Volar por Segovia, probar un masaje tailandés o jugar a la lotería mexicana: qué hacer en Fitur este fin de semana

Un visitante se hace una foto con la figura de cera del cocinero Dabiz Muñoz del Museo de Madrid, en el estand de la ciudad (pabellón 9) en Fitur.

La 46ª Feria Internacional de Turismo abre sábado y domingo al público general en Ifema, en Madrid. Los 967 expositores ofrecerán actividades de ocio para toda la familia: concursos, degustaciones, juegos de realidad virtual y más

La 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo, inaugurada el miércoles en el recinto ferial de Ifema, en Madrid, abre sus puertas al público general este fin de semana (de las 10.00 a las 20.00 el sábado y de las 10.00 a las 18.00 el domingo; entradas, desde los 14 euros). Fitur 2026, el mayor del sector turístico de estas características, ofrece cientos de espacios expositivos, encuentros, degustaciones, sorteos y más actividades para toda las edades durante estos dos días.

México (pabellón 3), país socio de este año y anfitrión, junto a Canadá y Estados Unidos, del Mundial de Fútbol 2026, ha traído la exposición más grande de su historia en la feria. Con el lema: “México está de moda”, ofrece en su espacio venta de artesanías, sorteos, cata de tequila y numerosos espectáculos como la Danza de los Viejitos de Michoacán o los chinelos de Morelos, al rededor de los 32 estands que representan cada una de las entidades federativas del país.

En la cita tienen presencia un total de 161 países, 111 de ellos con representación oficial, que son 10 más que en la edición de 2025 en la que se rozaron los 255.000 asistentes —cifra que la organización espera alcanzar este año—. Además, acoge 967 expositores. Estas son algunas de las propuestas más atractivas para disfrutar este fin de semana en la Feria de Turismo Internacional que se celebra en la capital.

Volar por Segovia, pilotar un avión o un dron

Una visitante volando por Segovia en el Skyjet vr, en el pabellón 12. Alfredo Arias-Horas

Los visitantes podrán volar con el Skyjey vr, una experiencia inmersiva que mezcla imágenes aéreas 360º y entornos hiperrealistas 3D. En el pabellón 12 encontrarán el equipo de realidad virtual que los llevará a conocer, a vista de pájaro, destinos como Segovia, Barcelona y otras ciudades de las comunidades de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y País Vasco.

En los estands de las aerolíneas Iberia o Europa Air (pabellón 10) los asistentes podrán volar, pero esta vez desde un simulador de un Boeing 737 o un B787. Una de las actividades favoritas en la feria en la que podrán pilotar a los nuevos destinos de Iberia: Toronto, Monterrey, Orlando, Fortaleza o Bucarest. Además, podrán llevarse el vídeo de recuerdo. En el mismo pabellón, la empresa Enaire ofrece la oportunidad de manejar un dron y a quienes les gusten los coches, en el pabellón 3 podrán simular que se ponen al volante de un deportivo de la Fórmula 1.

Masajes tailandeses para el “síndrome de la oficina”

Dos asistentes probando el masaje Tok Sen en el stand de Tailandia (pabellón 8). Alfredo Arias-Horas

Este año, Tailandia se ha enfocado en ofrecer “un viaje de bienestar”, por eso en su espacio (pabellón 8) se puede experimentar un masaje Tok Sen, patrimonio cultural de la Unesco desde 2019. Mediante golpes rítmicos con una herramienta de madera artesanal, libera tensiones profundas, mejora la circulación y restaura el flujo de energía.

Otra opción es el masaje Fawn lep [danza de las uñas]. En este se utiliza una herramienta artesanal local hecha con finas tiras de bambú, tejidas para ajustarse a los dedos y ejercer tracción, ayudando a aliviar los síntomas del “dedo bloqueado” que hoy aparecen con frecuencia por el uso de teléfonos móviles.

Además, quien pase por este stand podrá quedarse a un taller de artesanía cultural o disfrutar de exhibiciones de danza, actuaciones con máscaras tradicionales, cócteles y un taller de aceites esenciales.

Joyas con tu nombre en árabe, perfumes de Abu Dabi o una sesión fotográfica en Japón

El artista Abdelaziz Bouhlassa Bachari escribe el nombre de los visitantes en árabe, en el estand de Marruecos (pabellón 6). Alfredo Arias-Horas

Quien pase por Marruecos, en el pabellón 6, podrá disfrutar de un té, hacerse una foto en el túnel inmersivo o llevarse una postal o una joya con su nombre en árabe. En el pabellón de África, el público podrá obtener una foto de recuerdo en el tempo de Ramsés de Egipto o comprar artesanía y joyería del país. También en el pabellón 6, se puede vivir la experiencia de Abu Dabi: tatuajes de henna y una cata de perfumes árabes tradicionales, muy intensos y duraderos, en la que el visitante podrá elegir su aroma favorito que lo acompañará durante toda la feria.

