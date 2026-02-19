Una transición perfecta y una remontada: así han llegado las dos medallas españolas en skimo

La prueba esprint de skimo —que debutaba en unos Juegos Olímpicos— se ha convertido en un hito del deporte español en la nieve. España logró dos medallas: oro en la categoría masculina con Oriol Cardona, primer campeón olímpico español de invierno desde 1972; bronce en la femenina con Ana Alonso, cuya actuación destacó por su remontada y esfuerzo en las pendientes del Stelvio de Bormio en Italia.

Así consiguió Oriol Cardona su oro

Cardona era el gran candidato y no defraudó. Su principal rival, el suizo Jon Kistler, pasó del primer al sexto puesto por problemas al quitarse los esquís antes del tramo de escaleras. El otro español, Ot Ferrer, no pudo seguir el ritmo de los líderes y finalizó en quinto lugar. El ruso Nikita Filippov se llevó la plata y el francés Thibault Anselmet, el bronce.

La remontada de Ana Alonso que vale un bronce

El camino de Ana Alonso a la medalla de bronce fue de menos a más. En el tramo de escaleras la andaluza fue la más lenta de la final, posiblemente condicionada por la rotura del ligamento en su rodilla izquierda con la que llegó a la cita olímpica. Pero en el cambio de piel llegó el golpe de suerte: la francesa Margot Ravinel, que marchaba tercera, se cayó y Alonso pudo superarla tras una transición limpia. La suiza Marianne Fatton se coronó campeona olímpica de skimo y la francesa Emily Harrop fue plata.

Cardona y Alonso el sábado irán en busca de otra medalla para España en la prueba de relevos mixtos del skimo. Al haber dos vueltas en cada manga, después de la primera bajada los esquiadores deben colocar de nuevo las pieles en los esquís, lo que añade una nueva transición en la que es vital ser preciso para no perder tiempo. A diferencia del esprint, las medallas en este evento se deciden en una sola ronda.