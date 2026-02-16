Puente prevé que la línea Madrid-Sevilla abra “mañana o pasado” tras un mes de corte por el siniestro de Adamuz

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha adelantado este lunes la intención de Adif de reabrir la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla “mañana o pasado”, tras prácticamente un mes de corte ocasionado por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero. El anuncio se ha producido a la salida del acto de presentación del fondo España Crece. A preguntas de los medios, Puente ha indicado que se está trabajando para el restablecimiento del tráfico “lo antes posible”. Esta misma mañana un portavoz del ministerio señalaba que aún no se podía comprometer a dar una fecha de apertura.

La operadora pública Renfe ha vuelto a poner billetes del servicio AVE a la venta a partir de este martes sin interrupciones en el viaje. Hasta ahora, los usuarios que han optado por el tren para viajar entre Madrid y Sevilla debían cambiar del tren a un autobús para cubrir el trayecto entre Villanueva de Córdoba y Córdoba. Era la opción ofrecida por la operadora pública como plan alternativo de transporte, en respuesta al referido corte de la línea. El trayecto entre ambas ciudades se lleva aún 5 horas y 7 minutos este lunes, mientras que los viajes de mañana martes tienen tiempos que oscilan entre las 2 horas y 39 minutos y las 3 horas y 8 minutos, sin cortes entre las estaciones e Puertollano y Córdoba.

La difícil climatología de las últimas semanas en Andalucía ha dificultado las obras de reconstrucción del tramo en Adamuz, para la que el Ministerio de Transportes ofreció una primera estimación de conclusión de las obras para el 2 de febrero. Sin embargo, la autorización judicial para el inicio de los trabajos no llegó hasta el 28 de enero, una vez qué los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y efectivos de la Guardia Civil habían dado por concluida la recogida de pruebas en el lugar del siniestro que costó la vida a 46 personas. A partir de esta última fecha, Óscar Puente esperaba que las reparaciones estuvieran concluidas en un plazo aproximado de diez días.

Transportes ha recurrido al mecanismo de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público (artículo 120) para encargar las obras. Se trata de la fórmula ya utilizada a finales de 2024 para la reparación de múltiples infraestructuras en la Comunidad Valenciana afectadas por la dana. En casos de emergencia está prevista la contratación pública sin que medien los procesos habituales de un concurso ordinario.