Alarma en el Atlético: Barrios se retira del entrenamiento por molestias musculares

Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid y recién recuperado de una lesión muscular, de la que reapareció el pasado martes contra el Tottenham, se retiró este jueves del entrenamiento del conjunto rojiblanco, pendiente del alcance exacto de las molestias sufridas en la sesión.

En la parte final del entrenamiento, en el partido diseñado por el cuerpo técnico del equipo madrileño, el futbolista sintió un pinchazo y abandonó el campo de juego, junto a Óscar Celada, médico del club rojiblanco, para ser evaluado a través de pruebas médicas, cuyo resultado aún no ha sido ofrecido por el Atlético.

Barrios reapareció el pasado martes con minutos en el segundo tiempo, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, de un mes de baja por una lesión muscular sufrida el pasado 5 de febrero en el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Betis en el estadio de La Cartuja.

Diego Pablo Simeone tampoco ha podido contar este jueves con Sorloth, Marcos Llorente ni Rodrigo Mendoza. El ariete noruego no estuvo presente “por motivos personales“, según informó el club, mientras que Llorente trabajó en el gimnasio tras el pisotón de Richarlison ante el Tottenham, que le dejó con el tobillo sangrando, aunque por ahora todo apunta a que sí que jugará contra el Getafe.