México, el destino turístico de moda, lleva su potencial a Fitur

Sumergirse en el mar turquesa que bordea la Riviera maya de Quintana Roo, bailar al paso de una calenda en Oaxaca, mirar la profundidad de la sierra Tarahumara desde un tren en Chihuahua, comer un buen mole en Puebla, o acudir a una carrera de la Fórmula 1 en Ciudad de México son solo algunas de las miles de experiencias turísticas que México ofrece a millones de visitantes en todo el mundo. El país latinoamericano está en las listas de deseos de los más viajeros y, casi siempre, en las recomendaciones de los expertos en turismo. México llega a España como el socio principal de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), uno de los principales escaparates del mundo para mostrar su potencial como destino turístico. La potente identidad del país lo coloca como un invitado ideal a la edición 2026 del encuentro que se celebra del 21 al 25 de enero en Ifema Madrid.

México tendrá un gran despliegue en el pabellón principal de la feria turística, en el que mostrará la oferta turística de sus 32 estados. Las visitas han vuelto a niveles anteriores a la pandemia y esa recuperación ha posicionado al país como el sexto destino para turistas de todo el globo. El Gobierno mexicano aspira a que para 2030 sea la quinta nación más visitada del mundo, por lo que la asistencia a un espacio como la Fitur resulta fundamental para sus ambiciones. “México no sería potencia turística sin la cultura que tiene. Son 32 mundos diversos, un mosaico de colores llenos de gastronomía, artesanía, de recursos naturales. Eso enamora al visitante y quiere regresar”, apunta en entrevista con EL PAÍS la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez.

La mira está puesta en 2026 con el impulso de los destinos clásicos que van desde las playas del Pacífico, el Caribe y el golfo de México, hasta las zonas arqueológicas mayas y aztecas. Los ojos del mundo, sin embargo, estarán puestos en México por la celebración de la Copa del Mundo en junio y julio con sedes en la capital, Monterrey y Guadalajara. El turismo deportivo será un ancla fundamental para hacer crecer al sector: además del torneo de fútbol, se celebrará en octubre el Gran Premio de la Fórmula 1 con el regreso a las pistas del piloto mexicano Sergio Pérez y la NFL volverá a jugar un partido de temporada regular en el legendario Estadio Azteca, en el segundo semestre del año. A ello, podría sumarse el interés del turismo religioso con la visita del papa León XIV, quien ha expresado que desea acudir a la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, en una fecha todavía por definir.

México cuenta desde hace décadas con una buena reputación en temas de turismo. Esta actividad económica representa el 8,7% del producto interno bruto (PIB) y es el principal empleador de los jóvenes. Unos 88 millones de visitantes internacionales llegaron el año pasado y, según Turismo, unos 100 millones de mexicanos han viajado al interior del país para conocerlo mejor. El número de turistas ha crecido un 6% y la derrama económica se ha expandido un 7% con respecto a 2024. En los últimos 15 años, México ha padecido el recrudecimiento de la violencia en algunas regiones, lo que se ha convertido en una preocupación para cualquiera que emprenda el viaje hacia su territorio. El Gobierno mexicano ha blindado buena parte de los puntos más visitados y ha implementado la protección al sector a través de las policías turísticas. Al mismo tiempo, la Administración de Claudia Sheinbaum ha intensificado la estrategia de seguridad para combatir el crimen en las zonas más afectadas por esta problemática.

Fitur permitirá a México mostrar las facetas que el destino ofrece más allá de las visitas a sitios de interés. La gastronomía posee desde 2010 el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y puede conocerse viajando el país. Por ejemplo, estados como Jalisco, Oaxaca, Puebla y Yucatán poseen un mosaico de platos representativos de la identidad mexicana y tendrán un despliegue especial en la feria madrileña. “Es un lugar para hacer compras y para hacer ventas, para hacer negocios y para hacer relaciones”, comenta Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) sobre Fitur. De la Torre estima que México puede atraer hasta 580 millones de dólares en inversiones con su participación como invitado en la destacada feria turística.

Los ojos de México también están puestos en Asia, concretamente en China, según revela la secretaria Rodríguez. Entre las 17 ferias turísticas en las que el país participará este año están las de Pekín y Shanghai. “Nos interesa mucho porque [los chinos] gastan tres veces más que todos y necesitamos que suba el gasto en México. Viajan más de 100 millones de chinos alrededor del mundo, México sólo obtiene 200.000”, explica. El turismo global ha diversificado el mercado con experiencias y México se ha acomodado para convencer a quienes deciden viajar al territorio. El grupo de edad más común entre los viajeros que llegan a México está compuesto por las personas de entre 30 y 59 años, el 53% de ellos son turistas que llegan al país a través de un aeropuerto. Los aeródromos han multiplicado sus operaciones y las compañías aéreas ofrecen cada año más destinos de viaje. Los aeropuertos de las sedes mundialistas han emprendido las reformas de sus instalaciones en el último año para la cita a la que se espera lleguen 5,5 millones de visitantes.

Este año México celebra los 50 años de su Tianguis Turístico y volverá al puerto de Acapulco, del 27 al 30 de abril, para conmemorarlo. La llamada Joya del Pacífico perdió parte de su brillo tras el paso del huracán Otis en 2023 y la destrucción que dejó el fenómeno meteorológico a su paso ha dificultado el regreso de los turistas que solían llenar sus playas por tratarse de la costa más cercana a Ciudad de México. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, viajó al famoso puerto durante los días de Navidad para hacerle promoción y que no quede atrás en el auge que el resto del país ha tomado. Su Gobierno también ha impulsado los trayectos del Tren Maya, que desde hace un año recorre la península de Yucatán y se ha convertido en una forma más reposada de viajar a través de la selva. Ya sea adentrarse en una excursión para observar a las ballenas en Baja California, ver un torneo de lucha libre en Ciudad de México, apreciar los museos que albergan la obra de los muralistas mexicanos, o escuchar un mariachi en Guadalajara, México apuesta su futuro a un infinito abanico de experiencias que está dispuesto a compartir con el mundo.