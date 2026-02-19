Así es el Skimo olímpico: correr, subir y esquiar por la montaña
Este jueves compiten cuatro españoles. Oriol Cardona es la máxima opción de medalla española
El esquí de montaña, conocido como Skimo, hace su debut olímpico en Milán-Cortina 2026. Este jueves se disputa la modalidad de esprint, una carrera explosiva de apenas tres minutos que combina cuatro tramos y transiciones de equipamiento que son clave. Las pendientes del Stelvio de Bormio serán el escenario. Repasamos las claves de la prueba en la que España aspira a medalla.
1- Ascenso con esquís
Los atletas comienzan con pieles adheridas a la base de sus esquís, un material tipo “alfombra” que evita que resbalen cuesta arriba. Suben por una pista marcada, con zigzags y cambios de dirección. La ganancia total de elevación del circuito suele ser aproximadamente 70 metros.
2- Tramo a pie
Tras 250 metros de ascenso con esquí, los atletas se los quitan en una zona designada y los colocan en su mochila. Este segundo tramo consiste en correr ayudándose de los bastones a lo largo de unos 40 metros de escaleras.
3- Final del ascenso
Después del tramo a pie, los esquiadores vuelven a colocarse los esquís con pieles para un último breve ascenso. Antes de iniciar la bajada, retiran las pieles sintéticas de los esquís y las guardan en su traje.
4-Descenso
En la última parte, bajan esquiando por un trazado con obstáculos, giros y elementos técnicos. Este descenso, de algo más de 400 metros, requiere habilidad porque el terreno es más empinado y los esquís son ligeros y específicos para montaña, no para velocidad pura de descenso.
La clave: las transiciones
La velocidad y precisión a la hora de realizar los cambios de equipación durante la prueba son cruciales para avanzar de etapa. Un segundo perdido en encajar una fijación, en colocar los esquís en la mochila o en sacarse las pieles de foca, puede dejar a un atleta fuera del podio.
El momento en el que retiran la piel de los esquís | Vídeo: Federación Internacional de Esquí de Montaña
El camino a las medallas
Compiten 18 atletas por categoría, distribuidos en tres series de seis corredores; los tres primeros de cada manga avanzan directamente y se completan las semifinales con los tres mejores tiempos restantes. La final la disputarán seis esquiadores: los dos primeros de cada semifinal y los dos mejores tiempos del resto.
Las series clasificatorias empezarán a las 9.50 (hora peninsular en España) con el esprint femenino, con las españolas Ana Alonso y María Costa. A continuación, a las 10.30, será el turno del esprint masculino, con Oriol Cardona y Ot Ferrer. Por la mañana también están programadas las semifinales y finales: las semis de mujeres a las 12.55, de hombres a las 13.25, la final femenina a las 13.55 y la final masculina a las 14.15.