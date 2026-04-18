Un exmilitar asesina a tiros a seis personas en Kiev

Un hombre ha asesinado este sábado en Kiev a seis personas. Los vídeos filmados por vecinos y por cámaras de seguridad muestran cómo Dmitro Vasilchenkov, de 58 años, corría por las calles de su barrio en la capital de Ucrania disparando a bocajarro a las personas que se cruzaban con él. Tras asesinar con su carabina de caza a cinco transeúntes, se encerró en un supermercado y mató a una sexta víctima. Al no responder a los mensajes de la policía, las fuerzas del orden entraron en el establecimiento por la fuerza y acabaron con su vida.

Además de los seis fallecidos, los disparos de Vasilchenkov también han provocado una docena de heridos, entre ellos, un menor de 12 años. El suceso está siendo investigado como un potencial acto terrorista, según ha informado el ministerio del Interior. No es infrecuente que se produzcan en Ucrania durante la guerra “actos terroristas”, acciones violentas que no forman parte de las operaciones militares de la guerra. Muchos de estos casos son investigados como acciones financiadas y organizadas por los servicios secretos rusos para provocar el caos entre la población; otros son calificados como posibles acciones terroristas sin que Rusia o organización alguna esté detrás.

Está por ver qué motivos llevaron a Vasilchenkov a esta carrera de muerte. Los vídeos publicados muestran a un hombre inestable que no responde a una conducta lógica, según apuntó la Policía Nacional. Ni planteó demandas ni hizo público mensaje alguno para justificar lo sucedido. El asesino había nacido en Moscú en 1968 y era un militar jubilado, en la reserva del ejército de Ucrania. Que fuera nacido en Rusia no es extraño, cientos de miles de ucranios tienen su lugar de nacimiento a lo largo y ancho de la antigua Unión Soviética.

Vitali Glagola, periodista estrella en Ucrania, ha informado en su canal de Telegram que Vasilchenkov era prorruso y que en las redes sociales había publicado mensajes a favor de Rusia, además de mensajes de odio contra el pueblo judío y a favor de Adolf Hitler. La ciudad en la que pasó más años de su vida fue Bajmut, en la provincia de Donetsk, localidad ahora arrasada por la guerra y bajo control de las tropas rusas.

Los Servicios de Seguridad de Ucrania (SSU) deberán esclarecer si Vasilchenkov actuaba solo o si seguía órdenes desde Rusia. “Necesitamos analizar cada detalle. La investigación tiene varias hipótesis sobre la mesa. Se revisarán todos sus dispositivos electrónicos, el teléfono y todas sus comunicaciones”, ha afirmado en sus redes sociales Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Zelenski ha confirmado que el sospechoso había provocado un fuego en su domicilio antes de salir a la calle y empezar su recorrido letal; también ha avanzado que Vasilchenkov tenía antecedentes policiales.

El informativo de televisión ucranio TSN ha emitido imágenes del sospechoso ya comportándose de forma violenta en 2023, en un establecimiento próximo a su vivienda y al supermercado en el que se encerró este sábado hasta que la policía lo mató.