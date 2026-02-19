Así es el Skimo olímpico: correr, subir y esquiar por la montaña

El esquí de montaña, conocido como Skimo, hace su debut olímpico en Milán-Cortina 2026. Este jueves se disputa la modalidad de esprint, una carrera explosiva de apenas tres minutos que combina cuatro tramos y transiciones de equipamiento que son clave. Las pendientes del Stelvio de Bormio serán el escenario. Repasamos las claves de la prueba en la que España aspira a medalla.

1- Ascenso con esquís

Los atletas comienzan con pieles adheridas a la base de sus esquís, un material tipo “alfombra” que evita que resbalen cuesta arriba. Suben por una pista marcada, con zigzags y cambios de dirección. La ganancia total de elevación del circuito suele ser aproximadamente 70 metros.

2- Tramo a pie

Tras 250 metros de ascenso con esquí, los atletas se los quitan en una zona designada y los colocan en su mochila. Este segundo tramo consiste en correr ayudándose de los bastones a lo largo de unos 40 metros de escaleras.

3- Final del ascenso

Después del tramo a pie, los esquiadores vuelven a colocarse los esquís con pieles para un último breve ascenso. Antes de iniciar la bajada, retiran las pieles sintéticas de los esquís y las guardan en su traje.

4-Descenso

En la última parte, bajan esquiando por un trazado con obstáculos, giros y elementos técnicos. Este descenso, de algo más de 400 metros, requiere habilidad porque el terreno es más empinado y los esquís son ligeros y específicos para montaña, no para velocidad pura de descenso.

La clave: las transiciones

La velocidad y precisión a la hora de realizar los cambios de equipación durante la prueba son cruciales para avanzar de etapa. Un segundo perdido en encajar una fijación, en colocar los esquís en la mochila o en sacarse las pieles de foca, puede dejar a un atleta fuera del podio.

El momento en el que retiran la piel de los esquís | Vídeo: Federación Internacional de Esquí de Montaña

El camino a las medallas

Compiten 18 atletas por categoría, distribuidos en tres series de seis corredores; los tres primeros de cada manga avanzan directamente y se completan las semifinales con los tres mejores tiempos restantes. La final la disputarán seis esquiadores: los dos primeros de cada semifinal y los dos mejores tiempos del resto.

Las series clasificatorias empezarán a las 9.50 (hora peninsular en España) con el esprint femenino, con las españolas Ana Alonso y María Costa. A continuación, a las 10.30, será el turno del esprint masculino, con Oriol Cardona y Ot Ferrer. Por la mañana también están programadas las semifinales y finales: las semis de mujeres a las 12.55, de hombres a las 13.25, la final femenina a las 13.55 y la final masculina a las 14.15.