Trump lanza un ultimátum a Cuba: “Pacten con Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde”

Tras la intervención en Venezuela, Cuba se coloca ahora en el punto de mira de Donald Trump. El presidente estadounidense ha lanzado este domingo un ultimátum al régimen castrista, al que ha instado a “llegar a un acuerdo” con Washington “antes de que sea demasiado tarde”. La Habana, ha puntualizado, ya no recibirá el dinero y petróleo que recibía de Caracas y que constituía su salvavidas económico.

“Durante muchos años Cuba sobrevivió gracias a enormes cantidades de petróleo y efectivo de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores de Venezuela (Hugo Chávez y Nicolás Maduro), PERO YA NO”, escribe Trump en su red social, Truth, donde recuerda que la mayoría de los muertos en la operación que secuestró a Maduro y su esposa, Cilia Flores, en su escondite en Caracas eran, precisamente, cubanos que protegían al presidente venezolano. Según las cifras de La Habana, 56 militares murieron en el asalto, de los que 32 procedían de la isla caribeña.

“La mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el último ataque de Estados Unidos”. “Venezuela ya no necesita protección” de los cubanos, “los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años”, agrega el inquilino de la Casa Blanca. Venezuela ahora cuenta con el ejército norteamericano, “el más poderoso” del mundo “con diferencia”, para que la proteja. “Y lo haremos”.

Por tanto, ya “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO (de Venezuela) PARA CUBA!””¡CERO! Les sugiero (al régimen cubano) que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, concluye el republicano.

Desde la operación militar del 3 de enero en Caracas y sus alrededores, el presidente estadounidense ha amenazado con otras intervenciones en el continente —en ocasiones de manera indirecta, otras de manera explícita—, desde Groenlandia a Colombia. También ha declarado varias veces su convencimiento de que el régimen castrista se encuentra a punto de caer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Según ha dicho varias veces desde entonces, no sería necesaria una acción estadounidense directa para lograr ese resultado: la intervención en Venezuela, a su juicio, precipitará la caída del régimen castrista en Cuba, al verse privado del sostén económico que le proporcionaba Caracas.

“Parece que Cuba está lista para caer”, declaraba apenas un día después del secuestro de Maduro, a los periodistas que le acompañaban a bordo del avión presidencial Air Force One. “No sé si van a aguantar, pero Cuba ahora ha dejado de tener ingresos. Todos sus ingresos provenían de Venezuela y del petróleo venezolano”. Acerca de la posibilidad de una intervención militar en la isla, apuntaba que no creía que fuera a resultar necesaria: “parece que (el régimen) se está hundiendo”.

En su mensaje de este domingo, Trump no deja claro si se plantea tomar otras medidas de presión contra la isla, sometida al bloqueo económico estadounidense desde hace seis décadas. El pasado viernes, en comentarios durante una reunión en la Casa Blanca con empresarios petroleros para hablar sobre el sector energético venezolano, parecía descartarlo, al comentar que el régimen ya se encuentra más que sancionado.

En esa misma reunión, su secretario de Estado, Marco Rubio, apuntaba que “la gente que controla Cuba” puede elegir entre vivir “en un país de verdad, con una economía verdadera en la que la gente pueda prosperar, o pueden seguir con una dictadura fallida que va a llevar a un colapso sistémico y social”.

Rubio, hijo de exiliados cubanos —y el ideólogo de la política de presión contra Maduro que llevó a la operación militar del día 3—, ha mantenido a lo largo de su carrera posiciones de extrema dureza contra La Habana. El jefe de la diplomacia estadounidense siempre se ha mostrado convencido de que un cambio en el gobierno en Caracas tendría un efecto dominó en Cuba.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

El Gobierno cubano se ha apresurado a responder para apuntar que la desastrosa situación económica de la isla tiene su origen en el bloqueo estadounidense. El presidente Miguel Díaz-Canel ha escrito en una serie de mensajes en la red social X: “No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas”. “Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora”, agrega.

Aunque la situación económica se deteriore aún más en Cuba, las cosas podrían no transcurrir como vaticinan Trump y Rubio, advierte Dan Restrepo, antiguo responsable para América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad de Barack Obama (2009-2017). “La teoría en este caso es que se va a precipitar un colapso social que a su vez va a precipitar un colapso del régimen, Creo que Cuba ha demostrado que son dos cosas distintas. Ya hubo una revuelta popular en julio de 2021, la primera desde la revolución cubana misma, y el régimen la sofocó despiadadamente, y han seguido haciéndolo. Las circunstancias han empeorado a diario desde entonces, y no ha surgido nada”, apuntaba esta semana durante una videoconferencia organizada por el Centro Miller de la Universidad de Virginia.

“La noción de que vamos a empujarles a un precipicio mágico de algún tipo que precipitará un cambio es un modo equivocado de pensar sobre Cuba. La manera aterradora de pensar sobre Cuba, y sobre lo que podría desencadenar, es que Cuba es como Haití, pero más cercana y más grande. Cuba es cada vez más como Haití, pero a 150 kilómetros de Estados Unidos y con tres veces más población”, advierte este experto.