llevaron cada uno un premio de 628,95 euros.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este jueves 26 de marzo han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 2, 12, 31, 40, 41, 46

Número complementario: 49

Reintegro: 9

Todos los premios

Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.

Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario

Tercera categoría: Acertar 5 números.

Cuarta categoría: Acertar 4 números.

Quinta categoría: Acertar 3 números.

Reintegro: Acertar el número de reintegro.

Comprobar números premiados

Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.

Además desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.