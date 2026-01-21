La jueza de la dana pide a la Guardia Civil que rescate los mensajes del móvil de la mano derecha de Mazón después de que formateara su teléfono

La jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la dana –la catástrofe que dejó 230 muertos en 2024- ha pedido a la Guardia Civil que rescate los mensajes de WhatsApp y Telegram que intercambió el día de la desgracia el que fuera mano derecha y jefe de gabinete del expresidente Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, con la cúpula de la Generalitat.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra trata así de recuperar las comunicaciones que Cuenca cruzó con Mazón y otros dirigentes que participaron en la gestión de la emergencia. Entre ellos, figuran la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas; el exdirector general de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso; o Cayetano García, que fue secretario autonómico de Presidencia.

El movimiento se produce después de que quedara acreditado que Cuenca, que fue destituido en diciembre por el sucesor de Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca, borró su móvil —un iPhone 14 Pro Max— antes de devolverlo a la Administración valenciana el pasado enero. Y que un informe de un organismo de la propia Generalitat acreditara que reseteó el terminal y desinstaló aplicaciones de mensajería como WhatsApp. El pasado viernes, el que fuera mano derecha de Mazón acudió al juzgado con su tarjeta SIM para introducirla en el teléfono, pero los técnicos no consiguieron recuperar la información. Cuenca, que enmarcó la perdida de información en un cambio de portabilidad, accedió a que se preguntara a WhatsApp por estos datos. La jueza pide ahora a la Guardia Civil que trate de recuperar este valioso flujo informativo.

Las comunicaciones del ex jefe de gabinete de Mazón son clave para las pesquisas. Según los mensajes aportados en un acta notarial por la exconsejera Pradas, que es la principal investigada en la causa, los mensajes de WhatsApp con Cuenca revelan que Presidencia de la Generalitat manejaba información desde mediodía del día de la riada. Y que el que fuera mano derecha de Mazón no jugó un papel secundario, como sostuvo en el juzgado ante la instructora, donde se presentó como un mero periodista, sino que fue protagonista al dar instrucciones a la extitular de Justicia, máxima responsable de la emergencia, sobre cómo gestionar la gota fría que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024. “Salo, de confinar nada por favor. Calma”, llegó a decirle a Pradas las 19.54.

La jueza, además, ha rechazado incluir a dos nuevas personas en el cómputo total de víctimas mortales de la catástrofe. Entre ellos, figuran un anciano de 80 años que, el día de la dana, sufrió un dolor en el costado derecho y murió en su planta baja. También, una mujer que, al regresar la tarde de la desgracia a su casa en Catarroja, donde la riada se llevó 25 vidas, sufrió un shock al contemplar la devastación de su casa.

La instructora estima que no se puede establecer un “nexo causal” entre la riada y sus muertes. Y rechaza también reconocer como damnificado psicológico a un chico de 22 años con autismo y una discapacidad del 76% que, el día de la riada, sufrió una crisis a consecuencia de su patología. “Es indudable que la dana produjo un impacto y perjuicio a la denunciante y a sus hijos. Sin embargo, no es factible ni la investigación en este procedimiento penal del delito de omisión del deber de socorro ni de lesiones psicológicas imprudentes como se estableció de forma definitiva en auto de la Audiencia Provincial de 17 de mayo de 2025”, alega la instructora.