Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
Loterías

Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 26 de marzo

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra este jueves por un bote de 1,1 millones de euros

Consulta los números premiados del sorteo de este jueves
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Loterías y Apuestas del estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

Las cantidades a las que se puede optar son variables, dependen de cada categoría y de la recaudación acumulada en cada apuesta.

En el sorteo de Bonoloto de ayer miércoles no hubo acertantes de primera categoría, pero sí un ganador de segunda categoría. Se llevó un premio de más de 149.000 euros y su boleto premiado fue sellado en Herrera del Duque, Badajoz. De tercera categoría fueron 119 los premiados que se llevaron cada uno un premio de 628,95 euros.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este jueves 26 de marzo han sido los siguientes:

  • Combinación ganadora: 2, 12, 31, 40, 41, 46
  • Número complementario: 49
  • Reintegro: 9

Todos los premios

  • Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.
  • Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario
  • Tercera categoría: Acertar 5 números.
  • Cuarta categoría: Acertar 4 números.
  • Quinta categoría: Acertar 3 números.
  • Reintegro: Acertar el número de reintegro.

Comprobar números premiados

Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.

Además desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.

Otros Sorteos

Cupón diario de la ONCE

La Primitiva

Lotería Nacional

Eurodreams

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pack de cinco camisetas de manga corta para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Protector solar coreano COSRX ligero y de absorción rápida. COMPRA POR 16,65€
escaparate
Zapatillas Adidas Galaxy 7 para hombre. COMPRA POR 36,49€
escaparate
Mochila de viaje para cabina de avión adaptada para aerolíneas de bajo coste. COMPRA POR 21,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_