Japón (pabellón 8) es otra parada interesante: aquí habrá muchas actividades, como una demostración de kárate, otra de iaido, una de cómo vestir un kimono o una del Baile del León. Los que se animen podrán participar en una sesión fotográfica vestidos con un yukata (una vestimenta tradicional parecida al kimono y hecha de algodón), crear un casco tradicional samurái con papel de periódico o asistir al taller de origami. Aquí también podrán escribir tu nombre en japonés.

En México: lotería, cata de tequila o arte huichol

Un expositor hace una artesanía al momento para un visitante, en el estand de México (pabellón 3). Alfredo Arias-Horas

La exposición de México, en el pabellón 3, es gigante y el público encontrará muchas actividades al rededor de los 32 estands representando cada uno de los Estados de la república. Está lleno de artesanía de cobre o de arte huichol para admirar o comprar. Hay una réplica de un vagón del tren maya a la que subirse y organiza varios concursos, uno de ellos es el de meter un balón a la portería y acumular puntos para llevarse un premio relacionado con el Mundial de Fútbol 2026.

El visitante podrá ver un charro bailando en Jalisco o un espectáculo de mariachis. Además, podrá degustar tequila, unas frozen margaritas o unos ostiones de Puerto Vallarta. En Nuevo León escuchará banda regional mexicana, en Michoacán verá la Danza de los Viejitos y en Morelos, un tradicional Chinelo. El público podrá probar un mezcal o ver a una artista pintando la tradicional talavera (cerámica) de Puebla, reconocida como patrimonio inmaterial por la Unesco.

Un charro con su lazo, en el estand de Jalisco (pabellón 3). Alfredo Arias-Horas

En Ciudad de México los visitantes podrán jugar Fortnite, jugar a la lotería, participar para ganar una máscara de luchador o hacerse fotos con la llorona, los luchadores, Frida Kahlo, las catrinas y más personajes típicos del país.

En España: comer el chocolate de Valencia o hacerse una foto con Dabiz Muñoz

Dos asistentes en el estand de Castilla y León (pabellón 9). Alfredo Arias-Horas

Hace 19 años los asistentes de Fitur perseguían a un chico que llevaba paraguas y no lo dejaron avanzar hasta que los más de 100 paraguas se esfumaron en cuestión de minutos. Hoy pasa algo similar con la mascota oficial de la localidad valenciana de Torrent, Bollet, una figura simpática de un chocolate que se mueve por la feria y en sus manos lleva esta delicia para promocionar la III Feria del Chocolate de Torrent (del 30 de enero al 3 de febrero de 2026). En el estand de Valencia, en el pabellón 7, también se puede ver un showcooking de platillos tradicionales. En el mismo pabellón se puede degustar una cata de vinos o jugar al Fortnite en el espacio de Castilla-La Mancha.

Para quienes disfrutan los deporten hay que probar los remos o el simulador de golf en Andalucía. También en esta comunidad que ocupa el pabellón todo el 5 está la experiencia de sonido 8D.

En el Pabellón 9, quien lo desee podrá hacerse, en el estand de Madrid: una foto con la figura de cera del reconocido cocinero madrileño Dabiz Muñoz; conseguir entradas para el Museo de Cera; obtener pelotas de golf; o comprar ropa y joyería de marcas locales. En Castilla y León han montado un túnel para observar las estrellas y en Cantabria hay unos espejos perfectos para hacerse selfis. No hay que perderse, en el mismo pabellón, la experiencia inmersiva del eclipse solar total de agosto en el estand de Turespaña.

Continuando por el pabellón 9, se puede degustar un helado artesanal en Galicia. En el estand del sudeste de Madrid hay un taller municipal de tapices y en el de Oviedo, una estatua de Mafalda como la que se encuentra sentada en un banco del parque San Francisco de la ciudad asturiana. Para hacerse más fotos también está el espacio de la madrileña Bobadilla del Monte con unos cuadros o un kayak en Aranjuez.

Un tatuaje con tinta de semilla de pera en Panamá o un imán en Polonia

Una visitante se hace un tatuaje con la tinta de la semilla de pera en el estand de Panamá (pabellón 3). Alfredo Arias-Horas

Panamá (pabellón 3) invita a los visitantes a reconectar con sus comunidades ancestrales y realizan tatuajes con diseños tribales hechos con semilla de pera de la Genipa americana. Panamá, Ecuador y Colombia ofrecen café y en Perú espera el pisco sour, el cóctel nacional.

Para un souvenir hay que visitar Polonia en el pabellón 4, que convierte una foto del visitante en imán. En el mismo lugar también hay que pasar por Bulgaria para hacerse una foto impresa de recuerdo.